Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ελληνικά λέιζερ ασπίδα στο Αιγαίο
Ενα νέο όπλο made in Greece • Στην ανάπτυξη όπλου λέιζερ για την κατάρριψη drones και πυραύλων προχωρεί το «Πεντάγωνο»
- Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
- Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
- Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
- Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Ενα νέο όπλο made in Greece
Ελληνικά λέιζερ ασπίδα στο Αιγαίο
• Στην ανάπτυξη όπλου λέιζερ για την κατάρριψη drones και πυραύλων προχωρεί το «Πεντάγωνο», προκειμένου να το εντάξουν – ως τα μέσα του 2028 – στην αντιπυραυλική «Ασπίδα του Αχιλλέα»
===========
Ολες οι αλλαγές
Πώς θα δηλώνονται οι κληρονομιές
• Νέος οδηγός από την ΑΑΔΕ
• Πότε υποβάλλονται χειρόγραφα και πότε ηλεκτρονικά
===========
Παρίστανε τη νεκρή μητέρα του για τη σύνταξη
• Απίστευτη απάτη τα τελευταία τρία χρόνια αποκαλύφθηκε στην Ιταλία
===========
ΕΛΤΑ
Σε ιδιώτες logistics και courier
• Οι χρηματαποστολές αλλά και άλλες υπηρεσίες έχουν ήδη δοθεί σε ιδιωτικές εταιρείες
===========
ΟΠΕΚΕΠΕ
Με δικλίδες ασφαλείας οι καταβολές
• Πώς θα γίνεται στο εξής η πληρωμή των επιδοτήσεων
• Πιστώνεται άμεσα το 70% για το 2025
===========
«Ιθάκη»
«Είσαι ο Βελουχιώτης και είμαι ο Ζέρβας», ας κάνουμε κυβέρνηση…
• Οταν ο Τσίπρας συνάντησε τον Καμμένο. Ιστορίες από το 2015
===========
Ουκρανικό
Ο Γουίτκοφ στον Πούτιν για διαπραγματεύσεις
• Με εντολή Τραμπ ο ειδικός απεσταλμένος του πηγαίνει στη Μόσχα
===========
Β. Βαρδινογιάννης
Φόρος τιμής σε έναν μεγάλο Ελληνα
• Εκδήλωση μνήμης για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
===========
Υποκλοπές
Διπλή παρακολούθηση και συμβόλαιο θανάτου
• Τι κατέθεσε χθες πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.
===========
Πόρισμα
Επιβεβαιώνεται η ανησυχία για το «Ελ. Βενιζέλος»
• Εξαιτίας παρακείμενου ελικοδρομίου
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – Ρεάλ
Η μεγάλη μάχη με την παντοτινή βασίλισσα
ΠΑΟ – Παρτιζάν 91-69
Hταν φοβερός στην τρίτη περίοδο
- ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Εν μέσω κλιμάκωσης ο Χέγκσεθ μεταβαίνει στη Δομινικανή Δημοκρατία
- Ουκρανία: Προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου ειρήνευσης
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ελληνικά λέιζερ ασπίδα στο Αιγαίο
- Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
- Το Snapchat αποκλείει χρήστες κάτω των 16 ετών
- Πώς η Alibaba τίναξε την μπάνκα στον αέρα
- Αυτή είναι η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
- Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει η φον ντερ Λάιεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις