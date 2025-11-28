Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά

Η Σουηδία ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/11), σε ένα δελτίο Τύπου που μετέφρασε και στα ρωσικά, ότι διεξήγαγε γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου, με τη συμμετοχή του βασιλιά της χώρας, της πριγκίπισσας διαδόχου του σουηδικού θρόνου, των ενόπλων δυνάμεων και βουλευτών.

Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990 που στρατιωτικές ασκήσεις τέτοιου εύρους οργανώθηκαν με όλους αυτούς τους φορείς, επισήμανε η σουηδική κυβέρνηση.

«Αυτά τα γυμνάσια πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι σημαντικό να διεξάγονται κοινές ασκήσεις, ιδίως δεδομένης της τωρινής κατάστασης αναφορικά με την ασφάλεια. Βήμα – βήμα και άσκηση άσκηση, εμείς ενισχύουμε τη συνολική άμυνα και την ανθεκτικότητα της Σουηδίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, σε ένα δελτίο Τύπου.

Τα γυμνάσια, που βασίστηκαν σε ένα σενάριο το οποίο προέβλεπε την κήρυξη ενός πολέμου ή τον κίνδυνο ενός πολέμου, είχαν στόχο να «συζητηθούν μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια» της Σουηδίας σε μια τέτοια κατάσταση.

Μήνυμα στην Ρωσία

«Αυτά τα γυμνάσια αφορούν στη διαχείριση περιστατικών και καταστάσεων, σε εθνικό όπως και σε διεθνές επίπεδο, που θα μπορούσαν να εγείρουν προκλήσεις ή εντάσεις για την Σουηδία, για τους Σουηδούς πολίτες ή για τα σουηδικά συμφέροντα», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Έπειτα από αυτήν την παράγραφο, μάλιστα, ακολουθούσε μια ρωσική μετάφραση του κειμένου.

Η Ρωσία συνιστά τη βασική απειλή για την Σουηδία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών και άμυνας της χώρας. Η Στοκχόλμη επιτάχυνε την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανίας και τη δική της προσχώρηση στο ΝΑΤΟ το 2024. Προβλέπει να αφιερώσει εκεί το ποσό των 300 δισεκατομμυρίων κορωνών (27 δισεκατομμύρια ευρώ) σε διάστημα 10 ετών.