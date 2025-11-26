Άρης Betsson: Συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ με τον Βρούτση για το «Αλεξάνδρειο»

Το μεσημέρι της Πέμπτης πρόκειται να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης Betsson και τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για το θέμα του «Αλεξανδρείου».

Συγκεκριμένα η συνάντηση θα αρχίσει στις 14:00 στην ιστορική έδρα του «Αυτοκράτορα» και πλέον μένει να φανεί τι ακριβώς θα αποφασιστεί από τις δύο πλευρές. Το πιθανότερο είναι να παραχωρηθεί για κάποια χρόνια χρήση και νομή έτσι ώστε ο Άρης να μπορεί να εκμεταλλεύεται το γήπεδο προκειμένου να έχει και κάποια πολύτιμα έξτρα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις (συναυλίες, επιχειρηματικά και πολιτικά συνέδρια κ.α.).

Από εκεί και πέρα απώτερος στόχος της ΚΑΕ Άρης είναι η δημιουργία νέου γηπέδου σε βάθος κάποιων ετών. Είτε αυτό θα γίνει στη θέση του υπάρχοντος εφόσον υπάρχει δυνατότητα και παραχώρησης/αγοράς κάποιων έξτρα στρεμμάτων στον χώρο της έκθεσης Θεσσαλονίκης (για δημιουργία μεγαλύτερου γηπέδου και εμπορικών χώρων), είτε σε άλλη τοποθεσία.

Προς το παρόν στο γήπεδο έχουν γίνει κάποιες βελτιωτικές εργασίες, σε καθίσματα, τουαλέτες, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκαν και νέοι πίνακες. Επίσης από του χρόνου αναμένεται να τοποθετηθεί και κερκίδα πίσω από τη μία μπασκέτα που τώρα δεν υπάρχει προκειμένου η χωρητικότητα να του «Nick Galis Hall» να φτάσει τις 7.000 με 7.500 χιλιάδες.

Όλα αυτά αναμένεται να συζητηθούν με τον κ. Βρούτση και μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί από τις δύο πλευρές.

Τέλος να προσθέσουμε ότι μισή ώρα νωρίτερα από το ραντεβού με τον Υφυπουργό, δηλαδή στις 13:30 και στον ίδιο χώρο θα γίνουν δηλώσεις από τη διοίκηση της ΚΑΕ σχετικά με την οριστική εξόφληση των χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μηδενίζοντας έτσι αυτό το ποσό μετά από σχεδόν μία 20ετία.