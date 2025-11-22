Ολυμπιακός – ΝΟ Λάρισας 36-7: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, ισοφάρισαν το ρεκόρ διαφοράς τερμάτων

Συνέχεια στην απολύτως νικηφόρα πορεία της στο πρωτάθλημα έδωσε ο Ολυμπιακός, η οποία επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις της και επικράτησε με 36-7 του ΝΟ Λάρισας στο Παπαστράτειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Water Polo League.

Οι «ερυθρόλευκοι» με το +29 ισοφάρισαν το ρεκόρ διαφοράς τερμάτων από καταβολής Α1 (1986), το οποίο κατείχαν από τις 4 Οκτωβρίου και την επικράτηση με 33-4 επί του ίδιου αντιπάλου, την 1η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Έλβιτς Φάτοβιτς επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ανωτερότητα και συνέχισε με το απόλυτο των νικών, δείχνοντας χαρακτήρα και σοβαρότητα, παρά την απαιτητική εβδομάδα που είχε προηγηθεί.

Μετά το βαρύ πρόγραμμα που περιλάμβανε δυο ταξίδια σε Κραγκούγεβατς και Ζάγκρεμπ σε διάστημα έξι ημερών και την ενδιάμεση δοκιμασία απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε με ωριμότητα ακόμη μία υποχρέωση και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Λάρισας, διατηρώντας σταθερά υψηλό ρυθμό και συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Λυκούδης με 6 τέρματα, ενώ από 4 σημείωσαν οι Ζαλάνκι, Αλαφραγκής, Κάκαρης, και από 3 οι Γκίλλας, Φουντούλης, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου. Ο νεαρός τερματοφύλακας, Γιάννης Αραπίδης, αγωνίστηκε βασικός και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε από το πρώτο λεπτό με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του και με σωστές επιλογές άρχισε να χτίζει μεγάλη διαφορά, εκμεταλλευόμενος την αποτελεσματικότητα των Λυκούδη, Νικολαΐδη και Κάκαρη. Οι ερυθρόλευκοι διατήρησαν υψηλή ένταση και έφτασαν στο 6-1 με τον Λυκούδη (2:46), ενώ ο ίδιος έγραψε το 9-2 (0:35) με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο.

Η εικόνα της αναμέτρησης παρέμεινε η ίδια και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει σε φουλ ρυθμούς και να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Οι Πειραιώτες βρήκαν λύσεις τόσο από την περιφέρεια όσο και σε καταστάσεις αντεπίθεσης και έφτασαν γρήγορα σε διψήφιο προβάδισμα. Με τον Ζαλάνκι να σκοράρει διαδοχικά τέρματα ο Ολυμπιακός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο σε άμυνα και επίθεση, το σκορ εκτοξεύθηκε στο 17-4 στο φινάλε του ημιχρόνου, αντικατοπτρίζοντας πλήρως την αγωνιστική υπεροχή των «ερυθρόλευκων».

Στο τρίτο οκτάλεπτο δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό, ο Ολυμπιακός με διαδοχικά τέρματα ανέβασε τη διαφορά στο +21, φτάνοντας στο 26-5 με τον Γκίλλα, 1:16 και με το επιμέρους 11-2 η περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 28-6, μετά από ωραίο τέρμα που σημείωσε ο Μάρκογλου στα 2’’. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας δεν κατέβασαν στροφές ούτε στην τελευταία περίοδο και με το επιμέρους 8-1 αύξησαν στο +29 την υπέρ τους διαφορά, φτάνοντας δια περιπάτου στην τελική επικράτηση με το ευρύ 36-7.

Τα οκτάλεπτα: 9-2, 8-2, 11-2, 8-1

1ο οκτάλεπτο: 1-0 Κάκαρης (φουνταριστό, 7:25), 2-0 Παπαναστασίου (περιφέρεια, 5:39), 3-0 Πούρος (περιφέρεια, 5:20), 3-1 Μίχας (πέναλτι, 4:17), 4-1 Νικολαϊδης (φουνταριστό, 3:57), 5-1 Νικολαϊδης (φουνταριστό, 3:17), 6-1 Λυκούδης (περιφέρεια, 2:46), 6-2 Παπαδόπουλος (π/π., 2:09), 7-2 Λυκούδης (περιφέρεια, 1:49), 8-2 Ανγκιάλ (1:06), 9-2 Λυκούδης (π/π., 00:35),

2ο οκτάλεπτο: 10-2 Κάκαρης (φουνταριστό, 7:40), 10-3 Παπαδόπουλος (π/π., 6:53), 10-4 Στεργίου (περιφέρεια, 5:59),11-4 Αλαφραγκής (περιφέρεια, 4:08), 12-4 Ανγκιαλ (περιφέρεια, 3:38), 13-4 Μάρκογλου (πέναλτι, 2:30), 14-4 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 1:48), 15-4 (περιφέρεια, 1:05) 16-4 Γκίλλας (κόντρα, 0:44), 17-4 Ζαλάνκι (κόντρα, 00:01)

3o οκτάλεπτο: 18-4 Κάκαρης (φουνταριστό, 7:40), 19-4 Κάκαρης (φουνταριστό, 6:59), 20-4 Παπαναστασίου (6:11), 21-4 Παπαναστασίου (κόντρα, 5:39), 22-4 Δήμου (περιφέρεια, 3:45), 22-5 Στεργίου (π/π., 3:03), 23-5 Φουντούλης (π/π., 2:45), 24-5 Γκίλας (κόντρα, 2:07), 25-5 Αλαφραγκής (1:35), 26-5 Γκίλλας (κόντρα, 1:16), 26-6 Κουλουκτσής (0:57), 27-6 Αλαφραγκής (περιφέρεια, 0:38), 28-6 Μάρκογλου (φουνταριστό, 0:02),

4ο οκτάλεπτο: 29-6 Ανγκιάλ (περιφέρεια, 7:43), 30-6 Λυκούδης (7:02), 31-6 Λυκούδης (6:09), 32-6 Λυκούδης (φουνταριστό, 4:24), 33-6 Φουντούλης (πέναλτι, 3:25), 34-6 Φουντούλης (κόντρα, 3:00), 35-6 Αλαφραγκής (2:04), 35-7 Ζαφειρίου (1:19), 36-7 Νικολαϊδης (0:51)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 2, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς, Φουντούλης 3, Λυκούδης 6, Ζαλάνκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 4, Κάκαρης 4, Νικολαϊδης 3, Παπαναστασίου 3, Αραπίδης, Πούρος 1, Μάρκογλου 2

ΝΟ Λάρισας: Τσούτσας, Τσιστράκης, Μίχας 1, Παπαδόπουλος 2, Σοφός, Ζαφειρίου 1, Κωνσταντίνου, Στεργίου Γ. 1, Στεργίου Δ., Κουλουκτσής 1, Φίλκας