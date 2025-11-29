Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος: Δυνατή μάχη για τις «ερυθρόλευκες» στο LEN Champions League

Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν στο Παπαστράτειο την ουγγρική Ντουναϊσβάρος (29/11, 18:30), για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, με στόχο το «τρία στα τρία».

Υπενθυμίζεται, ότι έως τώρα στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Champions League, οι «ερυθρόλευκες» είναι αήττητες, μετρώντας 14 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Οι δηλώσεις της Ειρήνης Νίνου:

«Αύριο, παίζουμε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε πολύ καλά την συγκεκριμένη ομάδα, διότι δεν έχει τύχει να την αντιμετωπίσουμε αρκετά στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό και γρήγορο παιχνίδι. Οι ουγγρικές ομάδες στηρίζονται περισσότερο σε αυτά τα στοιχεία, παρά στα τακτικά, παίζουν γενικότερα με έναν αρκετά… άναρχο τρόπο. Σίγουρα, έχουμε κάνει πολλή προπόνηση, θέλουμε να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις και να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι. Στόχος είναι μόνο η νίκη και ιδιαίτερα τώρα, που παίζουμε στην έδρα μας, στον Πειραιά».