newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24 Νοεμβρίου 2025 | 11:51

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Spotlight

Στην επικοινωνιακή τακτική προβολής της λεγόμενης θετικής ατζέντας, προχωρά το Μαξίμου, με προεξάρχοντα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιχειρώντας να αντιστρέψει το κλίμα και να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκης κατά την μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, επανέλαβε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, αναμασώντας μέτρα όπως το φιλοδώρημα των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενός ενοικίου και επενδύοντας  στην απόδοση εντός Ιανουαρίου των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί.

Παράλληλα θριαμβολόγησε για ακόμη μια φορά για τις ενεργειακές συμφωνίες, κάνοντας λόγο για αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας η οποία κατά τον πρωθυπουργό «από περιφερειακός παίκτης στον τομέα της ενέργειας καθίσταται πρωταγωνιστής»

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Θριαμβολογίες για τις ενεργειακές συμφωνίες από τον πρωθυπουργό

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία της συνάντησής μας, να σας ενημερώσω και δια ζώσης για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στον τομέα της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, με αφορμή τις σημαντικές συμφωνίες με επίκεντρο την ενέργεια. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία διημείφθησαν σε αυτές τις εβδομάδες καταδεικνύουν με τον πιο έμπρακτο τρόπο, ότι η χώρα μας, από έναν περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας, καθίσταται πια πρωταγωνιστής.

Αφενός, ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, με τελική κατάληξη μέχρι και την Ουκρανία. Αφετέρου με τη δρομολόγηση πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην πατρίδα μας, κάτι το οποίο αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης, όπως ξέρετε, για πολλές δεκαετίες, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα έχουμε ερευνητική εξόρυξη στην πατρίδα μας, εντός των επόμενων 18 μηνών, στα θαλάσσια τεμάχια ανατολικά της Κέρκυρας».

Και – αποδίδοντας εύσημα στην κυβέρνησή του- πρόσθεσε: «Αυτό προφανώς είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά και νομίζω ότι είναι και μια καλύτερη απόδειξη ότι όλη αυτή η επίμονη πολιτική αναβάθμιση της θέσης της χώρας μας που ακολουθήθηκε από την κυβέρνησή μας τα τελευταία χρόνια, έχει πια συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία θα οδηγήσουν όχι μόνο στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στον τομέα της ασφάλειας. Θα οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις, στην διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την πατρίδα μας και φυσικά, εφόσον έχουμε θετικές εξελίξεις στον τομέα των εξορύξεων σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών με ορίζοντα πια, δεκαετιών. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αυτές οι εξελίξεις, είναι εξελίξεις που δεν αφορούν μόνο την κυβέρνησή μας. Αφορούν συνολικά την πατρίδα μας και νομίζω ότι και οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, ειδικά σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αναταράξεων, που η χώρα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά και καθίσταται τουλάχιστον στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, από παρακολούθημα, πρωταγωνιστής».

Προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας

Ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα – ασπιρίνες λέγοντας: «Επιτρέψτε μου να πω και δυο κουβέντες για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, τα οποία γνωρίζω ότι σας αφορούν και εσάς πολύ, όπως έχουμε συζητήσει επανειλημμένως.

Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησής μας είναι η θωράκιση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, ακρίβεια η οποία προφανώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πλην όμως εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, έμπρακτα, την ίδια ώρα που πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να πάρουν μέτρα λιτότητας.

Εμείς πατώντας πάνω στην πολύ καλή απόδοση των δημόσιων οικονομικών, είμαστε σε θέση από σήμερα να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Σήμερα καταβάλλονται τα 250 ευρώ τακτική στήριξη πια στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους λογαριασμούς τους και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τα λάβουν και οι δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Στο τέλος της εβδομάδας επίσης, οι πολίτες οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι θα δουν στους λογαριασμούς τους να επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο, μια όχι αμελητέα θα έλεγα, συμβολή απέναντι στο πρόγραμμα της στεγαστικής κρίσης.

Και βέβαια, από τις αρχές του επόμενου έτους θα αρχίσει να εφαρμόζεται η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ήδη νομοθετήθηκε, ύψους συνολικά 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης, θα είναι οι πολίτες να δουν πια στα εκκαθαριστικά τους ουσιαστική αύξηση μισθού. Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση του μισθού. Και βέβαια επίσης σημαντικά ωφελημένοι θα είναι και οι νέοι μας, οι οποίοι έως την ηλικία των 25 ετών δεν θα πληρώνουν πια καθόλου φόρο εισοδήματος. Και για την ελληνική περιφέρεια, που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ. Να θυμίσω ότι παραπάνω από 12.000 χωριά και οικισμοί δεν θα πληρώνουν πια καθόλου ΕΝΦΙΑ. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική ανακούφιση για την περιφέρεια, η οποία χρήζει της στήριξης μας».

Για ζημιές από κακοκαιρία

Τέλος ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Να σας πω και λόγω του προσωπικού σας ενδιαφέροντος για την Ήπειρο, ήδη κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται στις περιοχές να κάνουν επίβλεψη των ζημιών.

Είμαστε σε συνεννόηση και με τις τοπικές αρχές και με την Περιφέρεια και με τους Δήμους και όσο το δυνατόν συντομότερα θα φροντίσουμε να γίνουν όλα όσα πρέπει για να μπορέσει η Ήπειρος να συνέλθει από αυτές τις πολύ δυνατές βροχοπτώσεις, που δυστυχώς την δοκίμασαν τις τελευταίες ημέρες».

Τι είπε ο Τασούλας

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας τόνισε: «Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγική ενημέρωση, η οποία εν συνεχεία θα γίνει πιο λεπτομερής.

Ας ξεκινήσω και ανάποδα. Χθες μίλησα και με τον κύριο Δήμου, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου, η οποία επλήγη όντως πολύ έντονα από τα καιρικά φαινόμενα. Ιδίως επλήγη η περιοχή των Τζουμέρκων αλλά και άλλες περιοχές. Όχι μόνο αυτή, κυρίως όμως η περιοχή των Τζουμέρκων. Και είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψη αυτή του κυβερνητικού κλιμακίου θα σηματοδοτήσει και την βοήθεια αποκατάστασης αυτών των ζημιών, οι οποίες σημειώθηκαν και οι οποίες θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να διορθωθούν και να επανέλθει η φυσιολογική ζωή στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Κύριε πρόεδρε μου θέσατε δύο σημαντικά ζητήματα.

Το ένα έχει σχέση με την καθημερινότητα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να τη βελτίωση. Αυτό ξεκίνησε από τις ανακοινώσεις που κάνατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τώρα, αφού νομοθετήθηκε, μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Το άλλο έχει να κάνει με την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μέσω των ενεργειακών λύσεων που η χώρα μας προσφέρει και για λόγους γεωγραφίας και για λόγους υποδομών.

Όσο κι αν φαίνεται, κύριε πρόεδρε, ότι αυτά τα δύο θέματα είναι άσχετα μεταξύ τους, εντούτοις και τα δύο συνδέονται, γιατί τελικά ακόμη και αυτή η εξέλιξη, η γεωπολιτική γεωστρατηγική της χώρας μας, αξιοποιούμενης ως διόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία Μολδαβία κλπ έχει σχέση με την καθημερινότητα.

Δεν είναι κάτι μακρινό από την καθημερινότητα, γιατί εφόσον ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί, όπως και οι αναζητήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, τελικά θα σημάνει την ύπαρξη άφθονου και φθηνότερου, άφθονης και φθηνότερης ενέργειας για τον Έλληνα καταναλωτή. Συνεπώς και τα δύο θέματα συνδέονται.

Το πρώτο όμως που θίξατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε μια εποχή της απόλυτης ρευστότητας και της μεγάλης ταχύτητας των εξελίξεων. Η χώρα ρίχνει μια σημαντική άγκυρα και σταθεροποιείται ως πάροχος πλέον ενέργειας και όχι πάροχος ενέργειας στον εαυτό της ή στην κοντινή γειτονιά της, αλλά πάροχος ενέργειας στην ουσία στην Ευρώπη, η οποία μάλιστα παροχή ενέργειας μετά την μετά το σταμάτημα το 2028 της άντλησης ενέργειας από τη Ρωσία που αποφάσισε Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτά και τεράστια διάσταση. Και αυτή η διάσταση δεν είναι μόνο οικονομική, Αναφερθήκατε σε αυτό. Δεν είναι μόνο εμπορική, είναι και διάσταση γεωπολιτική. Γιατί μια χώρα η οποία ουσιαστικά είναι πάροχος ενέργειας. Άρα πάροχος κυριαρχίας, γιατί αυτά τείνουν να ταυτίζονται προς την Ευρώπη, είναι μια χώρα την οποία προσέχουμε, την οποία προστατεύουμε και η οποία δεν μπορεί να αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες.

Γιατί αν αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες, αποσταθεροποιείται η ενεργειακή ισορροπία της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα προστίθενται στο οπλοστάσιο της χώρας μας. Και είμαι βέβαιος ότι από εδώ και πέρα η χώρα μας και πολύ σωστά το θέσατε, όχι σημερινή κυβέρνηση ή κάποια άλλη κατάσταση. Η χώρα μας, το κράτος μας, η πολιτεία μας θα επωφεληθεί σημαντικά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»

Η κριτική στη στάση του Γιάνη Βαρουφάκη και η αυτοκριτική για την επιλογή του στη θέση του υπουργού Οικονομικών ξεχωρίζει στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε σήμερα, Δευτέρα, στα βιβλιοπωλεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari

Αυτήν την εβδομάδα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις μόνο για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με δεσπόζουσα αυτή της Πόπης Σεμερτζίδου που θα συνοδευτεί (την Τετάρτη) από τον παραιτηθέντα γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΟΣΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία των κεντρικών στελεχών, το πανηγυρικό κλίμα και το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» ανέφερε ο Δένδιας.

Σύνταξη
Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής

«Το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει», τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνταξη
Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Σκληρή κριτική 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης»

Σύνταξη
Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες
Φωτογραφίες 23.11.25

Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες

Σύμφωνα με την ΚΕΦΕ και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά - Οι εκλογές διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»
Κόσμος 24.11.25

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη και ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία

Σύνταξη
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζελένσκι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα για μια βιώσιμη εκεχειρία
Κόσμος 24.11.25

«Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» βλέπει ο Ζελένσκι αλλά δηλώνει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα για την «ειρήνη»

Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταφέραμε να εντάξουμε «πολλά ευαίσθητα σημεία» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ
Ave Maria 24.11.25

Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έκανε μια έκπληξη εμφάνιση σε ένα rave πάρτι για τον εορτασμό των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ, με έναν καθολικό ιερέα να κάνει τον DJ για τη βραδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο