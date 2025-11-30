newspaper
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30 Νοεμβρίου 2025 | 15:03

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Spotlight

«Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν εβδομάδα πληρωμών. Όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι ήταν εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Παράλληλα αποδομεί τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη σχετικά με την καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους συνταξιούχους και του επιδόματος ενοικίου:

«Ας ξεκινήσουμε με τα 250 ευρώ σε μέρος των συνταξιούχων με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Το πήραν περίπου οι μισοί… Πρόκειται για μεγάλη ντροπή αν λάβει κανείς υπόψιν του την ακρίβεια, αλλά και αν λάβει υπόψιν του ότι το 2019 (έξι χρόνια πριν) είχε θεσμοθετηθεί τμήμα 13ης σύνταξης κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δίνει ο κ. Μητσοτάκης το 2025 με τα θηριώδη υπερπλεονάσματα.

Με τα ενοίκια το πλήρες μπάχαλο. Πήραν χρήματα άνθρωποι που δεν είχαν κάνει αίτηση και δεν νοίκιαζαν σπίτι, δεν πήραν όσα έπρεπε αυτοί που δικαιούνται το μέτρο. Ένα χάος γραφειοκρατίας ξεκινά για να διορθωθούν τα λάθη. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι αλλού και είναι βαθύτερο. Λύνουν ή αμβλύνουν τέτοιες πολιτικές «επιστροφή ενοικίου», «Σπίτι Μου Ι-ΙΙ» το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης ή το επιδεινώνουν; Το επιδεινώνουν είναι η απάντηση, γιατί χρηματοδοτούν την ακρίβεια και την περεταίρω αύξηση των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων. Χρειάζεται άλλο πλέγμα πολιτικών για να παρέμβει η πολιτεία στο στεγαστικό. Πρωτοβουλίες όπως η κοινωνική κατοικία, η ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων κοκ».

ΣΥΡΙΖΑ: Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών

«Την ίδια στιγμή που η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση εργασιακής απορρύθμισης, καθήλωσης των μισθών, μείωσης της αγοραστικής δύναμης, εκείνος πανηγυρίζει για τη δήθεν επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων. Χωρίς όμως Εθνική Συλλογική Σύμβαση, χωρίς τη μετενέργεια στα επίπεδα προ μνημονίων, χωρίς τη διαιτησία και ουσιαστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών οι πρωτοβουλίες Μητσοτάκη είναι απλώς πυροτεχνήματα» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι να πούμε; Η αριστεία των εμπλεκόμενων γαλάζιων στελεχών φαίνεται στα τυχερά παιχνίδια, που έχουν μια έφεση όλοι να κερδίζουν. Και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παριστάνουν τους ανήξερους… Την ίδια στιγμή οι αγρότες δηλώνουν εξαπατημένοι από τις καταβολές της Παρασκευής. Η κοροϊδία και η αναμονή συνεχίζεται.

Για το σκάνδαλο των γαλάζιων στελεχών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα αρχίσει να παριστάνει για λίγο καιρό τον ανήξερο και στη συνέχεια με αυστηρό ύφος θα εξαγγείλει κάθαρση – θα προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες σε όλους στην αρχή και όταν θα δει ότι δεν περνάει, θα το φορτώσει σε κάποιους συνεργάτες του. Ένας νέος ΟΠΕΚΕΠΕ γεννιέται.

Ας μην είμαστε όμως μίζεροι, ας μην ασχολούμαστε όλο με τους πολλούς. Ας δούμε τι κάνουν και οι λίγοι… τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης πάνε από ρεκόρ σε ρεκόρ, τα κέρδη που δημοσιεύουν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενεργείας και πετρελαιοειδών επίσης είναι πολύ ψηλά, αναλόγως οι τράπεζες και τα super mαrket. Αυτή η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών» υπογραμμίζει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα

«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»
Νέο σκάνδαλο; 30.11.25

Σκληρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εταιρεία catering έδινε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη σίτιση φοιτητών, μόνο που αυτοί... έλειπαν λόγω κορονοϊού - Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Δέρβος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αξιολογείται αρνητικά από το 64,4% σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση., Πάνω από το 50% θέλει πολιτική αλλαγή, όμως ένα μεγάλο ποσοστό έχει λίγο ή καθόλου εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ένα 26% θεωρεί το κόμμα Τσίπρα ως ευκαιρία ανασύνταξης για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών – Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»

Με αναμάσημα για ακόμη μια φορά της «θετικής ατζέντας», επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα και να βάλει ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια - Παράλληλα επιχειρεί να ανακόψει τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με καλλιέργεια προσδοκιών και υποσχέσεις ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
Από την Πάτρα 30.11.25

Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»
«Κουμπαριά υπήρχε» 29.11.25

Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»

«Το ότι είναι άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού αποδείχθηκε. Το λέει η ίδια η κυρία Μπακογιάννη όταν κάνει δηλώσεις για 'συγγενική σχέση'», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου
«Μια από τα ίδια» 29.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
