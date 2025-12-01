Σαρωτικές αλλαγές στον φόρο ζάχαρης: Ποια ροφήματα μπαίνουν στο στόχαστρο του ΗΒ

Η μάχη κατά της παχυσαρκίας στη Βρετανία αποκτά νέα μορφή. Μετά από μήνες διαβουλεύσεων, το Λονδίνο αποφασίζει να βάλει στο μικροσκόπιο προϊόντα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «εκτός πλαισίου» του φόρου στη ζάχαρη.

Τα μιλκσέικ σε μπουκάλια, αρωματισμένα γαλακτοκομικά ροφήματα και συσκευασμένοι καφέδες οδεύουν προς ανατιμήσεις τη στιγμή που η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να σταματήσει την επιβάρυνση της υγείας των παιδιών από τα κρυμμένα σάκχαρα.

Φόρος στη ζάχαρη: Το τέλος της εξαίρεσης για τα γαλακτοκομικά ροφήματα

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, o υπουργός Υγείας Ουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε ότι η πολυετής εξαίρεση για τα γαλακτοκομικά ροφήματα φτάνει στο τέλος της.

Το επιχείρημα πως το ασβέστιο δικαιολογεί την αποφυγή φορολόγησης, υποσκελίστηκε από τις υπερβολικές ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης σε πολλά προϊόντα.

Η επέκταση περιλαμβάνει: τα μιλκσέικ σε μπουκάλια, τα αρωματισμένα γάλατα, τα φυτικά υποκατάστατα γάλακτος με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και η φυσική λακτόζη των γαλακτοκομικών .

Σταδιακή μετάβαση

Παρότι οι εξαγγελίες έγιναν τώρα, η εφαρμογή των νέων κανόνων μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2028, μετά από μία ακόμη διαβούλευση.

Έτσι, οι παραγωγοί έχουν περίπου δύο χρόνια για να προσαρμοστούν και να τροποποιήσουν συνταγές, με τον κλάδο ήδη να εκφράζει ανησυχίες ότι η περαιτέρω μείωση ζάχαρης θα επηρεάσει τη γεύση.

Οι εξαιρέσεις και όσα παραμένουν ίδια

Τα ροφήματα που παρασκευάζονται και σερβίρονται επιτόπου—σε καφέ, εστιατόρια και καταστήματα—δεν επηρεάζονται.

Έτσι, τα lattes, τα σοκολατούχα ροφήματα και τα milkshakes που αγοράζει κανείς από την αλυσίδα της γειτονιάς του παραμένουν εκτός φόρου.

Ο φόρος συνεχίζει να εστιάζει αποκλειστικά σε εμφιαλωμένα, κονσερβοποιημένα ή συσκευασμένα ποτά.

Ο απολογισμός του φόρου μέχρι σήμερα

Από την εισαγωγή του μέτρου το 2016 από τον Τζορτζ Όσμπορν, ο φόρος ζάχαρης θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα υγειονομικά εργαλεία.

Μεταξύ 2015–2019, 65% των ποτών με πάνω από 5 g/100 ml ζάχαρη αναδιαμορφώθηκαν.

Σήμερα, σχεδόν 9 στα 10 ποτά βρίσκονται κάτω από το όριο.

Αυτό αποδεικνύει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, πως οι πιέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στη βιομηχανία.

Η αγορά ανησυχεί – οι ειδικοί υγείας χειροκροτούν

Η British Soft Drinks Association μίλησε για «επιπλέον οικονομικό βάρος», αν και παραδέχεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν είναι τόσο αυστηρές όσο φοβόταν ο κλάδος.

Από την άλλη πλευρά, οι οδοντίατροι στη Βρετανία χαιρετίζουν την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντική νίκη για τη δημόσια υγεία». Η τερηδόνα παραμένει η κυριότερη αιτία νοσηλείας παιδιών 5–9 ετών, ξεπερνώντας ακόμη και τις οξείες αμυγδαλίτιδες.

Οικονομικές επιπτώσεις για το κράτος

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να αποφέρουν έως και 45 εκατομμύρια λίρες ετησίως στο δημόσιο ταμείο, ενισχύοντας τις προσπάθειες χρηματοδότησης δράσεων πρόληψης και υγείας.

Με το Λονδίνο να θέτει στο επίκεντρο την υγεία των παιδιών, η επέκταση του φόρου ζάχαρης σηματοδοτεί μια ακόμα εντονότερη πολιτική πίεση προς τους παραγωγούς αναψυκτικών. Το ερώτημα τώρα είναι αν η βιομηχανία θα μπορέσει να προσαρμοστεί χωρίς να χάσει τη γεύση που λατρεύουν οι καταναλωτές — ή αν οι Βρετανοί θα πρέπει να συνηθίσουν σε πολύ λιγότερο γλυκά ποτά.

Πηγή: ΟΤ