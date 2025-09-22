Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Κυριακή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη χερσόνησο της Κριμαίας, εξαιτίας της οποίας τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 16 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», αναφέρει ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας στην πλατφόρμα Telegram, κάνοντας λόγο για «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων».

Η ουκρανική επίθεση εξαπολύθηκε «σε τουριστική περιοχή όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι», ισχυρίζεται η Μόσχα Just now, a strike was reported on the southern coast of Crimea, presumably in the area of the Foros sanatorium.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, τρία άτομα σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στον αστικό οικισμό Φάρος», γράφει το Tass, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Ο Ακσιόνοφ ανέφερε ότι στο χωριό Φάρος, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σεβαστούπολη, αρκετές εγκαταστάσεις στον χώρο του σανατορίου και ένα σχολικό κτίριο υπέστησαν ζημιές από εχθρική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η αίθουσα συνεδριάσεων του σχολείου καταστράφηκε και η βιβλιοθήκη υπέστη ζημιές, σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές.

«Πρόκειται για άλλη μια τρομοκρατική ενέργεια από το καθεστώς του Κιέβου», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, αναφερόμενη σ’ αυτήν την επίθεση.

Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, που αναζητούν την πηγή της επιθετικότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, πρέπει να κοιτάξουν στον καθρέφτη και να τη δουν. Αυτοί είναι που οδηγούν την αποσταθεροποίηση και την εξάπλωση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη, χρηματοδοτώντας το καθεστώς του Κιέβου και προμηθεύοντάς το με όπλα», πρόσθεσε η κ. Ζαχάροβα.

«Πολύ σημαντικοί επισκέπτες»

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι η Krimean Wind μετέδωσε στο κανάλι της στο Telegram, επικαλούμενη πηγή της και κάνοντας λόγο για παραθαλάσσιο θέρετρο, πως «πολύ σημαντικοί επισκέπτες» διέμεναν εκεί τη στιγμή της επίθεσης.

Και προσθέτουν ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του θερέτρου Φάρος στην ιστοσελίδα του, το εστιατόριο του συγκροτήματος έκλεισε στις 21 Σεπτεμβρίου εξαιτίας «ειδικών περιστάσεων».

Είναι αδύνατον, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο οι αναφορές της μίας ή της άλλη πλευράς των εμπολέμων.

Το θέρετρο Φάρος, σύμφωνα πάντα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, αγοράστηκε το 2016 από την Ομοσπονδία Συνδικάτων του Ταταρστάν με οικονομική υποστήριξη από ρωσικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πετρελαϊκής εταιρείας Tatneft.

Η Ομοσπονδία, γράφουν, είναι πιθανόν ένας ενδιάμεσος για την προστασία των πραγματικών ιδιοκτητών από διεθνείς κυρώσεις.

Μεταδίδουν ακόμα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να έχει κάνει πολλές φορές διακοπές στο συγκεκριμένο θέρετρο, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, συνδέεται με τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).