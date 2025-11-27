Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
27.11.2025
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Η «καρδιά» της καθημερινότητας χτυπά στο σπίτι μας και για αυτό αξίζει να το φροντίζουμε
Τα Νέα της Αγοράς 27 Νοεμβρίου 2025

Η «καρδιά» της καθημερινότητας χτυπά στο σπίτι μας και για αυτό αξίζει να το φροντίζουμε

Η φροντίδα του σπιτιού μας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά η βάση για μία πιο άνετη και ήρεμη ζωή.

Το σπίτι μας δεν είναι μόνο το μέρος όπου ξυπνάμε κάθε πρωί ή το καταφύγιο στο οποίο επιστρέφουμε έπειτα από μία απαιτητική ημέρα. Το σπίτι μας είναι μία σταθερά στη ζωή μας, ένα περιβάλλον όπου μοιραζόμαστε τη ζωή μας με τους ανθρώπους που αγαπάμε, ένας χώρος που μας εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά. Είναι το κέντρο γύρω από το οποίο διαμορφώνουμε την καθημερινότητά μας, αυτή εντός και εκτός σπιτιού, ένα σημείο αναφοράς που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε την ποιότητα ζωής που επιθυμούμε για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας.

Είναι όμως και κάτι ακόμη: ένα σύνολο από μικρές στιγμές που συνθέτουν τη δική μας προσωπική ιστορία. Το άρωμα του καφέ κάθε πρωί στην κουζίνα, τα σπιτικά πάρτι έκπληξη γενεθλίων, οι γωνιές χαλάρωσης που φτιάχτηκαν για να μας γαληνεύουν, οι φίλοι και τα γέλια που «πλημμυρίζουν» το σαλόνι μας, οι συζητήσεις που κρατούν μέχρι αργά ή… νωρίς το πρωί, όλες αυτές οι ανεκτίμητες στιγμές που μας θυμίζουν ότι εδώ είναι πάντα καλύτερα!

Και όσο οι ρυθμοί της ζωής αλλάζουν, αναπόφευκτα αλλάζει και ο ίδιος ο χώρος γύρω μας. Μεγαλώνει μαζί μας, παρουσιάζει νέες ανάγκες και απαιτεί ειδική φροντίδα για να συνεχίσει να φιλοξενεί όσα έχουν σημασία και αξία για εμάς. Πώς θα του την προσφέρουμε; Επενδύοντας σε ένα από τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, της Eurolife FFH, τα οποία προσφέρουν ουσιαστικές βασικές καλύψεις, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η προστασία του σπιτιού μας να είναι απολύτως προσαρμοσμένη στις προτεραιότητες και τις ανάγκες μας.

Όταν το σπίτι μεγαλώνει μαζί μας και οφείλουμε να το φροντίζουμε

Λαμβάνοντας υπόψη τα απρόβλεπτα και έντονα φυσικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, είναι λογικό να επαναπροσδιορίζουμε την αξία του σπιτιού μας. Όταν το περιβάλλον γύρω μας αλλάζει τόσο γρήγορα, η φροντίδα του χώρου όπου ζούμε έχει άλλη βαρύτητα. Γι’α αυτό και η ασφάλεια σπιτιού δεν είναι «μία ακόμα» δαπάνη για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά μία πραγματική επένδυση που προστατεύει όσα έχουν αξία για εμάς.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, λοιπόν, πως ένα σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλειας κατοικίας είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να απολαμβάνουμε την καθημερινότητα δίχως άγχος. Τα προγράμματα My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο της Eurolife FFH μας καλύπτουν, ανάλογα με το πρόγραμμα και τα πρόσθετα προαιρετικά πακέτα που έχουν επιλεγεί από ένα ευρύ φάσμα απρόοπτων συνθηκών, όπως οι ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό ή κακόβουλες ενέργειες, το βραχυκύκλωμα, η θραύση σωληνώσεων, η διαρροή νερού και τα έξοδα άντλησης υδάτων, ενώ υπάρχει μέριμνα για υπαίθριες εγκαταστάσεις, ευθύνες προς τρίτους, νομική υποστήριξη και πολλές ακόμη καλύψεις.

Και για όλα αυτά που βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας, υπάρχει το Sweet Home Content. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, το οποίο προστατεύει όλα όσα αξίζουν για εμάς και θέλουμε να μας συντροφεύουν για μία ζωή. Και πράγματι, πρόκειται για ένα εξαιρετικά προσιτό πρόγραμμα ασφάλισης, καθώς το κόστος του ξεκινά από 35 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία και από 45 ευρώ για την εξοχική. Μάλιστα, μπορεί να ενισχυθεί και με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η κάλυψη να είναι όσο πλήρης θέλουμε.

Προνόμια που μας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη σιγουριά και ηρεμία

Τα προγράμματα κατοικίας της Eurolife FFH συνοδεύονται από μία σειρά υπηρεσιών που κάνουν την εμπειρία ασφάλισης πραγματικά ανακουφιστική. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η ποιότητα της εξυπηρέτησης, η οποία αποτυπώνεται τόσο στην αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με καινούρια, όσο και στην κάλυψη του κόστους επισκευών, ώστε κάθε ζημιά να αποκαθίσταται χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Επίσης, η δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε επείγουσες περιπτώσεις, η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, σε συνδυασμό με το δίκτυο συνεργείων που παρέχει εγγύηση έξι μηνών για τις εργασίες, προσφέρει ένα επίπεδο σιγουριάς που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τη ζωή με άλλη αυτοπεποίθηση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διαδικασία της αποζημίωσης, η οποία γίνεται γρήγορα και απλά για ποσά έως 10.000 ευρώ. Οι φάκελοι ζημιών ανοίγουν μέσα σε μία ώρα, όταν η αναγγελία έχει γίνει νωρίς μέσα στην ημέρα, ενώ η εκτίμηση πραγματοποιείται άμεσα από ειδικούς. Μετά την αποδοχή της πρότασης αποζημίωσης, το ποσό κατατίθεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες, εξασφαλίζοντας πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν μένει ποτέ για καιρό χωρίς λύση.

Μάλιστα, υπάρχει και η δυνατότητα αξιοποίησης του EurolifeSYN+ ενός προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων που ανταμείβει όσους επιλέγουν περισσότερα από ένα προγράμματα, μειώνοντας αισθητά το συνολικό κόστος και δίνοντας μία οικονομική «ανάσα» σε κάθε ιδιοκτήτη. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η δυνατότητα μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και 20%, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες καλύψεις σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα των προγραμμάτων κατοικίας της Eurolife FFH είναι οι επιλεγμένες καλύψεις με μηδενική συμμετοχή, όπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η Eurolife FFH αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος, χωρίς κανένα πρόσθετο βάρος για τον ασφαλισμένο. Επιπλέον, υπάρχει μέριμνα και για όσους διαθέτουν ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς τα προγράμματα My Home First Ευέλικτο και Ολοκληρωμένο καλύπτουν και αυτού του είδους τα σπίτια, διασφαλίζοντας πως κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να νιώθει σίγουρος ανεξαρτήτως χρήσης του ακινήτου του.

Σε μία εποχή έντονης αβεβαιότητας, είναι σημαντικό να προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εμάς, όπως το σπίτι μας. Με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, της Eurolife FFH, η φροντίδα του σπιτιού μας δεν είναι απλώς μία υποχρέωση ή ένα επιπλέον έξοδο, αλλά μια επένδυση στην καθημερινή ηρεμία και στην ποιότητα ζωής μας. Όταν ξέρουμε ότι όλα όσα έχουμε επιλέξει και αγαπάμε μέσα στο σπίτι μας είναι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διασφαλισμένα, μπορούμε να αφιερωθούμε σε όσα πραγματικά μετράνε: τους ανθρώπους μας, τα μικρά καθημερινά θαύματα και τις στιγμές που κάνουν τη ζωή μας πιο αισιόδοξη.

Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνέντευξη Τύπου για τις πληρωμές των αγροτών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνέντευξη Τύπου για τις πληρωμές των αγροτών

Τα Νέα της Αγοράς
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άσχημη ομορφιά 27.11.25

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Σε εξέλιξη η δίκη 27.11.25

«Από τύχη ζω, είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η απάντηση 27.11.25

Ρωσία σε Κάλας: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»

Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας
«Χαλύβδινος Θόλος» 27.11.25

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας

Η Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία, δήλωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Μεγάλες καταστροφές 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία Adel - Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

