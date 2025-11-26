Περού: Καταδίκη 14 ετών για δωροληψία στον πρώην πρόεδρο, Μαρτίν Βισκάρα
Ο 62χρονος Mάρτιν Βισκάρα παρέμεινε ατάραχος καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως είναι θύμα πολιτικής δίωξης
Σε κάθειρξη 14 ετών καταδικάστηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μάρτιν Βισκάρα.
Ο Μάρτιν Βισκάρα κρίθηκε ένοχος για δωροληψία την εποχή που ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στη νότια πλευρά του Περού, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Αρχηγός του κράτους από το 2018 έως το 2020, ο Βισκάρα –που την εποχή εκείνη υποσχόταν πως θα πατάξει τη διαφθορά– κρίθηκε ένοχος ότι έλαβε περίπου 640.000 δολάρια (550.000 ευρώ) από κατασκευαστικές εταιρείες ως αντάλλαγμα για την ανάθεση συμβάσεων στη Μοκέγουα την περίοδο 2011-2014.
Ο 62χρονος M. Βισκάρα παρέμεινε ατάραχος καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως είναι θύμα πολιτικής δίωξης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Είχε προφυλακιστεί τον Αύγουστο για 22 ημέρες, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για φυγή. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, εφετείο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος εν όψει της δίκης του, η οποία ξεκίνησε ένα μήνα αργότερα.
Ο πέμπτος πρόεδρος του Περού που φυλακίζεται
Ο Μαρτίν Βισκάρα είναι ο πέμπτος πρώην πρόεδρος του Περού που οδηγείται στη φυλακή, μετά τους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και Πέδρο Καστίγιο (2021-2022).
Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάριο Βισκάρα, σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2026 με το κόμμα «Πρώτα το Περού», όπου ο πρώην πρόεδρος υπηρετεί ως βασικός σύμβουλος.
Στις εκλογές του 2021, ο Βισκάρα κέρδισε τις περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο για το Κογκρέσο, αλλά αργότερα του απαγορεύτηκε από το Κογκρέσο να κατέχει δημόσιο αξίωμα για 10 χρόνια επειδή διέλυσε τη νομοθετική εξουσία το 2019.
