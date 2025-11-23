Περίπου 1.000 Έλληνες ξενοδόχοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Booking.com και άλλων μεγάλων πλατφορμών διαδικτυακών κρατήσεων, γνωστών ως Online Travel Agencies (OTAs), διεκδικώντας ίση μεταχείριση και τερματισμό πρακτικών που –όπως υποστηρίζουν– πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι νομικές κινήσεις των επιχειρηματιών του κλάδου ξεπερνούν τις 15.000, σύμφωνα με στοιχεία της πανευρωπαϊκής ένωση των ξενοδόχων και της εστίασης Hotrec.

Κατά τη διάρκεια της 13ης Γενικής Συνέλευσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), που πραγματοποιήθηκε χθες, στο πλαίσιο της έκθεσης Xenia και συνέπεσε με τα 90 χρόνια του Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στις αθέμιτες πρακτικές των ψηφιακών κολοσσών.

«Πρωτοπορήσαμε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους για να βάλουμε φρένο στις πρακτικές που στερούν από τον ξενοδόχο την κυριότητα του προϊόντος του», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συλλογική δράση χιλιάδων επαγγελματιών δίνει ξεκάθαρο μήνυμα πως η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – «τον ακρογωνιαίο λίθο της ταυτότητάς της».

Στο επίκεντρο η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό νόμο DMA

Το θέμα της συμμόρφωσης των μεγάλων πλατφορμών –Google, Booking κ.ά.– με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA) ήταν και το βασικό στη πρόσφατη συνάντηση του κ. Βασιλικού υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της HOTREC, με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες, αξιοποιώντας τη δεσπόζουσα θέση τους, εφαρμόζουν πρακτικές που επιβαρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων φιλοξενίας και περιορίζουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Το τέλος των ρητρών ισοτιμίας τιμών

Η «κινητοποίηση» των ευρωπαίων και ελλήνων ξενοδόχων ήρθε μετά την καθοριστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έκρινε ότι οι περίφημες ρήτρες ισοτιμίας (rate parity) –που απαγόρευαν στα ξενοδοχεία να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές στις δικές τους ιστοσελίδες σε σχέση με τις OTAs– δεν είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα των πλατφορμών.

Η υπόθεση εξετάζεται ήδη από τα ολλανδικά δικαστήρια, ενώ σύμφωνα με την κ. Αγνή Χριστίδου, διευθύντρια του ΞΕΕ η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει ακόμη αποφανθεί σχετικά με την καταγγελία που κατέθεσε το 2022 το Επιμελητήριο για αθέμιτες πρακτικές ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες λειτουργούν καταχρηστικά στη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων.

Η αυθεντικότητα στο επίκεντρο

Μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΞΕΕ ο κ. Βασιλικός αναφέρθηκε ακόμη στη γενικότερη εικόνα του ελληνικού τουρισμού σημειώνοντας ότι οι επιτυχίες της μετά-Covid εποχής «δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν το μέλλον. Χρειαζόμαστε νέες βάσεις για τον επόμενο αιώνα – με έμφαση στην ποιότητα, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις φυσικές ομορφιές». Έδωσε έμφαση στη διατήρηση των στοιχείων που καθιστούν τη χώρα μας μοναδική με κύριο την αυθεντικότητα: τη ζεστασιά, το χαμόγελο και το φιλότιμο.

Οι μεγάλες επενδύσεις είναι σημαντικές, αλλά η καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας παραμένουν τα μικρά οικογενειακά ξενοδοχεία, είπε ο κ. Βασιλικός ο οποίος απαρίθμησε πέντε προϋποθέσεις διατήρησης και ενίσχυσης της δυναμικής του ελληνικού ξενοδοχείου, όπως η αύξηση του αριθμού των Ελλήνων εργαζομένων και η προσέλκυση νέων στο κλάδο, η καλλιέργεια νέας κουλτούρας φιλοξενίας μέσα από την εκπαίδευση, με πρωτοβουλίες όπως το «Μαθαίνω τη Φιλοξενία», ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη, με την Ελλάδα να πρωτοπορεί μέσω του νέου συστήματος Περιβαλλοντικής Κατάταξης των ξενοδοχείων, η συνεργασία με την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα και η ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των ξενοδοχείων.

Γιάννης Χατζής: Έλλειμμα χρηματοδότησης

Στην ίδια συνέλευση μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γιάννης Χατζής, ο οποίος στάθηκε στην έλλειψη θεσμικής στήριξης και στις δυσκολίες πρόσβασης σε κεφάλαια που αντιμετωπίζει το μέσο ελληνικό ξενοδοχείο. «Εννέα στις δέκα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τράπεζες. Το κόστος της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης πνίγει τους επιχειρηματίες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός παραμένει “ένας κλάδος εντάσεως κεφαλαίου που λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο»”.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η εμπειρία του επισκέπτη είναι «ολιστική», άρα εξαρτάται και από την ποιότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος και υποδομών.

Θετικές οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2026

Από την πλευρά της η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή ανέφερε ότι οι πρώτες προβλέψεις για το 2026 είναι αισιόδοξες, τονίζοντας προς τους επιχειρηματίες ότι «είστε ο άνεμος στα φτερά του ελληνικού τουρισμού».

Πηγή: ΟΤ