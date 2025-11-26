Πάτρα: Τραυματίστηκε 12χρονος μαθητής μετά από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο
Ο 12χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όταν άγνωστο άτομο, πιθανόν μαθητής, έριξε κροτίδα εν ώρα λειτουργίας του Λυκείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 12χρονος μαθητής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.
