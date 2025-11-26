Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όταν άγνωστο άτομο, πιθανόν μαθητής, έριξε κροτίδα εν ώρα λειτουργίας του Λυκείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 12χρονος μαθητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.