Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»
«Κατά κάποιο τρόπο ήξερα από νωρίς ότι τελικά θα έπαιρνα [ένα Όσκαρ]. Δεν με άλλαξε», δήλωσε ο Μόργκαν Φρίμαν σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφορικά με την βράβευση του το 2005.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπορεί ο Μόργκαν Φρίμαν να έχει διαγράψει μια θρυλική πορεία στον κινηματογράφο, ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια παρέμεινε προσγειωμένος και ταπεινός.

Όπως μάλιστα δήλωσε πρόσφατα στο AARP’s Movies for Grownups, το γεγονός ότι το 2005 κέρδισε το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Έντι Ντουπρίς στην ταινία «Million Dollar Baby», «δεν τον άλλαξε καθόλου».

«Κατά κάποιο τρόπο ήξερα από νωρίς ότι τελικά θα έπαιρνα [ένα Όσκαρ]. Δεν με άλλαξε», είπε ο Φρίμαν. «Τουλάχιστον έτσι ελπίζω. Γιατί η μόνη αλλαγή που μπορείς να περιμένεις άμα κερδίσεις Όσκαρ είναι μια μικρή αύξηση στην αμοιβή σου και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Αυτά είναι τα δύο πράγματα, υποθέτω, που μπορείς να περιμένεις. Εκτός από αυτά, μην αφήσεις το εγώ σου να σε κυριεύσει», συμπλήρωσε.

«Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι»

Από το 2005, ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε πάνω από τριάντα ταινίες, κερδίζοντας με το υποκριτικό του σπαθί τόσο διθυραμβικές κριτικές για το βάθος που χαρίζει απλόχερα στους ποικίλους ρόλους του, όσο και μια σειρά από υποψηφιότητες στα βραβεία για τις ταινίες: «Street Smart» (1987), «Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι» (1989), «Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ» (1994) και «Invictus» (2009).

Ο Μόργκαν Φρίμαν υποδύεται τον Νέλσον Μαντέλα στην ταινία «Invictus»

Όταν του ζητήθηκε να κατονομάσει την ταινία που θεωρεί πιο «αντιπροσωπευτική για την καριέρα του», ο ηθοποιός απάντησε ότι δυσκολεύεται να διαλέξει.

«Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι, βρίσκεται ψηλά στη λίστα», είπε ο Φρίμαν. «Το ίδιο και το Invictus», συμπλήρωσε.

Στην ταινία «Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι», σε σκηνοθεσία Μπρους Μπέρεσφορντ και σενάριο Άλφρεντ Ούρι, πρωταγωνίστησαν οι Τζέσικα Τάντι και Νταν Άκροϊντ στο πλευρό του Φρίμαν.

Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις της ηλικιωμένης Ντέιζι, μιας πλούσιας εβραίας χήρας, εστιάζοντας στην οικογένεια, τους φίλους, τους φόβους και τις ανησυχίες της.

Στο «Invictus», ο Φρίμαν υποδύεται τον Νέλσον Μαντέλα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στη Νότια Αφρική μετά το απαρτχάιντ.

Η κινηματογραφική ιστορία που ξεδιπλώνεται στην οθόνη βασίζεται στο βιβλίο του Τζον Κάρλιν «Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nation», το οποίο αναφέρεται στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην χώρα πριν και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι του 1995.

«Αυτό είναι το μυστικό»

Σε σκηνοθεσία Κλιντ Ίστγουντ, το «Invictus» σηματοδότησε την τρίτη συνεργασία του με τον Φρίμαν, μετά τις ταινίες «Οι ασυγχώρητοι» (1992) και «Million Dollar Baby» (2004).

Ωστόσο, η «συμμαχία» τους δεν περιορίστηκε στην οθόνη: ο Φρίμαν υποστήριξε ότι μια συμβουλή του Ίστγουντ στάθηκε αρκετή για να μην αφεθεί στον χρόνο.

Φωτογραφία: Ο Μόργκαν Φρίμαν ποζάρει κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Now you See me: Now You Don’t» στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στις 10 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

«[Ο Κλιντ Ίστγουντ] μου είχε πει κάποτε: ‘Μην αφήνεις τον γέρο να σε κυριεύσει’», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

«Ο τρόπος για να το πετύχεις αυτό είναι να συνεχίζεις να σηκώνεσαι νωρίς το πρωί, να συνεχίζεις να γυμνάζεσαι, να συνεχίζεις να παίρνεις τις βιταμίνες σου, να συνεχίζεις να παίρνεις τα φάρμακά σου και να συνεχίζεις να κινείσαι. Συνέχισε να κινείσαι. Αυτό είναι το μυστικό», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People

googlenews

