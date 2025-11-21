newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 05:30

Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Η δημοκρατική γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν στηλίτευσε με έντονο τρόπο χθες Πέμπτη τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως επέσεισε σε βάρος της ίδιας και συναδέλφων της την προοπτική των «συλλήψεων, των δικών και της εκτέλεσης δι’ απαγχονισμού», εξαιτίας βίντεο που δημοσιοποίησαν (στη φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @TMZ, ο Τραμπ, η προτροπή «κρεμάστες τους» και το Καπιτώλιο).

Την Τρίτη, έξι μέλη του Κογκρέσου που ανήκουν στους δημοκρατικούς κι έχουν υπηρετήσει στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών – η κ. Σλότκιν είχε εργαστεί για τη CIA – έδωσαν στη δημοσιότητα μέσω Facebook βίντεο με το οποίο παρότρυναν μέλη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων κατασκοπείας να μην εκτελούν διαταγές που παραβιάζουν τον νόμο ή το Σύνταγμα.

Ο Τραμπ αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον θα το έκανε»

«Οι νόμοι μας είναι ξεκάθαροι. Μπορείτε να αρνηθείτε να εκτελέσετε παράνομες διαταγές. Πρέπει να αρνηθείτε», ανέφεραν, προειδοποιώντας ότι «αυτή η κυβέρνηση αντιπαραθέτει ένστολους στρατιωτικούς μας κι επαγγελματίες της κοινότητας των πληροφοριών με αμερικανούς πολίτες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε χθες Πέμπτη μέσω Truth Social, κατηγορώντας τους για συμπεριφορά που εξίσωσε με «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας κατόπιν ότι η «ανταρσία» επισύρει την ποινή του «θανάτου», πληκτρολογώντας τις λέξεις αυτές με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Ακόμη, αναπαρήγαγε μήνυμα άλλου χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον θα το έκανε», με όλα τα γράμματα κεφαλαία και δυο θαυμαστικά.

Η κ. Σλότκιν αντέτεινε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X ότι δεν θα ανεχτεί να φιμωθεί και επέκρινε το ότι ο πρόεδρος απείλησε να στείλει στην αγχόνη πολιτικούς αντιπάλους του επειδή «διαφωνεί μαζί τους».

«Ωμή απειλή»

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ σχολίασε μέσω X πως «ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί να εκτελεστούν εκλεγμένοι αξιωματούχοι. Αυτή είναι ωμή απειλή».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατηγόρησε τους έξι δημοκρατικούς ότι στέλνουν «επικίνδυνο» μήνυμα στις ένοπλες δυνάμεις, ερίζοντας πως κάλεσαν μέλη τους να αρνηθούν να εκτελέσουν «νόμιμες» διαταγές, υπονομεύοντας την ιεραρχία.

Πηγή: ΑΠΕ

Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Ο Νουχ Ζαϊτέρ 20.11.25

«Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός του Λιβάνου

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Βραζιλία 20.11.25

Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου - «Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί...»

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε ο Μπολσονάρου για τους κρατούμενους της φυλακής που -ίσως- θα τον μεταφέρουν

Σύνταξη
Εργο της Φρίντα Κάλο γίνεται ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που δημοπρατήθηκε ποτέ
Δημοπρασία 21.11.25

Ρεκόρ 54,66 εκατ. δολαρίων για «Το όνειρο (το κρεβάτι)» της Φρίντα Κάλο

Το έργο El sueño (La cama) [«Το όνειρο (το κρεβάτι)»] της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων, και έγινε ο ακριβότερος πίνακας που φιλοτεχνήθηκε από γυναίκα.

Σύνταξη
