Ολυμπιακός – Ούιπεστ 9-6: Έκανε το 2Χ2 με «ξέσπασμα» στο τέλος (vid)

Σε ένα παιχνίδι που κράτησε το ενδιαφέρον των φιλάθλων ως το τέλος, ο Ολυμπιακός έφτασε στη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας της Ούιπεστ με 9-6, στο «Παπαστράτειο» για τον Α’ όμιλο του LEN Champions League Γυναικών.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη στον Πειραιά, αλλά στο φινάλε οι παίκτριες του Δημήτρη Κραβαρίτη είχαν ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα, κάνοντας το 2/2 και βάζοντας γερές βάσεις για να πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλο και να έχουν ακόμα πιο ευνοϊκό αντίπαλο στην επόμενη φάση.

Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και με ώθηση από τον κόσμο τους στον Πειραιά, «πήραν» το ματς κόντρα στην ουγγρική ομάδα, πανηγυρίζοντας άλλη μία νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ούιπεστ να χτυπά από τα άκρα και να προηγείται γρήγορα με 2-0 χάρη σε ισάριθμα γκολ της Τίμπα, με τον Ολυμπιακό όμως να απαντά άμεσα και να ισοφαρίζει σε 2-2 με τις Άντριους και Σάντα. Οι Μαγυάρες πάντως ήταν εκείνες που έκλεισαν μπροστά το οκτάλεπτο με 3-2 χάρη στο γκολ της Αλάκσα.

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενες πήραν ξανά αέρα δύο τερμάτων με την ωραία ενέργεια της Χετζλ για το 4-2, αλλά και πάλι οι Ερυθρόλευκες είχαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με τα γκολ των Νίνου και Πλευρίτου σε 4-4, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Το τρίτο οκτάλεπτο δεν είχε ιδιαίτερο θέαμα, με τις άμυνες να παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πισίνα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά τα ηνία στο παιχνίδι με την Πλευρίτου να κάνει το 5-4, αλλά η Ούιπεστ ισοφάρισε με την Αουμπέλι για το 5-5, κλείνοντας έτσι την περίοδο.

Οι Ερυθρόλευκες μπήκαν δυναμικά στο τελευταίο οκτάλεπτο, με τη Νίνου να κάνει το 6-5. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός είχε ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα με δύο γκολ από την Άντριους και ένα από την Πλευρίτου για να κάνει το 9-5 και να καθαρίσει ουσιαστικά τη νίκη, με τις Μαγυάρες να μειώνουν απλά στο τελικό 9-6 με πέναλτι της Χάιντου.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 3-1, 1-1, 4-1

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 0-1 Τίμπα (π/π, 6:41), 0-2 Τίμπα (περιφέρεια, 6:04), 1-2 Άντριους (περιφέρεια, 5:42), 2-2 Σάντα (περιφέρεια, 5:08), 2-3 Αλάκζα (περιφέρεια, 1:21)

2ο οκτάλεπτο: 2-4 Χετζλ (δύο μέτρα, 7:00), 3-4 Νίνου (πέναλτι, 6:43), 4-4 Πλευρίτου (περιφέρεια, 1:38)

3ο οκτάλεπτο: 5-4 Πλευρίτου (περιφέρεια, 5:10), 5-5 Αουμπέλι (περιφέρεια, 0:37)

4ο οκτάλεπτο: 6-5 Νίνου (περιφέρεια, 7:12), 7-5 Αντριους (περιφέρεια, 3:01), 8-5 Αντριους (π/π, 2:17), 9-5 Πλευρίτου (περιφέρεια, 1:26), 9-6 Χάιντου (πέναλτι, 0:19)

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Λαναρά, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά, Άντριους 2, Σιούτη, Μπίκου, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς

Ούιπεστ (Μάρτον Μπέντζουρ): Σ. Γκολοπέντσα, Αουμπέλι 1, Αρμάι, Ν. Γκολοπέντσα, Αλάκζα 1, Χάιντου, Μπάξα, Φαράγκο, Φεκέτε, Τίμπα 2, Μακσάι, Καρπάτι, Χετζλ 1