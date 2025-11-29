newspaper
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών
Κόσμος 29 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών

Η παρούσα στάση στις διαπραγματεύσεις ενισχύει την εικόνα ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι οι «βασικοί παίκτες», ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της περνούν σε δεύτερο ρόλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πρόσφατες αναφορές σχετικά με το ρόλο του Αμερικανού επιχειρηματία Στιβ Γουίτκοφ, του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία έχουν εγείρει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι πολιτικοί ηγέτες στρέφονται προς επιχειρηματίες σε διπλωματικές υποθέσεις υψηλού κινδύνου – και αν αυτό μπορεί ποτέ να λειτουργήσει.

Μια διαρρεύσασα ηχογράφηση του Γουίτκοφ να συμβουλεύει Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των προτάσεών τους στην Ουάσινγκτον έχει εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την κατεύθυνση της διαδικασίας.

Κάποιοι το βλέπουν ως ένα σύμπτωμα της εξατομικευμένης εξωτερικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ άλλοι θεωρούν τη διαδικασία ως ένα σημάδι μιας ευρύτερης στροφής μακριά από την επαγγελματική διπλωματία συνολικά.

Διπλωμάτες εναντίον επιχειρηματιών

Η διπλωματία συχνά παρουσιάζεται ως προνόμιο έμπειρων επαγγελματιών, και για καλό λόγο, γράφει σε άρθρο του στο The Conversation ο Αλέξανδρος Κουτσούκης, Λέκτορας Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ.

Έμπειροι διαπραγματευτές όπως ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ – ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ειρήνης στη Βόρεια Ιρλανδία – κατανοούν πώς να διαχειρίζονται την κλιμάκωση, να διαβάζουν τους πολιτικούς περιορισμούς και να καταρτίζουν συμφωνίες που μπορούν να επιβιώσουν από αλλαγές στην ηγεσία.

Ωστόσο, οι πολιτικοί αουτσάιντερ μερικές φορές διαδραματίζουν εποικοδομητικό ρόλο.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να σκέφτονται δημιουργικά, να αναλαμβάνουν κινδύνους που οι προσεκτικοί αξιωματούχοι αποφεύγουν και να ανοίγουν διαπραγματευτικές ανταλλαγές που οι παραδοσιακοί διπλωμάτες θα είχαν απορρίψει ως αδύνατες.

Όταν οι διπλωματικές διαδικασίες έχουν κολλήσει και οι διεθνείς πιέσεις είναι υψηλές, μια διαφορετική προοπτική μπορεί να διευρύνει το πεδίο για συμβιβασμούς και να δημιουργήσει ευκαιρίες για αυτό που οι προηγούμενοι ηγέτες δεν μπόρεσαν να επιτύχουν: μια λειτουργική συμφωνία.

Οι επιχειρηματίες ως όπλο;

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα στην ιστορία ενός επιχειρηματία που έγινε διπλωμάτης είναι ο Ζαν Μονέ. Αφού ξεκίνησε την καριέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση κονιάκ, ο Μονέ διορίστηκε από τη γαλλική κυβέρνηση το 1939 για να συντονίσει τις γαλλο-βρετανικές πολεμικές προμήθειες.

Ήταν ένα από τα βασικά πρόσωπα που πρότειναν και υποστήριξαν την ιδέα που έγινε ο Νόμος Lend-Lease του 1941 στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Φράνκλιν Ρούζβελτ.

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας De Telegraaf, 4 Σεπτεμβρίου 1921, με κεντρική εικόνα τον Μονέ (δεξιά) μαζί με τον Έρικ Ντράμοντ (αριστερά) ως δύο από τους βασικούς αξιωματούχους της Κοινωνίας των Εθνών, πάνω από το Palais Wilson στη Γενεύη.

Με αυτή τη συμφωνία, οι ΗΠΑ παρείχαν στρατιωτικές και άλλες προμήθειες στους ευρωπαίους συμμάχους τους χωρίς την ανάγκη άμεσης πληρωμής.

Ο Μονέ συνέλαβε αργότερα το σχέδιο που οδήγησε στη Διακήρυξη Schuman του 1950. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία τελικά εξελίχθηκε στην ΕΕ.

Αυτό που έκανε τον Μονέ επιτυχημένο δεν ήταν μόνο η δημιουργικότητά του, η πολιτική του αντίληψη και η ικανότητά του να εργάζεται πίσω από τα παρασκήνια.

Τον βοήθησε το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μοιράζονταν την επιθυμία να βρουν έναν τρόπο να ενωθούν.

Αυτό συνέβαλε σε αποτελεσματικά, συνεργατικά και σταθερά αποτελέσματα.

Δυνατά σημεία όπως αυτά που επέδειξε έχουν σημασία μόνο όταν οι επιχειρηματικοί απεσταλμένοι λειτουργούν σε πολιτικά πλαίσια και οργανωτικές δομές που ελέγχουν τις συναλλακτικές τους τάσεις.

Σε αντίθεση με τον Μονέ, ο Γουίτκοφ λειτουργεί σε ένα πλαίσιο που ενισχύει – αντί να περιορίζει – αυτές τις τάσεις.

Επικίνδυνες τάσεις στην Ουκρανία

Η πρώτη τάση του Γουίτκοφ είναι να κλίνει προς μια «ειρήνη του νικητή».

Η συμβουλή του προς τους Ρώσους αξιωματούχους για το πώς να πείσουν τον Τραμπ για το ειρηνευτικό τους σχέδιο αντικατοπτρίζει μια συναλλακτική νοοτροπία που δίνει προτεραιότητα σε ό,τι είναι πολιτικά εύκολο για τον νικητή, αντί για ό,τι είναι δίκαιο ή σταθερό.

Αλλά αν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν με την παραδοχή ότι η Ρωσία θα κερδίσει τελικά τον πόλεμο και, ως εκ τούτου, η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί τους όρους της αναμενόμενης ήττας της το συντομότερο δυνατό, το αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει λιγότερο με μια διαρκή ειρήνη και περισσότερο με μια ταπεινωτική συνθηκολόγηση.

Αυτός ο φόβος έχει ήδη εκφραστεί από Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποίησε στις 25 Νοεμβρίου ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υποστηρίξει «μια ειρήνη που είναι στην ουσία μια παραίτηση», καθώς αυτό θα αποδυνάμωνε την Ουκρανία και θα ενθάρρυνε τη Ρωσία.

Η δεύτερη τάση του Γουίτκοφ είναι να επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και όχι στη διαδικασία, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι ειρηνευτικές συμφωνίες διαρκούν μόνο όταν αναγνωρίζονται ως νόμιμες από εκείνους που πρέπει να ζήσουν με αυτές.

Η προσεκτικά σταθμισμένη ισορροπία μεταξύ εξαναγκασμού και συναίνεσης είναι η πραγματική τέχνη της διπλωματίας και απαιτεί την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι ηττημένοι μπορούν να μάθουν να ζουν με την ήττα και να μην την βλέπουν ως ταπείνωση.

Αυτό συνέβη στην Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η ήττα μετατράπηκε σταδιακά σε υπερηφάνεια για μια νέα φιλελεύθερη ειρηνιστική κουλτούρα.

ΗΠΑ και Ρωσία: Οι πραγματικοί παίκτες

Η τρίτη τάση του Γουίτκοφ είναι ότι, όπως πολλοί επιχειρηματίες, φαίνεται να θεωρεί τις διαπραγματεύσεις ως άμεσες συναλλαγές μεταξύ των πιο ισχυρών παικτών.

Αυτό είναι που έχω αναφερθεί στην έρευνά μου ως «προκατάληψη της μεγάλης δύναμης».

Η προσέγγιση των διαπραγματεύσεων με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενισχύσει την ιδέα ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι οι «πραγματικοί» παίκτες στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της γίνονται περιφερειακοί.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συμφωνία βασισμένη στην ιδέα ότι η ισχυρότερη πλευρά κάνει ό,τι θέλει και η πιο αδύναμη υποφέρει ό,τι πρέπει.

Αυτές οι τρεις τάσεις είναι διαχειρίσιμες από μόνες τους.

Ο κίνδυνος όμως προκύπτει όταν όλες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και αντιμετωπίζουν ελάχιστη αντίσταση.

Σε μια εποχή αυξανόμενου λαϊκισμού και ενός πολιτικού περιβάλλοντος που κυριαρχείται από τον εξατομικευμένο στυλ του Τραμπ, υπάρχει ελάχιστος χώρος για τέτοια αντίβαρα.

Η επιρροή του Γουίτκοφ βασίζεται στην εγγύτητα με τον πρόεδρο, όχι σε μια εντολή που διαμορφώνεται από συμμάχους, διπλωμάτες ή το Κογκρέσο.

Κανονικά, οι σύμμαχοι θα λειτουργούσαν ως αντίβαρο σε τέτοιες τάσεις.

Ωστόσο, η ικανότητα της Ευρώπης να διαμορφώσει τις διαπραγματεύσεις περιορίζεται από τη δική της εξάρτηση. Χωρίς μεγαλύτερη ικανότητα να υποστηρίξουν στρατιωτικά την Ουκρανία ή να παρέχουν τις δορυφορικές πληροφορίες στις οποίες βασίζεται το Κίεβο για να συνεχίσει τον πόλεμο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναγκάζονται να εξαρτώνται από τις ΗΠΑ, ακόμη και όταν αμφισβητούν την προσέγγισή τους.

Αυτό τους επιτρέπει να προσφέρουν καθοδήγηση, αλλά με μειωμένη επιρροή στους όρους των διαπραγματεύσεων.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να συμβάλουν σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά όχι όταν οι τάσεις τους είναι ανεξέλεγκτες. Η ισορροπία που καθιστά την εμπλοκή των εξωτερικών παραγόντων εποικοδομητική είναι ακριβώς αυτό που λείπει στην περίπτωση της Ουκρανίας.

