magazin
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Culture Live 23 Νοεμβρίου 2025 | 11:00

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Αφού υπερασπίστηκε την ελευθερία έκφρασης του Χόλιγουντ κατά την εποχή του Μακάρθι, μια κάποτε εξέχουσα ομάδα αναβίωσε πρόσφατα εν μέσω ανανεωμένων ανησυχιών για κυβερνητική λογοκρισία.

Σε απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο», η Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1947 από τον σεναριογράφο Φίλιπ Νταν, την ηθοποιό Μίρνα Λόι και τους σκηνοθέτες Τζον Χιούστον και Γουίλιαμ Γουάιλερ.

Η επίθεση κατά του Χόλιγουντ ξεκίνησε όταν μια διακομματική επιτροπή του Κογκρέσου πραγματοποίησε μια σειρά από πολύ δημοσιευμένες ακροάσεις το 1947 σχετικά με αυτό που αποκαλούσε «κομμουνιστική διείσδυση στην κινηματογραφική βιομηχανία».

Η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, γνωστή ως HUAC, κάλεσε 23 «φιλικούς» αντικομμουνιστές μάρτυρες να καταθέσουν.

Διχασμός στο Χόλιγουντ

Η Άιν Ραντ, μια Ρωσίδα μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος που μισούσε τον κομμουνισμό, ήταν μία από τις μάρτυρες. Κατέθεσε ότι η ταινία της MGM του 1944 «Song of Russia» έδειχνε καθαρούς, καλοντυμένους, ευτυχισμένους χωρικούς, κάτι που, όπως είπε, ήταν μια εξωραϊσμένη, προπαγανδιστική εκδοχή της ζωής στην ΕΣΣΔ.

Μια άλλη ταινία που τέθηκε υπό υποψία ήταν το «It’s a Wonderful Life» (Μια Υπέροχη Ζωή). Το FBI κατήγγειλε ότι η επιτυχημένη ταινία του 1946, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Τζίμι Στιούαρτ ως ένας καταρρακωμένος άνδρας που ανακαλύπτει την πραγματική αξία της ζωής του, «συκοφαντούσε σκόπιμα τις ανώτερες τάξεις» με την αρνητική απεικόνιση του κυρίου Πότερ, του πλουσιότερου άνδρα της πόλης.

Οι ακροάσεις της HUAC συνεχίστηκαν για μια δεκαετία και δίχασαν το Χόλιγουντ. Οι ανακριτές της επιτροπής απαίτησαν από τους ανθρώπους να καταδώσουν ο ένας τον άλλον και να «πουν ονόματα».

Λόγω αυτών των ακροάσεων, καθώς και μιας αντικομμουνιστικής έκδοσης με τίτλο Red Channels, εκατοντάδες σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί, ηθοποιοί και μουσικοί απολύθηκαν ή μπήκαν στη μαύρη λίστα επειδή είχαν σχέσεις με φιλελεύθερες ομάδες.

Με μέλη όπως ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, η Κάθριν Χέπμπορν, η Λόρεν Μπακόλ, ο Φρανκ Σινάτρα και η Τζούντι Γκάρλαντ, η Επιτροπή δημοσίευσε αγγελίες στο The Hollywood Reporter για να περιγράψει λεπτομερώς το μη κομματικό της πρόγραμμα

YouTube thumbnail

«Ο κομμουνισμός δεν ήταν συνεπής»

Η Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τους δημιουργούς γνωστούς ως Hollywood Ten (Οι Δέκα του Χόλιγουντ), οι οποίοι κατηγορήθηκαν για περιφρόνηση του Κογκρέσου μετά την άρνησή τους να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων σχετικά με υποτιθέμενες κομμουνιστικές σχέσεις.

Με μέλη όπως ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, η Κάθριν Χέπμπορν, η Λόρεν Μπακόλ, ο Φρανκ Σινάτρα και η Τζούντι Γκάρλαντ, η Επιτροπή δημοσίευσε αγγελίες στο The Hollywood Reporter για να περιγράψει λεπτομερώς το μη κομματικό της πρόγραμμα.

Οι ακροάσεις της HUAC έφεραν τις αστέρες του Χόλιγουντ και τους φωτογράφους του Τύπου της χώρας στο Καπιτώλιο. Συντηρητικοί σταρ του κινηματογράφου, όπως ο Γκάρι Κούπερ, κατέθεσαν ότι ο κομμουνισμός δεν ήταν «συνεπής».

Ο σεναριογράφος Τζον Χάουαρντ Λόουσον ήταν ο πρώτος από τους «Δέκα του Χόλιγουντ» που κατέθεσε. Ο Λόουσον, αφού αρνήθηκε να απαντήσει αν ήταν κομμουνιστής ή όχι, αποδοκιμάστηκε από τον βουλευτή Τζ. Πάρνελ Τόμας, έναν Ρεπουμπλικανό από το Νιου Τζέρσεϊ που διετέλεσε πρόεδρος της HUAC.

Αφού ο Λόουσον απομακρύνθηκε από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο επικεφαλής ερευνητής της HUAC, Ρόμπερτ Στρίπλινγκ, διάβασε λεπτομερείς αποδείξεις για τις κομμουνιστικές σχέσεις του Λόουσον.

Η επιτροπή συγκέντρωσε γρήγορα 13.000 δολάρια

Εξέχοντες δημοκρατικοί του Χόλιγουντ κατάλαβαν ότι αυτές οι ακροάσεις αποτελούσαν επίθεση στην ελευθερία του λόγου, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και σε άλλα δικαιώματα που εγγυάται το Πρώτο Σύνταγμα.

Ο στιχουργός Άιρα Γκέρσουιν, γνωστός για τα επιτυχημένα τραγούδια του όπως το «I Got Rhythm» και το «They Can’t Take That Away From Me», φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση της Επιτροπής για το Πρώτο Σύνταγμα στην έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Τζούντι Γκάρλαντ, ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, η Λόρεν Μπακόλ και ο Τζιν Κέλι.

Η επιτροπή συγκέντρωσε γρήγορα 13.000 δολάρια – το ισοδύναμο των 188.000 δολαρίων σήμερα – και ναύλωσε ένα αεροπλάνο για την Ουάσινγκτον. Κατά την άφιξή τους στην πρωτεύουσα, πραγματοποίησαν πορεία και μίλησαν υπέρ των Δέκα του Χόλιγουντ.

Στη συνέχεια, συμμετείχαν σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, με τίτλο «Hollywood Fights Back» (Το Χόλιγουντ Αντεπιτίθεται), ως υπεράσπιση του δικαιώματος των Αμερικανών να γράφουν, να παράγουν, να παίζουν και να βλέπουν ό,τι ταινίες επιθυμούν.

Η επιτροπή συγκέντρωσε γρήγορα 13.000 δολάρια – το ισοδύναμο των 188.000 δολαρίων σήμερα – και ναύλωσε ένα αεροπλάνο για την Ουάσινγκτον. Κατά την άφιξή τους στην πρωτεύουσα, πραγματοποίησαν πορεία και μίλησαν υπέρ των Δέκα του Χόλιγουντ

YouTube thumbnail

Η νομική στρατηγική των Δέκα του Χόλιγουντ

Η επιτροπή εξέδωσε μια αρχική δήλωση με 35 υπογράφοντες. Λίγους μήνες αργότερα, δημοσίευσε ένα φυλλάδιο με περισσότερα από 300 επιπλέον ονόματα που υποστήριζαν την προσπάθεια.

Στις 27 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν 78 χρόνια από το «Hollywood Fights Back», την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της CFA που καταδίκαζε τις ακροάσεις της HUAC. Ωστόσο, καθώς η μαύρη λίστα της βιομηχανίας συνέχιζε να καταστρέφει καριέρες, διακεκριμένα ταλέντα όπως ο Bogart και η Bacall — που είχαν ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για να διαμαρτυρηθούν για τις ενέργειες της HUAC — απομακρύνθηκαν από την CFA, η οποία τελικά κατέρρευσε.

Η νομική στρατηγική των Δέκα του Χόλιγουντ, που βασιζόταν στην Πρώτη Τροπολογία, αντανακλούσε την ελπίδα ότι οι καταδίκες τους θα μπορούσαν τελικά να ανατραπούν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Δυστυχώς, όμως, ο Φρανκ Μέρφι και ο Γουάιλι Μπλουντ Ράτλετζ, δύο από τους πιο δημοκρατικούς δικαστές του δικαστηρίου, πέθαναν πριν η έφεση των δύο πρώτων καταδικαστικών αποφάσεων των Δέκα του Χόλιγουντ φτάσει στα χέρια τους.

Αφού ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν τους αντικατέστησε, το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να εκδικάσει τις εφέσεις. Οι περισσότεροι από τους Δέκα του Χόλιγουντ εξέτισαν τις ποινές φυλάκισης μεταξύ 1950 και 1951.

«Τώρα, όπως και τότε, η βιομηχανία του θεάματος — η οποία εξαρτάται από την ελεύθερη έκφραση — έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη να βοηθήσει στην ηγεσία του αγώνα» – Τζέιν Φόντα

YouTube thumbnail

Ξανά επίκαιρη η Επιστροπή

Τον Οκτώβριο του 2025, η βραβευμένη με Όσκαρ και πολιτική ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα — της οποίας ο πατέρας, Χένρι Φόντα, ήταν ένα από τα αρχικά μέλη — επανέφερε την Επιτροπή με την υποστήριξη περισσότερων από 500 προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Τζέιμι Λι Κέρτις, Μπεν Στίλερ, Βιόλα Ντέιβις και Μπίλι Άιλις. ]

Από τότε, χιλιάδες άλλοι έχουν ζητήσει να ενταχθούν. Η Φόντα δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι η αναβίωση της Επιτροπής ήταν σε εξέλιξη πριν από την προσωρινή αναστολή της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! από το ABC, λόγω της κριτικής του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, αλλά ότι η κατάσταση υπογράμμισε την ανάγκη της άμεσης έκφρασης.

Όπως σημειώνει η κωμικός και μέλος της Επιτροπής, Όντρα Σίσακ, «ο Κίμελ ήταν η τελευταία σταγόνα κι έπρεπε οπωσδήποτε να ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας».

«Τώρα, όπως και τότε, η βιομηχανία του θεάματος — η οποία εξαρτάται από την ελεύθερη έκφραση — έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη να βοηθήσει στην ηγεσία του αγώνα», λέει η Φόντα. «Κάθε πράξη λογοκρισίας ανοίγει το δρόμο για την επόμενη — εκτός αν αντισταθούμε, δυνατά και συλλογικά, για να την σταματήσουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών
«We are not alone» 23.11.25

Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών

Το The Age of Disclosure παρουσιάζει πρώην αξιωματούχους που μιλούν για UAP, συνδέοντας το Ρόσγουελ με μυστικά προγράμματα και έναν νέο αγώνα υπεροχής γύρω από πιθανή μη ανθρώπινη τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI
Διαχρονικότητα 23.11.25

Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI

Ο θρυλικός Έντι Μέρφι, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»
Είκοσι χρόνια 22.11.25

Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα American Cinematheque Awards, ο Μπεν Άφλεκ εξήρε τόσο το ταλέντο του ηθοποιού, όσο και τον ακέραιο χαρακτήρα του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο
Δύο γυναίκες 22.11.25

Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο

H ιταλίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην πρωτεύουσα με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση».

Σύνταξη
Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 
Τότε & τώρα 22.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 

Με αστείρευτο χιούμορ που ισορροπεί με την πολιτική οξύτητα και τον αυτοσαρκασμό, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού στο Λονδίνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια
Ιούνιος, 1939 22.11.25

Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια

Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Hamnet: Όταν ο θάνατος ενός παιδιού γίνεται ο απόηχος ενός αριστουργήματος
Γουίλιαμ Σαίξπηρ 22.11.25

Hamnet: Όταν ο θάνατος ενός παιδιού γίνεται ο απόηχος ενός αριστουργήματος

H νέα ταινία Hamnet φαντάζεται την οικογένεια του Σαίξπηρ μέσα από την απώλεια του γιου του και ανασυνθέτει τη γυναίκα που η ιστορία παραμέρισε, την Άγκνες, σε έναν ρόλο ισότιμο με τον ποιητή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου
Αμβούργο 21.11.25

Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου

Ο Δανός αρχιτέκτονας Bjarke Ingels, περιγράφει στο Designboom τα σχέδια για την νέα όπερα ως «ένα τοπίο ομόκεντρων βεραντών», που δημιουργεί το οπτικό εφέ κυμάτων στην επιφάνεια του νερού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
Το άξιζε 21.11.25

Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο Black Panther Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμήθηκε μετά θάνατον, αποκτώντας το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Έρευνα 23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Σύνταξη
Γιατί άλλαξε ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος – Ο Ολυμπιονίκης Γκαϊδατζής αντί του Γκιννή
Ολυμπιακή Φλόγα 23.11.25

Γιατί άλλαξε ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος – Ο Ολυμπιονίκης Γκαϊδατζής αντί του Γκιννή

Αιφνιδιαστική αλλαγή στο θέμα του πρώτου Λαμπαδηδρόμου λίγες ημέρες πριν από την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο