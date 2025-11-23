newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Νοεμβρίου 2025 | 08:44

Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Spotlight

Περίπου 1.000 Έλληνες ξενοδόχοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Booking.com και άλλων μεγάλων πλατφορμών διαδικτυακών κρατήσεων, γνωστών ως Online Travel Agencies (OTAs), διεκδικώντας ίση μεταχείριση και τερματισμό πρακτικών που –όπως υποστηρίζουν– πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι νομικές κινήσεις των επιχειρηματιών του κλάδου ξεπερνούν τις 15.000, σύμφωνα με στοιχεία της πανευρωπαϊκής ένωση των ξενοδόχων και της εστίασης Hotrec.

Κατά τη διάρκεια της 13ης Γενικής Συνέλευσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), που πραγματοποιήθηκε χθες, στο πλαίσιο της έκθεσης Xenia και συνέπεσε με τα 90 χρόνια του Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στις αθέμιτες πρακτικές των ψηφιακών κολοσσών.

«Πρωτοπορήσαμε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους για να βάλουμε φρένο στις πρακτικές που στερούν από τον ξενοδόχο την κυριότητα του προϊόντος του», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συλλογική δράση χιλιάδων επαγγελματιών δίνει ξεκάθαρο μήνυμα πως η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – «τον ακρογωνιαίο λίθο της ταυτότητάς της».

Στο επίκεντρο η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό νόμο DMA

Το θέμα της συμμόρφωσης των μεγάλων πλατφορμών –Google, Booking κ.ά.– με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA) ήταν και το βασικό στη πρόσφατη συνάντηση του κ. Βασιλικού υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της HOTREC, με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες, αξιοποιώντας τη δεσπόζουσα θέση τους, εφαρμόζουν πρακτικές που επιβαρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων φιλοξενίας και περιορίζουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Το τέλος των ρητρών ισοτιμίας τιμών

Η «κινητοποίηση» των ευρωπαίων και ελλήνων ξενοδόχων ήρθε μετά την καθοριστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έκρινε ότι οι περίφημες ρήτρες ισοτιμίας (rate parity) –που απαγόρευαν στα ξενοδοχεία να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές στις δικές τους ιστοσελίδες σε σχέση με τις OTAs– δεν είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα των πλατφορμών.

Η υπόθεση εξετάζεται ήδη από τα ολλανδικά δικαστήρια, ενώ σύμφωνα με την κ. Αγνή Χριστίδου, διευθύντρια του ΞΕΕ η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει ακόμη αποφανθεί σχετικά με την καταγγελία που κατέθεσε το 2022 το Επιμελητήριο για αθέμιτες πρακτικές ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες λειτουργούν καταχρηστικά στη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων.

Η αυθεντικότητα στο επίκεντρο

Μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΞΕΕ ο κ. Βασιλικός αναφέρθηκε ακόμη στη γενικότερη εικόνα του ελληνικού τουρισμού σημειώνοντας ότι οι επιτυχίες της μετά-Covid εποχής «δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν το μέλλον. Χρειαζόμαστε νέες βάσεις για τον επόμενο αιώνα – με έμφαση στην ποιότητα, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις φυσικές ομορφιές». Έδωσε έμφαση στη διατήρηση των στοιχείων που καθιστούν τη χώρα μας μοναδική με κύριο την αυθεντικότητα: τη ζεστασιά, το χαμόγελο και το φιλότιμο.

Οι μεγάλες επενδύσεις είναι σημαντικές, αλλά η καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας παραμένουν τα μικρά οικογενειακά ξενοδοχεία, είπε ο κ. Βασιλικός ο οποίος απαρίθμησε πέντε προϋποθέσεις διατήρησης και ενίσχυσης της δυναμικής του ελληνικού ξενοδοχείου, όπως η αύξηση του αριθμού των Ελλήνων εργαζομένων και η προσέλκυση νέων στο κλάδο, η καλλιέργεια νέας κουλτούρας φιλοξενίας μέσα από την εκπαίδευση, με πρωτοβουλίες όπως το «Μαθαίνω τη Φιλοξενία», ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη, με την Ελλάδα να πρωτοπορεί μέσω του νέου συστήματος Περιβαλλοντικής Κατάταξης των ξενοδοχείων, η συνεργασία με την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα και η ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των ξενοδοχείων.

Γιάννης Χατζής: Έλλειμμα χρηματοδότησης

Στην ίδια συνέλευση μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γιάννης Χατζής, ο οποίος στάθηκε στην έλλειψη θεσμικής στήριξης και στις δυσκολίες πρόσβασης σε κεφάλαια που αντιμετωπίζει το μέσο ελληνικό ξενοδοχείο. «Εννέα στις δέκα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τράπεζες. Το κόστος της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης πνίγει τους επιχειρηματίες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός παραμένει “ένας κλάδος εντάσεως κεφαλαίου που λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο»”.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η εμπειρία του επισκέπτη είναι «ολιστική», άρα εξαρτάται και από την ποιότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος και υποδομών.

Θετικές οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2026

Από την πλευρά της η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή ανέφερε ότι οι πρώτες προβλέψεις για το 2026 είναι αισιόδοξες, τονίζοντας προς τους επιχειρηματίες ότι «είστε ο άνεμος στα φτερά του ελληνικού τουρισμού».

Πηγή: ΟΤ

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλαμάτα: Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
Στην Καλαμάτα 23.11.25

Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση

Διερχόμενη γυναίκα που αντελήφθη τα νήπια ειδοποίησε τις Αρχές στην Καλαμάτα - Οι αστυνομικοί βρήκαν τους γονείς και αφού παρέδωσαν τα δύο παιδιά, συνέλαβαν τον πατέρα για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή – Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες
Καιρός 23.11.25

Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή - Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες

Ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά - Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά: «Προσφέρονται» να μας… δανείσουν το 20% από τον διάκοσμο του Παρθενώνα
Επανένωση 23.11.25

«Προσφέρονται» να μας... δανείσουν το 20% των Γλυπτών

Η Ελλάδα αρνείται και διεκδικεί όλα τα Γλυπτά έως την οριστική επανένωση του συνόλου του διακόσμου που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ
Ελλάδα 23.11.25

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά την προσπάθειά του να ξεπαρκάρει ο 84χρονος προσέκρουσε σε άλλο όχημα, ενώ στη συνέχεια παραβίασε την προτεραιότητα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI
Διαχρονικότητα 23.11.25

Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI

Ο θρυλικός Έντι Μέρφι, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

