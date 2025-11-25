Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα

Οι ελληνικές αρχές απαγόρευσαν χθες την είσοδο στην Ελλάδα στον ερευνητή δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα, χαρακτηρίζοντάς τον «ανεπιθύμητο» και απειλή για τη δημόσια τάξη, και τον κήρυξαν «persona non grata» με μόνιμη ισχύ.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, ο Χότζα ταξίδευε προς την πόλη των Ιωαννίνων χθες, όταν σταμάτησε από την ελληνική αστυνομία στα σύνορα στην Κακαβιά.

Στο γκισέ του συνοριακού ελέγχου, όπου γίνεται έλεγχος διαβατηρίων για τους πολίτες που εισέρχονται στην Ελλάδα, ο Χότζα ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να εισέλθει στη χώρα, καθώς αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Μετά την κατάσχεση του διαβατηρίου του, κρατήθηκε για περίπου μία ώρα από την ελληνική αστυνομία. Περίπου στις 10:30 τοπική ώρα, ενημερώθηκε για την απόφαση των ελληνικών αρχών, οι οποίες τον κήρυξαν «persona non grata» για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση που παρέδωσε η ελληνική αστυνομία στον Χότζα αναφέρει ότι:

έχει χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητο πρόσωπο.

θεωρείται επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια, για τη δημόσια υγεία ή για τις διεθνείς σχέσεις ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, ο Χότζα σημειώθηκε με σταυρό με στυλό πάνω στο διαβατήριό του πάνω από τη σφραγίδα της ελληνικής αστυνομίας και του ζητήθηκε να εγκαταλείψει άμεσα το ελληνικό έδαφος.

Ο Hoxha έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές υπηρεσίες λόγω των ακραίων εθνικιστικών του τοποθετήσεων και της συστηματικής προώθησης της ιδέας της «Μεγάλης Αλβανίας».

Χαρακτηριστικό περιστατικό υπήρξε η επίσκεψή του στην Κόνιτσα, όταν είχε διαμαρτυρηθεί δημόσια για την απουσία αλβανικής σημαίας.

«Ελλείψει κόκκινης σημαίας στην πέτρινη γέφυρα των 150 ετών… έκανα τον αετό με τα δύο κεφάλια…» ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε σε συνέντευξή του πώς όταν ρώτησε γιατί συνέβαινε αυτό, η ελληνική συνοριακή αστυνομία του είπε ότι ήταν λόγω των προηγούμενων δηλώσεών του κατά της Ελλάδας. Ο Χότζα ισχυρίστηκε ότι, αφού του πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα και συμπλήρωσε το έντυπο δήλωσης non grata, η ελληνική αστυνομία του είπε: «Φύγε και βγες από το ελληνικό έδαφος».

«Ταξίδευα προς τα Ιωάννινα. Είχε περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που είχα περάσει από την Κακαβιά και μόλις παρουσιάστηκα στο γκισέ της ελληνικής αστυνομίας, κατάλαβα ότι υπήρχε καθυστέρηση. Άρχισα να μιλάω στα ελληνικά. Μόλις έβαλε το διαβατήριό μου στο σαρωτή, μου είπε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Του είπα ότι είχε συμβεί και στο παρελθόν, αλλά ξέρω ότι έχει διευθετηθεί. «Όχι», μου απάντησε, και μου είπε να πάω στη δεύτερη λωρίδα. Πήγα στη δεύτερη λωρίδα και ένας άλλος αξιωματικός με ρώτησε για τους γονείς μου, επειδή υπάρχουν πολλά άτομα με το όνομα Αρτάν Χότζα στο αλβανικό μητρώο. Από την αρχή μου είπε ότι είχα πάρει κάποιες αντιελληνικές θέσεις. Έδωσα τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Του είπα ότι με αντιμετωπίζετε σαν εγκληματία και μου απάντησε ότι είναι απλώς διαδικασία. Ξαφνικά σηκώθηκε, ετοίμασε το έντυπο και μου είπε ότι έπρεπε να το συμπληρώσω και να φύγω από το ελληνικό έδαφος, επειδή ήμουν persona non grata. Τον ρώτησα για ποιο λόγο και μου απάντησε ότι ήταν εξαιτίας αυτού που είχα κάνει, λέγοντάς μου ότι ξέρω πολύ καλά τι έκανα. Μου είπε: «Φύγε και εξαφανίσου από το ελληνικό έδαφος», είπε ο Χότζα.

Το βίντεο της άρνησης εισόδου:

Αντίδραση από την Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αλβανών Δημοσιογράφων (UGSH), η οποία κάνει λόγο για «ακραίο μέτρο» και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει «παράλογα» τα μέτρα απαγόρευσης σε βάρος Αλβανών δημοσιογράφων.

Η UGSH αναφέρει ότι αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν επιβληθεί στο παρελθόν στους δημοσιογράφους Μαρίν Μεμά και Ενρίκ Μεχμέτι, ενώ άλλοι δημοσιογράφοι έχουν προσαχθεί ή καθυστερηθεί σε σύνορα και αεροδρόμια «χωρίς σαφή αιτιολόγηση».

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι «κύκλοι πολιτικού και εθνικιστικού εξτρεμισμού στην Ελλάδα επηρεάζουν τις υπηρεσίες ασφαλείας» και ζητά την παρέμβαση του αλβανικού Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών, καθώς και διεθνών οργανισμών ελευθερίας του Τύπου. Η Αθήνα έχει επανειλημμένα εκφράσει προβληματισμό για περιπτώσεις δημοσιογράφων που εμπλέκονται σε εθνικιστικές ρητορικές ή πρακτικές που θεωρούνται υπονομευτικές για τη δημόσια ασφάλεια.