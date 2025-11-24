Οι millennials «κλειδωμένοι» εκτός πρώτης κατοικίας – «Απλά δεν είναι εφικτό»

Η γενιά των millennials φαίνεται να αδυνατεί, σε μεγάλο βαθμό, να αποκτήσει τη δική της κατοικία, με το πρόβλημα να είναι σύνθετο και δισεπίλυτο.

Εντούτοις, τα επίσημα στοιχεία έρχονται συχνά σε σύγκρουση σχετικά με την αύξηση των ηλικιών που καταφέρνουν να αγοράσουν το πρώτο σπίτι τους.

Αύξηση στην ηλικία των αγοραστών πρώτης κατοικίας;

Ο Κάρσον ΜακΝτόναλντ πίστευε ότι μέχρι τώρα θα ήταν ιδιοκτήτης σπιτιού. Ο 35χρονος μηχανικός και η σύζυγός του, διαιτολόγος, μόλις άρχισαν να αναζητούν το πρώτο τους σπίτι και είναι διατεθειμένοι να ψάξουν ακόμα και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές για να μείνουν εντός του προϋπολογισμού των 700.000 δολαρίων.

Γεννημένος στην κορύφωση της γενιάς των millennials, ο ΜακΝτόναλντ μοιράζεται την εμπειρία πολλών από τους συνομήλικούς του, οι οποίοι είχαν να διανύσουν μεγαλύτερο δρόμο για να αποκτήσουν σπίτι σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. Μεταξύ των σταθερά υψηλών επιτοκίων των τελευταίων ετών και των απότομα αυξημένων τιμών, τα σπίτια «φαίνονταν πραγματικά ακριβά για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε.

Τα μέλη της γενιάς που γεννήθηκαν από το 1981 έως το 1996 είναι τώρα 29 έως 44 ετών — πράγμα που σημαίνει ότι έχουν όλοι φτάσει στην ηλικία στην οποία οι γονείς και οι παππούδες τους ήταν πιθανώς ιδιοκτήτες σπιτιού. Αλλά επειδή οι millennials έχουν αντιμετωπίσει οικονομικές αναταραχές για μεγάλο μέρος της επαγγελματικής τους ζωής, έχουν ακολουθήσει ένα πιο αργό χρονοδιάγραμμα, τονίζει δημοσίευμα της Washington Post.

Η έρευνα έδειξε ότι η αύξηση επιταχύνθηκε μετά την πανδημία, φτάνοντας στα 36 έτη το 2022, στα 38 έτη το 2024 και τώρα στα 40 έτη.

Η Εθνική Ένωση Μεσιτών Ακινήτων (NAR) έγινε πρωτοσέλιδο πρόσφατα, όταν η ετήσια έρευνα της για τους αγοραστές κατοικιών αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο: ο μέσος όρος ηλικίας των αγοραστών πρώτης κατοικίας είναι πλέον 40 έτη.

Για χρόνια, η ετήσια έρευνα των μεσιτών ακινήτων για τους αγοραστές κατοικιών έδειχνε μια πολύ σταδιακή αύξηση της ηλικίας των αγοραστών πρώτης κατοικίας, από 28 έτη το 1991 σε 33 έτη το 2019. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι η αύξηση επιταχύνθηκε μετά την πανδημία, φτάνοντας στα 36 έτη το 2022, στα 38 έτη το 2024 και τώρα στα 40 έτη.

Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα δεν ταιριάζουν με άλλα στοιχεία σχετικά με τους αγοραστές πρώτης κατοικίας.

Ανοδικό το κόστος μετά την πανδημία

Ο Κόνορ Ο’ Μπράιεν, ερευνητής οικονομικής πολιτικής, ανέλυσε τα στοιχεία της Αμερικανικής Έρευνας Στέγασης του Γραφείου Απογραφής, η οποία ρωτά ένα τεράστιο αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών για τη στέγασή τους. Σύμφωνα με τα ευρήματά του, η μέση ηλικία των αγοραστών πρώτης κατοικίας παρέμεινε στα 33 έτη για σχεδόν μια δεκαετία, από το 2014 έως το 2023, το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Όταν θα δημοσιευθούν περισσότερα στοιχεία, ο Ο’ Μπράιεν εξακολουθεί να μην αναμένει μεγάλη αύξηση στην ηλικία των αγοραστών. Το κόστος στέγασης είναι υψηλότερο τώρα από ό,τι πριν από την πανδημία, αλλά όχι πολύ υψηλότερο από το 2023. «Ο όγκος των πωλήσεων δεν έχει αλλάξει πολύ. Τα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων δεν έχουν μεταβληθεί τόσο. Δεδομένου ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι δείκτες της αγοράς έχουν παραμείνει ουσιαστικά [σταθεροί], θα ήταν παράξενο να πιστεύουμε ότι η μέση ηλικία των αγοραστών θα ανέβει ξαφνικά», είπε.

Ο Τζερόμ Φαμουλάρο, ο οποίος ερευνά την αγορά κατοικιών στο Cato Institute, ανέλυσε τα στοιχεία για τις υποθήκες που συγκέντρωσε το American Enterprise Institute. Διαπίστωσε ότι η κατανομή των ηλικιών των ατόμων που αγοράζουν για πρώτη φορά κατοικία δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από το 2018. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, αυτή των 25 έως 34 ετών, κυμαίνεται μεταξύ 42% και 45% του συνόλου των ατόμων που αγοράζουν για πρώτη φορά κατοικία κάθε χρόνο. Το ποσοστό των αγοραστών κάτω των 25 ετών αυξήθηκε ελαφρώς, στο 10,2%, πέρυσι.

Οι millennials καθυστερούν την αγορά σπιτιού ή οι αγοραστές πρώτης κατοικίας είναι τόσο νέοι όσο ήταν πάντα;

Τα στοιχεία αφορούν άτομα που συνάπτουν υποθήκες. Όπως αναφέρει η Washington Post, το ποσοστό των αγοραστών που πληρώνουν με μετρητά, οι οποίοι τείνουν να είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και πιο εύποροι, έχει αυξηθεί.

Τι συμβαίνει λοιπόν; Οι millennials καθυστερούν την αγορά σπιτιού ή οι αγοραστές πρώτης κατοικίας είναι τόσο νέοι όσο ήταν πάντα;

Τι προκαλεί καθυστέρηση στην ανεύρεση στέγης για τους millennials

Η απάντηση είναι ναι και στις δύο περιπτώσεις: Για τους αγοραστές, η μέση ηλικία στην οποία αγοράζουν το πρώτο τους σπίτι είναι περίπου η ίδια, με βάση τα στοιχεία της American Housing Survey που εξετάζει ένα τεράστιο φάσμα νοικοκυριών. Αλλά η γενιά των millennials είναι μια μεγάλη γενιά. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 1990 και το 1991 από οποιαδήποτε άλλη χρονιά — άτομα που είναι τώρα 34 και 35 ετών. Και επειδή πωλούνται λιγότερα σπίτια, λιγότεροι από αυτούς τους millennials γίνονται αγοραστές σπιτιού.

Πιθανότατα δεν είναι αλήθεια ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πρώτων αγοραστών κατοικιών είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι στο παρελθόν, παρά τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου της NAR. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι οι millennials δυσκολεύονται περισσότερο να αποκτήσουν κατοικία σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές.

«Ο αριθμός των πρώτων αγοραστών σπιτιού δεν ήταν τόσο υψηλός. Επομένως, αξίζει να λάβουμε όλες αυτές τις στατιστικές με επιφύλαξη. Δεν μπορείτε απλά να πείτε ότι [η μέση ηλικία] δεν αυξήθηκε», είπε ο Φαμουλάρο. «Οποιαδήποτε από αυτές τις στατιστικές, όλες βρίσκονται στο πλαίσιο πολλών άλλων στοιχείων».

Ίσως οι νέοι ενήλικες, που δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτια στις πόλεις που θέλουν να ζήσουν, αγοράζουν αντ’ αυτού ακίνητα προς ενοικίαση σε φθηνότερες αγορές ως επενδύσεις.

Η Τζέσικα Λάουτζ, οικονομολόγος της NAR, υποστήριξε την έρευνα της οργάνωσής της. Είπε ότι η ομάδα της στέλνει μια ετήσια έρευνα σε άτομα που αγόρασαν σπίτια το προηγούμενο έτος. Φέτος, η ομάδα έστειλε το ερωτηματολόγιο σε περισσότερους από 173.000 αγοραστές και 6.103 απάντησαν.

Υπέθεσε ότι ίσως οι νέοι ενήλικες, που δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτια στις πόλεις που θέλουν να ζήσουν, αγοράζουν αντ’ αυτού ακίνητα προς ενοικίαση σε φθηνότερες αγορές ως επενδύσεις.

Οι οικονομολόγοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ απέδωσαν σε μεγάλο βαθμό τη μείωση του αριθμού των αγοραστών πρώτων κατοικιών στη συνολική μείωση των συναλλαγών. Το 2003, περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα αγόρασαν κατοικίες με υποθήκες. Το 2023, ο αριθμός αυτός ήταν λίγο πάνω από 3 εκατομμύρια, γεγονός που αντανακλά τη μείωση του αριθμού των κατοικιών που χτίζονται. Εν τω μεταξύ, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων κατάφεραν να εξασφαλίσουν επιτόκια στεγαστικών δανείων κάτω του 3% αγοράζοντας ή αναχρηματοδοτώντας το 2020 και το 2021. Σήμερα, με τα επιτόκια να κυμαίνονται στο 6%, είναι απρόθυμοι να πουλήσουν, και οι πωλήσεις κατοικιών τους τελευταίους μήνες ήταν χαμηλότερες από οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά την οικονομική κρίση.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή των κατοικιών έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 100.000 δολάρια τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, φτάνοντας τα 410.800 δολάρια. Τα νούμερα είναι ακόμη υψηλότερα στη Δύση (531.100 δολάρια) και στη Βορειοανατολική Αμερική (796.700 δολάρια). Ο Φαμουλάρο θεωρεί ότι ένας τρόπος με τον οποίο οι millennials που επιθυμούν να γίνουν ιδιοκτήτες σπιτιού έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους είναι να αγοράζουν σε γειτονιές που διαφορετικά δεν θα είχαν εξετάσει. Τα στοιχεία του δείχνουν ότι οι πρώτοι αγοραστές επιλέγουν περιοχές με χαμηλότερα εισοδήματα.

Ένα ανέφικτο όνειρο

Ο Ράιαν Τρέιχερ, 34 ετών, σκέφτηκε να αγοράσει ένα διαμέρισμα στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, την προαστιακή κοινότητα της Ουάσιγκτον όπου ζει με τη μνηστή του. Ωστόσο, απογοητεύτηκαν όταν διαπίστωσαν ότι διαμερίσματα συγκρίσιμα με το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα τους πωλούνταν για περισσότερα από 600.000 δολάρια.

«Σίγουρα δεν νομίζω ότι φανταζόμουν στα 20 μου ή στην εφηβεία μου ότι θα έπρεπε να περιμένω μέχρι τα 40 για να μπορέσω να αγοράσω ένα σπίτι».

Αντ’ αυτού, ο Τρέιχερ, αναλυτής μεταφορών, και η αρραβωνιαστικιά του, νευροεπιστήμονας που απολύθηκε λόγω περικοπών στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, σχεδιάζουν τώρα να περιμένουν πέντε ή έξι χρόνια για να μαζέψουν χρήματα για να αγοράσουν μια μεζονέτα.

«Απλά δεν είναι εφικτό. Δεν κάνουμε όλα όσα η οικονομία και η κοινωνία θεωρούν σωστό, δηλαδή να εγκατασταθούμε σε ένα σπίτι και να κάνουμε παιδιά. Αυτά απλά δεν είναι επιλογές για εμάς αυτή τη στιγμή, και δεν θα είναι για πολύ καιρό», είπε ο ίδιος. «Σίγουρα δεν νομίζω ότι φανταζόμουν στα 20 μου ή στην εφηβεία μου ότι θα έπρεπε να περιμένω μέχρι τα 40 για να μπορέσω να αγοράσω ένα σπίτι. Φυσικά και όχι».

Οι οικονομολόγοι τόνισαν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους οι millennials έχουν πιο μακρύ δρόμο μέχρι την απόκτηση σπιτιού, αναφέρει χαρακτηριστικά η Washington Post. Οι άνθρωποι τείνουν να παντρεύονται αργότερα και να συνεχίζουν τις σπουδές τους για περισσότερο καιρό, είπε ο Τζόζεφ Τρέισι, ερευνητής στο American Enterprise Institute. «Όλα αυτά μπορεί να υποδηλώνουν ότι θα δούμε την ηλικία των πρώτων αγοραστών να ανεβαίνει λίγο».

Για την Τζούλι Μάικλ, μια σχεδιάστρια κοστουμιών που ζει στο Μπρονξ με τον σύζυγό της, έναν κρατικό υπάλληλο, οι οκτώ μήνες που η οικογένειά της πέρασε αναζητώντας σπίτι ήταν αγχωτικοί. Ξεκίνησαν την αναζήτηση στη γειτονιά τους, μετά στα προάστια του Γουέστσεστερ, προσπαθώντας να βρουν ένα σπίτι κάτω από 600.000 δολάρια εν μέσω έντονου ανταγωνισμού.

Τελικά, εκείνη και ο σύζυγός της επέλεξαν ένα σπίτι με τρία υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο στο Νιου Τζέρσεϊ, παρόλο που θα έχουν μεγαλύτερες αποστάσεις για να πηγαίνουν στη δουλειά τους στο Μανχάταν. Χρησιμοποιούν δώρα από συγγενείς για να καταβάλουν το 50% της προκαταβολής.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχα αρκετά χρήματα για να αγοράσω σπίτι, ως άτομο που εργάζεται στον χώρο των τεχνών», είπε η Μάικλ. Αλλά αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η οικογένεια θα μετακομίσει σύντομα, θα απολαμβάνει την κοντινή παιδική χαρά με την 2χρονη κόρη τους και θα προετοιμαστεί για τα έξοδα εγκατάστασης ενός δεύτερου μπάνιου.

Όλα αυτά αμέσως μετά τα 40α γενέθλια της Μάικλ.