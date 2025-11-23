Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι, αύριο Δευτέρα, θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Στόχος, είπε, είναι η αναβίωση της πρωτοβουλίας του «διαδρόμου των σιτηρών», αλλά και η προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία.

Στη συνέντευξη Τύπου που έγινε μετά τη Σύνοδο των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας – Κιέβου.

«Πέρυσι καταφέραμε να ανοίξουμε τον δρόμο μέσω της συμφωνίας για τα σιτηρά, αλλά η διαδικασία σταμάτησε. Αύριο θα ζητήσω από τον κ. Πούτιν να την επανεκκινήσουμε», είπε.

«Γενοκτονία στη Γάζα»

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία στη Γάζα».

«Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Ο υπεύθυνος γι’ αυτήν τη γενοκτονία είναι ο Νετανιάχου, είναι το Ισραήλ» είπε, απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες με τους οποίους είχε διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου.

Επίσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξήρε τη στάση της Νότιας Αφρικής αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζας και για την προσφυγή της κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο.

«Ιδιαίτερα στη γενοκτονία της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 70.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά, γυναίκες και άμαχοι, η Νότια Αφρική έδειξε παραδειγματικό σθένος. Την ώρα που μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου διαπράττονταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, οι φίλοι μας από τη Νότια Αφρική, όπως και το τουρκικό έθνος, δεν γύρισαν την πλάτη τους στη βαρβαρότητα» σημείωσε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε επίσης την πρόθεση της Άγκυρας να συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης, επέμεινε στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.