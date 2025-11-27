Η «καρδιά» της καθημερινότητας χτυπά στο σπίτι μας και για αυτό αξίζει να το φροντίζουμε

Το σπίτι μας δεν είναι μόνο το μέρος όπου ξυπνάμε κάθε πρωί ή το καταφύγιο στο οποίο επιστρέφουμε έπειτα από μία απαιτητική ημέρα. Το σπίτι μας είναι μία σταθερά στη ζωή μας, ένα περιβάλλον όπου μοιραζόμαστε τη ζωή μας με τους ανθρώπους που αγαπάμε, ένας χώρος που μας εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά. Είναι το κέντρο γύρω από το οποίο διαμορφώνουμε την καθημερινότητά μας, αυτή εντός και εκτός σπιτιού, ένα σημείο αναφοράς που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε την ποιότητα ζωής που επιθυμούμε για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας.

Είναι όμως και κάτι ακόμη: ένα σύνολο από μικρές στιγμές που συνθέτουν τη δική μας προσωπική ιστορία. Το άρωμα του καφέ κάθε πρωί στην κουζίνα, τα σπιτικά πάρτι έκπληξη γενεθλίων, οι γωνιές χαλάρωσης που φτιάχτηκαν για να μας γαληνεύουν, οι φίλοι και τα γέλια που «πλημμυρίζουν» το σαλόνι μας, οι συζητήσεις που κρατούν μέχρι αργά ή… νωρίς το πρωί, όλες αυτές οι ανεκτίμητες στιγμές που μας θυμίζουν ότι εδώ είναι πάντα καλύτερα!

Και όσο οι ρυθμοί της ζωής αλλάζουν, αναπόφευκτα αλλάζει και ο ίδιος ο χώρος γύρω μας. Μεγαλώνει μαζί μας, παρουσιάζει νέες ανάγκες και απαιτεί ειδική φροντίδα για να συνεχίσει να φιλοξενεί όσα έχουν σημασία και αξία για εμάς. Πώς θα του την προσφέρουμε; Επενδύοντας σε ένα από τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, της Eurolife FFH, τα οποία προσφέρουν ουσιαστικές βασικές καλύψεις, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η προστασία του σπιτιού μας να είναι απολύτως προσαρμοσμένη στις προτεραιότητες και τις ανάγκες μας.

Όταν το σπίτι μεγαλώνει μαζί μας και οφείλουμε να το φροντίζουμε

Λαμβάνοντας υπόψη τα απρόβλεπτα και έντονα φυσικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, είναι λογικό να επαναπροσδιορίζουμε την αξία του σπιτιού μας. Όταν το περιβάλλον γύρω μας αλλάζει τόσο γρήγορα, η φροντίδα του χώρου όπου ζούμε έχει άλλη βαρύτητα. Γι’α αυτό και η ασφάλεια σπιτιού δεν είναι «μία ακόμα» δαπάνη για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά μία πραγματική επένδυση που προστατεύει όσα έχουν αξία για εμάς.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, λοιπόν, πως ένα σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλειας κατοικίας είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να απολαμβάνουμε την καθημερινότητα δίχως άγχος. Τα προγράμματα My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο της Eurolife FFH μας καλύπτουν, ανάλογα με το πρόγραμμα και τα πρόσθετα προαιρετικά πακέτα που έχουν επιλεγεί από ένα ευρύ φάσμα απρόοπτων συνθηκών, όπως οι ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό ή κακόβουλες ενέργειες, το βραχυκύκλωμα, η θραύση σωληνώσεων, η διαρροή νερού και τα έξοδα άντλησης υδάτων, ενώ υπάρχει μέριμνα για υπαίθριες εγκαταστάσεις, ευθύνες προς τρίτους, νομική υποστήριξη και πολλές ακόμη καλύψεις.

Και για όλα αυτά που βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας, υπάρχει το Sweet Home Content. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, το οποίο προστατεύει όλα όσα αξίζουν για εμάς και θέλουμε να μας συντροφεύουν για μία ζωή. Και πράγματι, πρόκειται για ένα εξαιρετικά προσιτό πρόγραμμα ασφάλισης, καθώς το κόστος του ξεκινά από 35 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία και από 45 ευρώ για την εξοχική. Μάλιστα, μπορεί να ενισχυθεί και με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η κάλυψη να είναι όσο πλήρης θέλουμε.

Προνόμια που μας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη σιγουριά και ηρεμία

Τα προγράμματα κατοικίας της Eurolife FFH συνοδεύονται από μία σειρά υπηρεσιών που κάνουν την εμπειρία ασφάλισης πραγματικά ανακουφιστική. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η ποιότητα της εξυπηρέτησης, η οποία αποτυπώνεται τόσο στην αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με καινούρια, όσο και στην κάλυψη του κόστους επισκευών, ώστε κάθε ζημιά να αποκαθίσταται χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Επίσης, η δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε επείγουσες περιπτώσεις, η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, σε συνδυασμό με το δίκτυο συνεργείων που παρέχει εγγύηση έξι μηνών για τις εργασίες, προσφέρει ένα επίπεδο σιγουριάς που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τη ζωή με άλλη αυτοπεποίθηση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διαδικασία της αποζημίωσης, η οποία γίνεται γρήγορα και απλά για ποσά έως 10.000 ευρώ. Οι φάκελοι ζημιών ανοίγουν μέσα σε μία ώρα, όταν η αναγγελία έχει γίνει νωρίς μέσα στην ημέρα, ενώ η εκτίμηση πραγματοποιείται άμεσα από ειδικούς. Μετά την αποδοχή της πρότασης αποζημίωσης, το ποσό κατατίθεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες, εξασφαλίζοντας πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν μένει ποτέ για καιρό χωρίς λύση.

Μάλιστα, υπάρχει και η δυνατότητα αξιοποίησης του EurolifeSYN+ ενός προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων που ανταμείβει όσους επιλέγουν περισσότερα από ένα προγράμματα, μειώνοντας αισθητά το συνολικό κόστος και δίνοντας μία οικονομική «ανάσα» σε κάθε ιδιοκτήτη. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η δυνατότητα μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και 20%, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες καλύψεις σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα των προγραμμάτων κατοικίας της Eurolife FFH είναι οι επιλεγμένες καλύψεις με μηδενική συμμετοχή, όπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η Eurolife FFH αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος, χωρίς κανένα πρόσθετο βάρος για τον ασφαλισμένο. Επιπλέον, υπάρχει μέριμνα και για όσους διαθέτουν ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς τα προγράμματα My Home First Ευέλικτο και Ολοκληρωμένο καλύπτουν και αυτού του είδους τα σπίτια, διασφαλίζοντας πως κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να νιώθει σίγουρος ανεξαρτήτως χρήσης του ακινήτου του.

Σε μία εποχή έντονης αβεβαιότητας, είναι σημαντικό να προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εμάς, όπως το σπίτι μας. Με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, της Eurolife FFH, η φροντίδα του σπιτιού μας δεν είναι απλώς μία υποχρέωση ή ένα επιπλέον έξοδο, αλλά μια επένδυση στην καθημερινή ηρεμία και στην ποιότητα ζωής μας. Όταν ξέρουμε ότι όλα όσα έχουμε επιλέξει και αγαπάμε μέσα στο σπίτι μας είναι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διασφαλισμένα, μπορούμε να αφιερωθούμε σε όσα πραγματικά μετράνε: τους ανθρώπους μας, τα μικρά καθημερινά θαύματα και τις στιγμές που κάνουν τη ζωή μας πιο αισιόδοξη.