Προκριματικά Mundobasket 2027: Τα power rankings και η θέση της Ελλάδας

Τα ευρωπαϊκά προκριματικά του MundoBasket 2027 ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα, με την Εθνική Ελλάδος να ξεκινάει την πορεία της με τις αναμετρήσεις απέναντι σε Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» (27/11) και Πορτογαλία εκτός έδρας (30/11).

Έτσι, η FIBA παρουσίασε το πρώτο power ranking ενόψει της έναρξης των προκριματικών αγώνων. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην τρίτη θέση των εκτιμήσεων, με την πρώτη θέση να κατέχει η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Γερμανία, ενώ η φιναλίστ Τουρκία δεύτερη.

Ουσιαστικά στις τρεις πρώτες θέσεις του πρώτου power ranking φιγουράρουν οι τρεις πρώτες ομάδες του τελευταίου Ευρωμπάσκετ.

Την πεντάδα συμπληρώνει η Σερβία, η οποία βρίσκεται κάτω από τη γαλανόλευκη και η Γαλλία.

Δείτε τα power rankings για τα προκριματικά του Mundobasket 2027