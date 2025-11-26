newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Περού: Καταδίκη 14 ετών για δωροληψία στον πρώην πρόεδρο, Μαρτίν Βισκάρα
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 22:30

Περού: Καταδίκη 14 ετών για δωροληψία στον πρώην πρόεδρο, Μαρτίν Βισκάρα

Ο 62χρονος Mάρτιν Βισκάρα παρέμεινε ατάραχος καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως είναι θύμα πολιτικής δίωξης

Σύνταξη
Σε κάθειρξη 14 ετών καταδικάστηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μάρτιν Βισκάρα.

Ο Μάρτιν Βισκάρα κρίθηκε ένοχος για δωροληψία την εποχή που ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στη νότια πλευρά του Περού, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Αρχηγός του κράτους από το 2018 έως το 2020, ο Βισκάρα –που την εποχή εκείνη υποσχόταν πως θα πατάξει τη διαφθορά– κρίθηκε ένοχος ότι έλαβε περίπου 640.000 δολάρια (550.000 ευρώ) από κατασκευαστικές εταιρείες ως αντάλλαγμα για την ανάθεση συμβάσεων στη Μοκέγουα την περίοδο 2011-2014.

Ο 62χρονος M. Βισκάρα παρέμεινε ατάραχος καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως είναι θύμα πολιτικής δίωξης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Είχε προφυλακιστεί τον Αύγουστο για 22 ημέρες, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για φυγή. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, εφετείο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος εν όψει της δίκης του, η οποία ξεκίνησε ένα μήνα αργότερα.

Ο πέμπτος πρόεδρος του Περού που φυλακίζεται

Ο Μαρτίν Βισκάρα είναι ο πέμπτος πρώην πρόεδρος του Περού που οδηγείται στη φυλακή, μετά τους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και Πέδρο Καστίγιο (2021-2022).

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάριο Βισκάρα, σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2026 με το κόμμα «Πρώτα το Περού», όπου ο πρώην πρόεδρος υπηρετεί ως βασικός σύμβουλος.

Στις εκλογές του 2021, ο Βισκάρα κέρδισε τις περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο για το Κογκρέσο, αλλά αργότερα του απαγορεύτηκε από το Κογκρέσο να κατέχει δημόσιο αξίωμα για 10 χρόνια επειδή διέλυσε τη νομοθετική εξουσία το 2019.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»
Συνεχής διάλογος 26.11.25

Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Σύνταξη
Χρόνια μετά τη διάλυση της Στάζι, συνεχίζεται χειρωνακτικά η ένωση των κατεστραμμένων αρχείων
Γερμανία 26.11.25

Χρόνια μετά τη διάλυση της Στάζι, συνεχίζεται χειρωνακτικά η ένωση των κατεστραμμένων αρχείων

Τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας, τα οποία σκίστηκαν καθώς κατέρρεε το ανατολικογερμανικό κράτος, χρειάζεται να ενωθούν χειρωνακτικά σε μια διαδικασία που απαιτεί επίπονη εργασία

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
Φρίκη 26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν
Σχέδιο ειρήνης 26.11.25

O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για τον «διαμελισμό» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπονόμευση της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού έθνους δημιουργεί προηγούμενο

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
Η ρωσική απάντηση 26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου – «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»
Κόσμος 26.11.25

Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου - «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»

Συνεχίζει τις υβριστικές του επιθέσεις κατά δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά στρεφόμενος ενάντια στην Κέιτι Ρότζερς και την εφημερίδα New York Times

Σύνταξη
Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές

Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια, είπε ο Σ. Φάμελλος. Για να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Σύνταξη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25

Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)

Ο Βινίσιους κατάφερε να σκοράρει με σουτ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το οποίο όμως δεν μέτρησε καθώς ο Εμπαπέ εντοπίστηκε σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Σύνταξη
Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25

Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Δεκέμβριος 26.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)
Champions League 26.11.25

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)

Φανταστική ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ – Δείτε το εντυπωσιακό κορεό που ετοίμασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και που… τρέλανε όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα
Champions League 26.11.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
Champions League 26.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 26.11.25

LIVE: Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Champions League 26.11.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν
Champions League 26.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 26.11.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2: Με πολλά αμυντικά κενά οι φιλοξενούμενοι, τρόμαξαν στο τέλος τους γηπεδούχους
Champions League 26.11.25

Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2: Με πολλά αμυντικά κενά οι φιλοξενούμενοι, τρόμαξαν στο τέλος τους γηπεδούχους

«Έμπαζε» η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, καθώς η Καϊράτ ηττήθηκε από την Κοπεγχάγη και έμεινε στον ένα βαθμό. Οι Δανοί πήραν πρώτο τρίποντο μετά από τρεις σερί ήττες και ο Ντάντασον έσπασε το ρεκόρ του Γιαμάλ

Βάιος Μπαλάφας
Καιρός: Κακοκαιρία σάρωσε την Αττική και έπνιξε την Κέρκυρα – Live η πορεία των φαινομένων
Συναγερμός 26.11.25

Live η πορεία της κακοκαιρίας - Πού θα έχει έντονα φαινόμενα την Πέμπτη, βούλιαξε η Κέρκυρα

Ο καιρός ήδη δείχνει τα δόντια του σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η κακοκαιρία να συνεχίζεται κι αύριο, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά και τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επί ποδός.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 26.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»
Συνεχής διάλογος 26.11.25

Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
