Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες

Στο Λύκειο Giulio Cesare της Ρώμης προκάλεσε αναστάτωση η εμφάνιση μιας λίστας με περίπου δέκα μαθήτριες, γραμμένη με κόκκινο μαρκαδόρο στους χώρους υγιεινής, υπό τον τίτλο «Λίστα βιασμού», πυροδοτώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Η αποκάλυψη έγινε μόλις δύο ημέρες μετά την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Οι μαθητές και η κολεκτίβα «Zero Alibi» («μηδέν δικαιολογίες») καταδικάζουν τη δημόσια στοχοποίηση των μαθητριών και καλούν τη σχολική κοινότητα και τις αρχές να αναλάβουν δράση, επιμένοντας στη σημασία της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης απέναντι στη βία και την κακοποίηση.

Η μαθητική κολεκτίβα κατήγγειλε το περιστατικό, υπενθυμίζοντας πως λίγες μέρες νωρίτερα, στον ίδιο χώρο, στη συνοικία Τριέστε, είχαν σκιστεί αφίσες που καλούσαν σε μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα της έμφυλης βίας.

«Πρέπει να αντιμετωπιστεί η κουλτούρα πίσω από αυτές τις πράξεις»

Στην ανακοίνωσή της, η κολεκτίβα τονίζει ότι δεν καταστρέφεται απλά ένας τοίχος. Σημασία έχει το μήνυμα που εκφράζει μια ακόμη βαθιά πατριαρχική νοοτροπία. Η χρήση της σεξουαλικής βίας ως μέσο εκφοβισμού ή προσβολής, εξηγούν, συμβάλλει στη διατήρηση ενός συστήματος που καθημερινά πληγώνει, φιμώνει και υποβαθμίζει τις γυναίκες, μετατρέποντας τα σώματά τους σε αντικείμενα ή στόχους.

«Ένας τοίχος μπορεί να σβηστεί, η κουλτούρα όμως πίσω από το μήνυμα δεν μπορεί. πρέπει να την πολεμήσουμε. Αυτό το κείμενο δείχνει την πατριαρχική κοινωνία στην οποία ζούμε ακόμη σήμερα. Η χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλο, απειλή ή προβολή, σημαίνει ότι τροφοδοτούμε και γινόμαστε ενεργό μέρος της ίδιας κουλτούρας που καθημερινά σκοτώνει, πληγώνει, καταπιέζει, ταπεινώνει και φιμώνει τις γυναίκες. Σημαίνει ότι νιώθουμε εξουσιοδοτημένοι να αντιμετωπίζουμε τα γυναικεία σώματα ως αντικείμενα, ως στόχους, ως ‘συστατικά μιας λίστας’».

«Απαιτείται σεξουαλική και συναισθηματική εκπαίδευση»

Η κολεκτίβα υπενθυμίζει επίσης την πρόσφατη αφαίρεση αφισών αφιερωμένων στην ευαισθητοποίηση για τη βία κατά των γυναικών, που είχε πραγματοποιηθεί γύρω από τη διεθνή ημέρα για το θέμα. Τέτοια επεισόδια, δηλώνουν, είναι σαφή σημάδια ενός καταπιεστικού κοινωνικού μοντέλου που επηρεάζει τη ζωή όλων.

«Τα επεισόδια αυτά είναι συμπτώματα του πατριαρχικού συστήματος, ενός καταπιεστικού πλαισίου που ελέγχει και καθορίζει σιωπηλά τις ζωές μας. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος, να κοιτάξει αλλού, γιατί όσοι είναι αδιάφοροι είναι συνένοχοι», συνεχίζει η κολεκτίβα. «Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε σεξουαλική-συναισθηματική εκπαίδευση, να επιμένουμε ότι στο σχολείο μας όπως και σε όλη την Ιταλία πρέπει να δημιουργηθεί μια πορεία που δουλεύει στη ρίζα του προβλήματος. Δεν θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε, θα είμαστε πάντα στη σωστή πλευρά».