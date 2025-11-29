Άρης: Με νέα πρόσωπα η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ

Με νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα θα υποδεχθεί ο Άρης την ΑΕΛ σήμερα (29/11, 19.30) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα παιχνίδι για τη 12η αγωνιστική της Super League, που η νίκη είναι μονόδρομος για την ομάδα του Χιμένεθ. Οι Ρόουζ, Μορουτσάν, Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας επιστρέφουν στο βασικό σχήμα.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Άλβαρο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Ράτσιτς και Γαλανόπουλος θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Γιαννιώτας στην αριστερή και ο Μορουτσάν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Πέρεθ, Μορουτσάν, Γιαννιώτας, Μορόν.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Μισεουί, Φρίντεκ, Παπασαραφιανός, Αθανασιάδης, Μάικιτς, Χαρούπας, Παναγίδης, Φαμπιάνο, Νινγκ και Ντούντου.

ΑΕΛ (Μαλεζάς): Μελισσάς, Αποστολάκης, Ουαττάρα, Παντελάκης, Τσάκλα, Φεριγκρα, Αντράτα, Στάικος, Γκαράτε, Τούπτα, Μούργος.

Στον πάγκο: Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Μπαγκαλιάνης, Χατζηστραβός, Πασάς, Ατανάσοφ, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Δεληγιαννίδης, Γιούσης, Σουρλής, Φαϊζάλ.