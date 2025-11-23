Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1: Ο Έζε την έστειλε στο +7!

Η Άρσεναλ πέρασε ένα άνετο απόγευμα καθώς επικράτησε της Τότεναμ με 4-1 στο ντέρμπι του Λονδίνου για την 12η αγωνιστική της Premier League και ξέφυγε με 7 βαθμούς από την Τσέλσι που βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Mεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ο Έζε που πέτυχε χατ τρικ.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν καταιγιστικοί σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δείχνουν έτοιμοι αν και νωρίς μέσα στη σεζόν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα καθώς είναι η καλύτερη ομάδα του αγγλικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.

Ο Τροσάρ άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από πάσα του Μερίνο, με τον Έζε να κάνει το 2-0 για την Άρσεναλ στο 41ο λεπτό, έπειτα από τελική πάσα του Ντέκλαν Ράις. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 46ο λεπτό και πάλι ό Έζε σκόραρε για το 3-0 της Άρσεναλ, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ έπειτα από πάσα του Γιούριεν Τίμπερ.

Στο 55ο λεπτό ο Ριτσάρλισον μείωσε σε 3-1 με ένα τρομερό ψηλοκρεμαστό σουτ από το κέντρο του γηπέδου, για να έρθει και πάλι ο Έζε με το τρίτο του προσωπικό γκολ να διαμορφώσει το τελικό 4-1 στο 76ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2

Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2

Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1

Φούλαμ – Σάντερλαντ 1-0

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 0-3

Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Λιντς – Άστον Βίλα 1-2

Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1

24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική:

29/11 17:00 Μπρέντφορντ – Μπέρνλι

29/11 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς

29/11 17:00 Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ

29/11 19:30 Έβερτον – Νιούκαστλ

29/11 22:00 Τότεναμ – Φούλαμ

30/11 14:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

30/11 16:05 Άστον Βίλα – Γουλβς

30/11 16:05 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον

30/11 16:05 Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ

30/11 18:30 Τσέλσι – Άρσεναλ