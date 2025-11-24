«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

«Τα πρόσφατα γεγονότα δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες: η Ρωσία εφαρμόζει άλλη μια φάση υβριδικού πολέμου, με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας μας», δήλωσε τις προάλλες ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, από βήματος του κοινοβουλίου στη Βαρσοβία.

Στο φόντο είναι η προ εβδομάδας διπλή έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Βαρσοβία με τη Λούμπλιν, στη μεθόριο με την Ουκρανία.

Είναι κομβική στις παραδόσεις δυτικής βοήθειας στο Κίεβο.

Το συμβάν συνδέθηκε από τις πολωνικές αρχές με το πρόσφατο κύμα καταγγελλόμενων υβριδικών επιθέσεων ανά την Ευρώπη.

Ο ένθερμος ευρωπαϊστής και ατλαντιστής Τουσκ έσπευσε να κατηγορήσει ως υπεύθυνη τη Μόσχα.

Στις νέες δηλώσεις του, ανέβασε τους τόνους.

«Οι πράξεις δολιοφθοράς, εμπνευσμένες και οργανωμένες απευθείας από τις υπηρεσίες του Κρεμλίνου επί μήνες, έχουν εσχάτως ξεπεράσει ένα κρίσιμο όριο, ώστε τώρα να μπορεί κάποιος να μιλά για κρατική τρομοκρατία».

Χωρίς να δημοσιοποιήσουν αποδεικτικά στοιχεία, οι αρχές στη Βαρσοβία αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιήσει ως υπόπτους για την τελευταία επίθεση δύο Ουκρανούς, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν για λογαριασμό της Μόσχας.

Ζητούν την έκδοσή τους από τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο του Κρεμλίνου, αναφέροντας ότι εισήλθαν στην Πολωνία από τα εδάφη της πριν από την επίθεση και διέφυγαν εκεί μετά την εκτέλεση της αποστολής.

Κατά την πάγια θέση της, η Ρωσία διαψεύδει κάθε εμπλοκή.

Καταλογίζει στην πολωνική κυβέρνηση «ρωσοφοβία» και αφήνει υπόνοιες για προβοκάτσια του Κιέβου.

Ως λογικοφανές επιχείρημα προβάλλει το γεγονός ότι ύποπτοι για επιθέσεις δολιοφθοράς θεωρούνται, για πολλοστή φορά, Ουκρανοί πολίτες.

Δύο κατηγορήθηκαν νωρίτερα φέτος για την περσινή καταστροφική φωτιά στο εμπορικό κέντρο Marywilska 44 στη Βαρσοβία.

Καταδικάζοντας την πρόσφατη επίθεση, το ουκρανικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε στον αντίποδα τη Ρωσία ότι στρατολογεί σκόπιμα κατόχους ουκρανικών διαβατηρίων για υβριδικές επιχειρήσεις, και δη στην Πολωνία.

Σε κάθε περίπτωση, αυτές σπάνια αφήνουν ξεκάθαρο «αποτύπωμα» για τους ενορχηστρωτές τους, δυσχεραίνοντας την απόδοση ευθυνών.

Η Ρωσία, οι Ουκρανοί και τα σαμποτάζ

Οι αρχές του Κιέβου υποστηρίζουν ότι, μέσα στην τελευταία διετία, έχουν εντοπίσει περισσότερους από 800 Ουκρανούς πολίτες που στρατολογήθηκαν ως «πληρεξούσιοι» από τη Ρωσία, αναφέρει το BBC.

Εξ αυτών, λένε, οι 240 ήταν ανήλικοι, ορισμένοι μόλις 11 ετών.

Προς επίρρωση, το βρετανικό δίκτυο παραθέτει την μαρτυρία ενός 17χρονου από την ανατολική Ουκρανία, που συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι από την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) ως επίδοξος σαμποτέρ.

Στρατολογήθηκε από έναν άγνωστο που μιλούσε ρωσικά, λέει, ενώ αναζητούσε μέσω καναλιών στο Telegram εξ αποστάσεως εργασία.

Σύμφωνα με την SBU, πρόκειται για συνήθη ρωσική πρακτική «ψαρέματος πληρεξούσιων».

Έρευνα της ουκρανικής υπηρεσίας του BBC σε κανάλια στο Telegram -ορισμένα από τα οποία απευθύνονται σε Ουκρανούς πρόσφυγες- κατέγραψε δελεαστικές αμοιβές για περιστασιακή απασχόληση, διαπιστώνοντας ότι ήταν συγκάλυψη για την ανάθεση διάφορων αποστολών δολιοφθοράς στην Ουκρανία και στην Ευρώπη.

Δεν εντόπισε ωστόσο κάποια αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο για άμεση εμπλοκή του ρωσικού κράτους.

Το ίδιο ισχύει και με τις έρευνες των αρχών τόσο του Κιέβου, όσο και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που «βλέπουν» πίσω από τις εντεινόμενες υβριδικές επιθέσεις «δάκτυλο» του Κρεμλίνου.

Δεν είναι μόνο οι παραβάσεις εναέριων χώρων με drones.

Βανδαλισμοί θρησκευτικών και πολιτιστικών χώρων τον τελευταίο χρόνο στο Παρίσι έχουν θορυβήσει τις γαλλικές αρχές για πιθανή προσπάθεια της Μόσχας να σπείρει χάος, υποδαυλίζοντας εντάσεις.

Γουρουνοκεφαλές εντοπίστηκαν έξω από τεμένη.

Φέρετρα με ετικέτες «Γάλλοι στρατιώτες στην Ουκρανία» τοποθετήθηκαν πέρυσι γύρω από τον Πύργο του Άιφελ.

Στην προ ημερών καταδίκη ωστόσο τεσσάρων Βούλγαρων για τον περσινό βανδαλισμό του Μουσείου Ολοκαυτώματος και άλλων κτιρίων στη γαλλική πρωτεύουσα με κόκκινα αποτυπώματα χεριών, εν μέσω της αιματοχυσίας στη Γάζα, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού δεν στοιχειοθέτησε παρέμβαση της Μόσχας.

Στο δε Ηνωμένο Βασίλειο, η καταδίκη έξι Βρετανών τον Οκτώβριο για τον περσινό εμπρησμό αποθήκης στο Λονδίνο με βοήθεια για την Ουκρανία συνδέθηκε με τη ρωσική μισθοφορική ομάδα Wagner, όταν ήταν ακόμη ιδιωτική.

Σαμποτέρ… περιστασιακής απασχόλησης

Ο υβριδικός πόλεμος στοχεύει στην «επίτευξη πολιτικών στόχων με ελάχιστη στρατιωτική επιρροή στον εχθρό… υπονομεύοντας το στρατιωτικό και οικονομικό δυναμικό του μέσω της πληροφόρησης και της ψυχολογικής πίεσης, της ενεργού υποστήριξης της εσωτερικής αντιπολίτευσης και ανατρεπτικών μεθόδων», έγραφε το 2016 ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Προς τούτο, πρότεινε μια αναλογία 4 προς ένα 1 έναντι των στρατιωτικών μέσων.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και την απέλαση εκατοντάδων αξιωματικών των υπηρεσιών πληροφοριών της Μόσχας από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πολλοί από τους οποίους δρούσαν υπό διπλωματική κάλυψη, η Μόσχα στράφηκε σε εναλλακτικές λύσεις.

Πιο άμεση, φθηνή και επιτυχής σε κλίμακα -εκτιμούν δυτικές κυβερνήσεις και δεξαμενές σκέψης- είναι η διαδικτυακή στρατολόγηση (κυρίως μέσω Telegram) υπηκόων άλλων χωρών για επιθέσεις δολιοφθοράς, παρακάμπτοντας έτσι τα ευρωπαϊκά μέτρα αντικατασκοπείας.

Χαρακτηρίζονται «πράκτορες μιας χρήσης».

Περισσότερα από 130 άτομα έχουν συλληφθεί σε δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες ως ύποπτοι κατασκοπείας για λογαριασμό της Ρωσίας. Περισσότερο από το ένα τρίτο (47) έχουν εντοπιστεί στην Πολωνία.

Ακολουθεί η Εσθονία με 20 και η Λετονία με 19.

«Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν ενεργά το διαδίκτυο, εκκλησιαστικές κοινότητες, αθλητικούς συλλόγους και μαζικές εκδηλώσεις για να αναζητήσουν πιθανούς πράκτορες», αναφέρει η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας (SZRU) στον ιστότοπό της.

«Συνήθως στρατολογούνται για μια μόνο αποστολή», επισημαίνει, καλώντας «τους Ουκρανούς και τους πολίτες άλλων χωρών να είναι σε επαγρύπνηση, ώστε να μην γίνουν όργανο της επιθετικότητας της Ρωσίας».

Στο μεσοδιάστημα, ο «γρίφος» των εκρήξεων στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream παραμένει άλυτος, ενώ όλες οι έως τώρα ενδείξεις «δείχνουν» το Κίεβο, με την Πολωνία σε ρόλο «συνεργού».

Ως νέος «κρίκος στην αλυσίδα» μόλις προστέθηκε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιταλίας για έκδοση στη Γερμανία 49χρονου Ουκρανού, ως βασικού υπόπτου για τον συντονισμό της μεγαλύτερης επίθεσης δολιοφθοράς στην Ευρώπη εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.