27.11.2025
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Spotlight

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη 8 άνδρες για την ανάμιξή τους στη γιγάντια έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρει το 2022 εμβληματική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Την ευθύνη για την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε 8 μήνες μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ανέλαβε αργότερα το Κίεβο

Στο πέρας της ακροαματικής διαδικασίας που διεξήχθη στο Ροστόφ επί του Ντον, στη νότια Ρωσία, οι οκτώ κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι ότι ανήκαν σε «οργανωμένη εγκληματική ομάδα» που είχε στόχο «τη διάπραξη επίθεσης» στη γέφυρα της Κριμαίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους τον Οκτώβριο του 2022, ανέφερε το περιφερειακό στρατιωτικό δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Την ευθύνη για την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε 8 μήνες μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ανέλαβε αργότερα το Κίεβο.

Στιγμιότυπο μετά την έκρηξη στην Κριμαία το 2022.

Η γέφυρα αποτελεί ένα από τα σύμβολα της προσάρτησης της Κριμαίας το 2014

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οδική και σιδηροδρομική αυτή γέφυρα, μήκους 19 χιλιομέτρων, την οποία εγκαινίασε το 2018 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αποτελεί για τις ρωσικές αρχές ένα από τα σύμβολα της προσάρτησης το 2014 της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας.

Στις 8 Οκτωβρίου του 2022 φορτηγό που ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά και κινείτο πάνω στη γέφυρα εξερράγη προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Από τη γιγάντια έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκε επίσης πυρκαγιά σε 8 σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα πετρελαϊκών προϊόντων, και καταστράφηκαν δύο τομείς της οδικής γέφυρας από μπετόν.

Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του φορτηγού, στο οποίο είχαν φορτωθεί τα εκρηκτικά εν αγνοία του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Οι 8 άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο.

Άλλη επίθεση, για την οποία είχε αναλάβει και πάλι την ευθύνη το Κίεβο, προκάλεσε επίσης ζημιές στη γέφυρα, με τη χρήση μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων (drones) τον Ιούλιο του 2023.

Έκτοτε οι ρωσικές αρχές έχουν ενισχύσει πολύ την επίβλεψη της γέφυρας αυτής, η οποία επιτρέπει κυρίως την αποστολή στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού στην προσαρτημένη Κριμαία.

Markets
Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Macro
Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

inWellness
inTown
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Γάζα: «Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» – Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας
Αδιέξοδο 27.11.25

«Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» - Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας - Τι ζητούν οι άραβες μεσολαβητές από τον Τραμπ

Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα για να αφοπλιστεί η Χαμάς διαμηνύουν οι άραβες μεσολαβητές στον Τραμπ ενώ οι συνομιλίες για την επόμενη φάση έχουν βαλτώσει

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιαπωνία: Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο
Στην Ιαπωνία 27.11.25

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο

Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα στην Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στη Γη - Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί - Ορόσημο μετά το δυστύχημα στη Φουκουσίμα

Σύνταξη
Γαλλία: Ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία
Διάρκειας 10 μηνών 27.11.25

Ο Μακρόν ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Γαλλία πρωτοστατεί στην εκστρατεία αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών στην ΕΕ ενώ η δημοφιλία του Εμανουέλ Μακρόν καταποντίζεται στο εσωτερικό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ – Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές
Για την Ουκρανία 27.11.25

Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ - Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ «γείωσε» τις προσδοκίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι διαρροές από τις επικοινωνίες Γουίτκοφ έχουν «ανάψει φωτιές»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους – Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»
Κόλαση 27.11.25

Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους στο Χονγκ Κονγκ - Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και οι εγκλωβισμένοι στο Wang Fuk Court του Χονγκ Κονγκ - Οι Αρχές ερευνούν αν οι σκαλωσιές αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την αστραπιαία «κάθετη» εξάπλωση της φωτιάς

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA - Βίντεο από τη σύλληψή του

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κρίσιμες ώρες 27.11.25

Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου - Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η συμφωνία Τραμπ – Σι μπορεί να σημαίνει πως η ηγεμονία των ΗΠΑ οδεύει στο τέλος της
Κόσμος 27.11.25

Οι ΗΠΑ υποχώρησαν στους δασμούς- Η Κίνα δείχνει πιο δυνατή από ποτέ

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας επιστρέφουν ακριβώς στο σημείο που βρίσκονταν μια μέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την θέση του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

Σύνταξη
Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο
Πόλεμος στην Ουκρανία 27.11.25

Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο

Η Ιστορία δείχνει ότι μια κακή συμφωνία για την ειρήνη μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο Τραμπ, κινούμενος από αρχές που προσιδιάζουν σε επιχειρηματικές πρακτικές, προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Μεγάλες καταστροφές 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία Adel - Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους
Αυτοδιοίκηση 27.11.25

Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επικρίνοντας την απόφαση μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών, στο Κτηματολόγιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»

«Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είμαστε οι ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις – μόνο το ένα πέμπτο των εργαζομένων εργάζεται υπό το καθεστώς αυτών» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γάζα: «Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» – Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας
Αδιέξοδο 27.11.25

«Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» - Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας - Τι ζητούν οι άραβες μεσολαβητές από τον Τραμπ

Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα για να αφοπλιστεί η Χαμάς διαμηνύουν οι άραβες μεσολαβητές στον Τραμπ ενώ οι συνομιλίες για την επόμενη φάση έχουν βαλτώσει

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας
«What Are Dreams» 27.11.25

Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας

Ο Ντουέιν Μίκαλς φωτογράφισε τον Τζέικομπ Ελόρντι στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη για μια νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Bottega Veneta.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος
Υπουργικό συμβούλιο 27.11.25

Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επικοινωνιακή επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προβάλλοντας τη λεγόμενη θετική ατζέντα, ενώ επαναφέρει το αφήγημα περί μάχης με το βαθύ κράτος - Στην εισήγησή του στο υπουργικό, επανέλαβε τις μεγαλοστομίες για ιστορική συμφωνία για τις ΣΣΕ, ενώ αντιστρέφοντας την πραγματικότητα μίλησε για ανάδειξη «του κοινωνικού χαρακτήρα της πολιτικής μας»

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο
Διπλωματία 27.11.25

Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Στην ίδια γραμμή Τουρκία και κατεχόμενα ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να μην νομιμοποιήσει συμφωνίες όπως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, επικαλούμενοι τα τετελεσμένα της κατοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

