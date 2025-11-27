Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα για την Βαλένθια – Προχωράει το πλάνο για την κατασκευή του νέου Μεστάγια

Χαράς Ευαγγέλια για τους οπαδούς της Βαλένθια καθώς η ιστορική ισπανική ομάδα ετοιμάζεται να εκπληρώσει ένα όνειρο πολλών ετών, την κατασκευή νέου γηπέδου και οι τελευταίες εξελίθξεις δείχνουν πως αυτή την φορά δεν πρόκειται να υπάρξουν προβλήματα.

Η Βαλένθια ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία 16 χρόνια, καθώς το πρότζεκτ που είχε ξεκινήσει το 2009 για την κατασκευή του νέου Μεστάγια εγκαταλείφθηκε λόγω έλλειψης πόρων.

Τα πράγματα δεν είχαν πάει καλά σε ότι αφορά την χρηματοδότηση του έργου κι έτσι η ισπανική ομάδα αναγκάστηκε να βάλει stop στο πλάνο για νέο γήπεδο.

Συν τοις άλλοις θα πρέπει να επισημανθεί πως οι «νυχτερίδες» αντιμετώπισαν πολλά οικονομικά προβλήματα κι όσο κι αν έψαξαν όλα αυτά τα χρόνια για χρήματα που θα έθετασαν σε επανεκκίηνση τις εργασίες για το νέο γήπεδο, δεν τα κατάφεραν.

Τώρα όμως τα πράγματα φαίνεται πως αλλάζουν και σημαντικό ρόλο παίζει η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, καθώς η Ισπανία θα φιλοξενήσει παιχνίδια του Μουντιάλ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, τα χρήματα έχουν βρεθεί, τα έργα συνεχίζονται για την κατασκευή του νέου Μεστάγια κι αυτές οι ειδήσεις έχουν δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό στην πόλη.

Ο πρόεδρος της Βαλένθια, Κίατ Λιμ τόνισε πως το νέο γήπεδο θα γίνει και πως αυτή την φορά δεν πρόκειται να υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις και το το νέο Μεστάγια θα έχει χωρητικότητα 70.000 θεατών.

Η τωρινή έδρα των «νυχτερίδων» μπορεί να φιλοξενήσει 50.000 θεατές κι αυτό σημαίνει πως η Βαλένθια θα… μετακομίσει όχι απλά σ’ ένα υπερσύγχρονο γήπεδο αλλά και σ’ ένα πολύ μεγαλύτερο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα του ισπανικού συλλόγου.

Η Βαλένθια θα είναι σε θέση να παίξει στο νέο Μεστάγια το καλοκαίρι του 2027, σε ενάμιση δηλαδή χρόνο από σήμερα και οι οπαδοί του ισπανικού συλλόγου περιμένουν πως και πως την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Αυτή την φορά δεν αναμένεται να προκύψουν οικονομικά προβλήματα, καθώς στο νέο γήπεδο της Βαλένθια προβλέπεται να γίνουν αγώνες για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 κι αυτό είναι ένα μεγάλο ατού των ιθυνόντων της ισπανικής ομάδας.

Ο πρόεδρος της Βαλένθια τόνισε πως η κατασκευή του νέου γηπέδου είναι ένα φανταστικό νέο όχι μόνο για την ομάδα αλλά για όλη την πόλη καθώς θα βοηθήσει σημαντικά σε πολλούς τομείς της τοπικής οικονομίας.