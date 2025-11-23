Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1: Ο Έζε την έστειλε στο +7!
Η Άρσεναλ διέλυσε με 4-1 την Τότεναμ στο ντέρμπι του Λονδίνου για την 12η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε με 7 βαθμούς από τη δεύτερη Τσέλσι.
Η Άρσεναλ πέρασε ένα άνετο απόγευμα καθώς επικράτησε της Τότεναμ με 4-1 στο ντέρμπι του Λονδίνου για την 12η αγωνιστική της Premier League και ξέφυγε με 7 βαθμούς από την Τσέλσι που βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Mεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ο Έζε που πέτυχε χατ τρικ.
Οι «κανονιέρηδες» ήταν καταιγιστικοί σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δείχνουν έτοιμοι αν και νωρίς μέσα στη σεζόν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα καθώς είναι η καλύτερη ομάδα του αγγλικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.
Ο Τροσάρ άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από πάσα του Μερίνο, με τον Έζε να κάνει το 2-0 για την Άρσεναλ στο 41ο λεπτό, έπειτα από τελική πάσα του Ντέκλαν Ράις. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 46ο λεπτό και πάλι ό Έζε σκόραρε για το 3-0 της Άρσεναλ, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ έπειτα από πάσα του Γιούριεν Τίμπερ.
Στο 55ο λεπτό ο Ριτσάρλισον μείωσε σε 3-1 με ένα τρομερό ψηλοκρεμαστό σουτ από το κέντρο του γηπέδου, για να έρθει και πάλι ο Έζε με το τρίτο του προσωπικό γκολ να διαμορφώσει το τελικό 4-1 στο 76ο λεπτό.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2
Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2
Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1
Φούλαμ – Σάντερλαντ 1-0
Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 0-3
Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1
Λιντς – Άστον Βίλα 1-2
Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1
24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική:
29/11 17:00 Μπρέντφορντ – Μπέρνλι
29/11 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
29/11 17:00 Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
29/11 19:30 Έβερτον – Νιούκαστλ
29/11 22:00 Τότεναμ – Φούλαμ
30/11 14:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
30/11 16:05 Άστον Βίλα – Γουλβς
30/11 16:05 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον
30/11 16:05 Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ
30/11 18:30 Τσέλσι – Άρσεναλ
