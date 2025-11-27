Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς
Σε κάθειρξη 11,5 ετών για «εξέγερση» καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του Περού, την περίοδο 2021-2022, Πέδρο Καστίγιο.
Ο Π. Καστίγιο επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς. Απαλλάχθηκε όμως από τις κατηγορίες περί κατάχρησης εξουσίας και διασάλευσης της δημόσιας τάξης.
Η εισαγγελία είχε ζητήσει την καταδίκη του σε κάθειρξη 34 ετών για το σύνολο των κατηγοριών.
Οι εισαγγελείς στην υπόθεση υποστήριξαν ότι ο Π. Καστίγιο είχε ως στόχο να υπονομεύσει το Σύνταγμα του Περού με τις πράξεις του. Ωστόσο, στη δίκη την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος της χώρας αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του. Σε τηλεοπτική παρέμβαση το 2022, είπε ότι απλώς διάβασε «ένα έγγραφο χωρίς συνέπειες».
Τι ανέφερε η ετυμηγορία του δικαστηρίου
Το δικαστήριο «καταδικάζει τον Χοσέ Πέδρο Καστίγιο Τερόνες ως συναυτουργό εγκλήματος κατά των εξουσιών του Κράτους και της συνταγματικής τάξης, στο πλαίσιο συνωμοσίας για εξέγερση», αναφέρει η ετυμηγορία.
Προφυλακισμένος από τον Δεκέμβριο του 2022, ο 56χρονος Πέδρο Καστίγιο θα εκτίσει την ποινή του σε ειδική φυλακή όπου κρατούνται άλλοι τρεις πρώην πρόεδροι του Περού: ο Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), ο Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και ο Μαρτίν Βισκάρα (2011-2014).
Ο Μ. Βισκάρα καταδικάστηκε χθες Τετάρτη σε κάθειρξη 14 ετών για υπόθεση διαφθοράς την εποχή που ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
