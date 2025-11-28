newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τσουκαλάς: Όχι άλλο κρυφτό από τη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι φοβάται η κυβέρνηση στη βίαιη προσαγωγή Ξυλούρη
Πολιτική Γραμματεία 28 Νοεμβρίου 2025 | 13:18

Τσουκαλάς: Όχι άλλο κρυφτό από τη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι φοβάται η κυβέρνηση στη βίαιη προσαγωγή Ξυλούρη

Στο θέμα του Γιώργου Ξυλούρη επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παίζει «κρυφτό»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Στον απόηχο της χθεσινής συζήτησης και ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, κατά την οποία προσκόμισε ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στην κουμπαριά μεταξύ της οικογένειας του πρωθυπουργού και της οικογένειας του Γιώργου Ξυλούρη, ο εκπρόσωπος Τυπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «πράγματι είναι άνθρωπος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο. Προφανώς και υπάρχει κουμπαριά. Ο ίδιος στις επισυνδέσεις φέρεται να λέει “μείνε να δεις τον κουμπάρο σου” – αναφέρεται στον Πρωθυπουργό της χώρας ως κουμπάρο του.
Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο κ. Ξυλούρης είναι κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση επιχειρεί υποκριτικά να τον παρουσιάσει ως φίλο του κ. Αντωνόπουλου, ο οποίος είναι “τάχα” φίλος του κ. Ανδρουλάκη».

«Εδώ λοιπόν έχουμε έναν συνδαιτυμόνα του Πρωθυπουργού και άνθρωπο που συνδέεται και πολιτικά και οικογενειακά μαζί του , τον οποίο φυγάδευσε η Νέα Δημοκρατία από την Εξεταστική Επιτροπή, αρνήθηκε να τον φέρει με βίαιη προσαγωγή όπως ζητήσαμε, ενώ προβλεπόταν, και τώρα λέει να τον φέρει – για ό,τι θέλει λέμε εμείς, αρκεί να έρθει – αλλά είναι πολύ υποκριτικό να λένε ότι πρέπει να έρθει τώρα ενώ δεν έπρεπε να έρθει για να μιλήσει τότε που μάθαμε όσα μάθαμε για τις επισυνδέσεις» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι ως ΠΑΣΟΚ «περιμένουμε να έρθει και να μιλήσει για όλα και να μην ακολουθηθεί η λογική του κ. Λαζαρίδη που δήλωνε πως εφόσον έχει επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής τότε δεν οφείλει να εμφανιστεί».

Ο Ξυλούρης συνδέεται απευθείας με το Μέγαρο Μαξίμου

Στο επίμονο ερώτημα του, παριστάμενου από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτή, κ. Καιρίδη, για το εάν το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ένοχο τον κ. Ξυλούρη, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι:

«Εμείς έχουμε πει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει ακόμα τη νομική ιδιότητα του υπόπτου. Εμείς θεωρούμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να ελεγχθεί. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό , γιατί ο κ. Ξυλούρης αφενός γνωρίζει πολλά αφετέρου συνδέεται απευθείας με το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο η νομική ιδιότητα, αυτή δεν την αποδίδει το ΠΑΣΟΚ αλλά η δικαιοσύνη.

Τι φοβόταν η κυβέρνηση και δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή την προηγούμενη εβδομάδα; Ας τον καλέσουν να έρθει, όχι άλλο κρυφτό από τη Νέα Δημοκρατία».

Ο κ. Τσουκαλάς, παράλληλα, στάθηκε στα οικονομικά ζητήματα επισημαίνοντας ότι «από τα 580 εκατομμύρια που θα μπορούσαν να δοθούν βάσει της ΚΑΠ στους αγρότες, τώρα καταβάλλονται 363 εκατομμύρια – λείπουν 217 εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσει απαντήσεις το υπουργείο για ποιο λόγο γίνεται αυτό και πως θα γίνει η κατανομή των βοσκοτοπικών εκτάσεων, πως θα δοθούν τα βοσκοτοπικά δικαιώματα και τι θα γίνει με τα χωράφια των αγροτών που δεν υπάρχουν στη δορυφορική αποτύπωση.

Προϋπολογισμός εμμονικά προσηλωμένος στα πρωτογενή πλεονάσματα

Όσον αφορά στο ζήτημα του προϋπολογισμού, να πω ότι για ακόμη μία φορά μοιάζει εμμονικά προσηλωμένος στα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα που δεν επιστρέφονται στην κοινωνία.

Όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής συμφωνίας, πρέπει η κυβέρνηση να απολογηθεί ότι 7 χρόνια τώρα κατέληξε η χώρα να είναι ουραγός στις συλλογικές συμβάσεις και να έρχεται ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και να λέει στη συνέντευξη τύπου ότι δεν έφτασε η ανάπτυξη τους εργαζομένους. Όταν φτάνεις να στο λέει αυτό ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, είναι ξεκάθαρο ότι έχεις σπάσει ως κυβέρνηση κάθε κοντέρ κοινωνικής αναλγησίας».

Στον αντίποδα αυτής της αναλγησίας, ο Κώστας Τσουκαλάς πρόταξε την πολιτική αλλαγή. Αναφέρθηκε στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ προς «τον δημοκρατικό κόσμο, τις δυνάμεις του κόσμου της εργασίας, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες και τους νέους να συστρατευτούν με την παράταξή μας και να μας ψηφίσουν για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι γύρω από πολιτικά σχέδια έχουμε συσπειρώσεις των πολιτών. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί να συνενώσει δυνάμεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»
Κοινές δηλώσεις 28.11.25

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» - Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο

Σύνταξη
Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»
Νέα δήλωση 28.11.25

Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης σημείωσε ότι τάσσεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με τα όσα είπε για τις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ»

Σύνταξη
Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές
in Confidential 28.11.25

Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Ο κακός χαμός με τις κουμπαριές του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Άναψε φωτιές ο Ανδρουλάκης για τις κουμπαριές του Μητσοτακέϊκου με τον Φραπέ που όπως όλα δείχνουν θα οδηγηθεί με τη βία στην εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές
«Ανθεκτικές Πόλεις» 27.11.25

O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές

Στα Ιωάννινα βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή
Υπ. Ανάπτυξης 27.11.25

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική
Βουλή 27.11.25

Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική

«Τι έχουμε στη χώρα μας; Με έναν τίτλο: Φτωχούς εργαζόμενους και πλούσια καρτέλ. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο