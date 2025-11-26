Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ελληνικά λέιζερ ασπίδα στο Αιγαίο

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Ενα νέο όπλο made in Greece

Ελληνικά λέιζερ ασπίδα στο Αιγαίο

• Στην ανάπτυξη όπλου λέιζερ για την κατάρριψη drones και πυραύλων προχωρεί το «Πεντάγωνο», προκειμένου να το εντάξουν – ως τα μέσα του 2028 – στην αντιπυραυλική «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ολες οι αλλαγές

Πώς θα δηλώνονται οι κληρονομιές

• Νέος οδηγός από την ΑΑΔΕ

• Πότε υποβάλλονται χειρόγραφα και πότε ηλεκτρονικά

Παρίστανε τη νεκρή μητέρα του για τη σύνταξη

• Απίστευτη απάτη τα τελευταία τρία χρόνια αποκαλύφθηκε στην Ιταλία

ΕΛΤΑ

Σε ιδιώτες logistics και courier

• Οι χρηματαποστολές αλλά και άλλες υπηρεσίες έχουν ήδη δοθεί σε ιδιωτικές εταιρείες

ΟΠΕΚΕΠΕ

Με δικλίδες ασφαλείας οι καταβολές

• Πώς θα γίνεται στο εξής η πληρωμή των επιδοτήσεων

• Πιστώνεται άμεσα το 70% για το 2025

«Ιθάκη»

«Είσαι ο Βελουχιώτης και είμαι ο Ζέρβας», ας κάνουμε κυβέρνηση…

• Οταν ο Τσίπρας συνάντησε τον Καμμένο. Ιστορίες από το 2015

Ουκρανικό

Ο Γουίτκοφ στον Πούτιν για διαπραγματεύσεις

• Με εντολή Τραμπ ο ειδικός απεσταλμένος του πηγαίνει στη Μόσχα

Β. Βαρδινογιάννης

Φόρος τιμής σε έναν μεγάλο Ελληνα

• Εκδήλωση μνήμης για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Υποκλοπές

Διπλή παρακολούθηση και συμβόλαιο θανάτου

• Τι κατέθεσε χθες πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Πόρισμα

Επιβεβαιώνεται η ανησυχία για το «Ελ. Βενιζέλος»

• Εξαιτίας παρακείμενου ελικοδρομίου

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Ρεάλ

Η μεγάλη μάχη με την παντοτινή βασίλισσα

ΠΑΟ – Παρτιζάν 91-69

Hταν φοβερός στην τρίτη περίοδο