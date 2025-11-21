magazin
Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;
Art 21 Νοεμβρίου 2025 | 18:00

Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;

Το Rijksmuseum συμμετέχει σε μια νέα επιστημονική έρευνα, η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς αν και με ποιον τρόπο η επαφή με την τέχνη μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ συμμετέχει σε μια επιστημονική έρευνα, η οποία θα εξετάσει ένα ελπιδοφόρο σενάριο: μπορεί η θέαση έργων τέχνης να ανακουφίσει ως ένα βαθμό τους ανθρώπους που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;

Νωρίτερα φέτος, Ολλανδοί ερευνητές παρουσίασαν μια μελέτη που έδειξε ότι ένα πρόγραμμα δημιουργικής θεραπείας μέσω της τέχνης διάρκειας δέκα εβδομάδων μείωσε σημαντικά το άγχος και ενίσχυσε ελαφρώς τις γνωστικές λειτουργίες σε οκτώ άτομα με Πάρκινσον.

«Η τέχνη είναι χρήσιμη για την υγεία»

Τώρα, χάρη σε ένα βραβείο από το Ίδρυμα Michael J. Fox, μια ενδελεχής έρευνα διάρκειας 18 μηνών θα συγκρίνει τα αποτελέσματα τριών περιπτώσεων: της απουσίας επαφής με την τέχνη, την συστηματική επίσκεψη στους χώρους που φυλάσσεται η πλούσια συλλογή του Rijksmuseum και της δημιουργίας έργων.

Ο Bas Bloem, διευθυντής του Centre of Expertise for Parkinson and Movement Disorders στο Radboudumc στο Nijmegen, λέει έχει αναπτύξει μια θεωρία, σύμφωνα με την οποία η καλλιτεχνική δραστηριότητα και η θέαση έργων τέχνης μπορούν να αυξήσουν τη ντοπαμίνη, με θετικά αποτελέσματα για τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον.

Φωτογραφία: Επισκέπτες παρατηρούν το έργο «Η Νυχτερινή Περίπολος» του Ρέμπραντ στο μουσείο Rijksmuseum του Άμστερνταμ, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013.

«Χρειάζεστε ντοπαμίνη για να είστε δημιουργικοί, αλλά ταυτόχρονα, η έλλειψη ντοπαμίνης προκαλεί τη νόσο του Πάρκινσον», λέει στην δημοσιογράφο Senay Boztas της εφημερίδας The Art Newspaper.

«Και αν αναπληρώσετε τη ντοπαμίνη για να καταπολεμήσετε τα συμπτώματα του Πάρκινσον, μερικές φορές αυτή η θεραπεία ενσταλάζει δημιουργικότητα. Η τέχνη είναι χρήσιμη για την υγεία γενικά και ειδικότερα για το Πάρκινσον».

«Άγχος, στρες»

Μια πιλοτική έρευνα έχει ήδη συμπεριλάβει μια ομάδα που συμμετέχει ενεργά στην τέχνη. Ερευνητές, μεταξύ των οποίων και ο Bloem, έφεραν σε επαφή ασθενείς με μια ομάδα καλλιτεχνών, οι οποίο πραγματοποιούσαν κοινές συναντήσεις σε «χώρους παιχνιδιού» στους οποίους μπορούσαν να επιλέξουν μια δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά, λέει ο Bloem.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το άγχος ήταν λιγότερο, το στρες ήταν μειωμένο […] και ένιωθαν καλύτερα όχι μόνο κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, αλλά και μετά. Και αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι ο αριθμός των επισκέψεων στο νοσοκομείο μειώθηκε, οπότε οι άνθρωποι επισκέπτονταν τον καλλιτέχνη αντί για τον γιατρό», πρόσθεσε.

Το Rijksmuseum θα συμμετάσχει στην έρευνα, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ψηφιακή ξενάγηση στο μουσείο, μια δωρεάν ετήσια κάρτα εισόδου και πρόσβαση σε ειδικές βραδιές «χαμηλής αισθητηριακής διέγερσης» για την ανακούφιση από το άγχος.

«Ενθουσιασμένος από τις πολλές ιστορίες που άκουσα στο ιατρείο μου και από τα θετικά αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας, είμαι πεπεισμένος ότι θα λειτουργήσει», κατέληξε ο Bloem.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper

Stream magazin
Εργο της Φρίντα Κάλο γίνεται ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που δημοπρατήθηκε ποτέ
Δημοπρασία 21.11.25

Ρεκόρ 54,66 εκατ. δολαρίων για «Το όνειρο (το κρεβάτι)» της Φρίντα Κάλο

Το έργο El sueño (La cama) [«Το όνειρο (το κρεβάτι)»] της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων, και έγινε ο ακριβότερος πίνακας που φιλοτεχνήθηκε από γυναίκα.

Σύνταξη
Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις
Art 20.11.25

Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις

Νέα έρευνα του King’s College London δείχνει ότι 20 λεπτά μπροστά σε αυθεντικά έργα τέχνης μειώνουν την κορτιζόλη και βοηθούν τον οργανισμό να ηρεμήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ – Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο
88 ετών 20.11.25

Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ - Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο

Με αυτή τη νέα συλλογή από φωτεινά χρώματα και τολμηρή νεκρή φύση, πειράματα με iPad και πορτρέτα με κηλίδες, ο γίγαντας του κόσμου της τέχνης αρχίζει να δείχνει την ηλικία του με ενδιαφέροντες, ασταθείς τρόπους που παραμένουν απαράμιλλα Χόκνεϊ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ πωλείται σε τιμή-ρεκόρ
Χωρίς Προηγούμενο 19.11.25

Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ πωλείται σε τιμή-ρεκόρ

Σε μια μάχη 20 λεπτών στη Νέα Υόρκη, το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια, μετατρέποντας ένα σπάνιο πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σε νέο σύμβολο υπεραξίας στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα
Μακρά ιστορία 13.11.25

Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα

Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;
Ο δικός του τρόπος 10.11.25

Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;

Ντοκιμαντέρ του BBC διερευνά αν ο Ουίλιαμ Τέρνερ ήταν νευροδιαφορετικός χρησιμοποιώντας σκίτσα, σχέδια και ακουαρέλες του καλλιτέχνη για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ψυχολογικό πορτρέτο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith
Εσείς στολίσατε; 10.11.25

Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith

Ο Paul Smith σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Royal Opera House, έναν ακόμα θεσμό του Covent Garden, ως «μια ματιά πίσω από τις κουρτίνες», με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τα παρασκήνια ενός θεάτρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται
Τόσο στοιχειωτική 07.11.25

Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται

Από σκληρές φωτογραφίες ηλικιωμένων χηρών γυναικών έως μια συγκλονιστική εικόνα της μητρότητας, η ιδιοφυΐα της Αμερικανίδας φωτογράφου αναδεικνύεται πλήρως σε μια νέα έκθεση, όπου ανακαλύπτει την ασχήμια που την περιβάλλει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»
«Δίκαιο αίτημα» 05.11.25

The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»

Το ερώτημα είναι ίδιο εδώ και δύο αιώνες, αλλά το πλαίσιο γύρω από αυτό αλλάζει δραματικά. Τώρα ένα νέο, προσωπικό και βαθιά στοχαστικό ντοκιμαντέρ φέρνει δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φονικά τάκλιν και κόκκινες κάρτες: Το σκληρό παιχνίδι του Ρόι Κιν στα χρόνια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε τέχνη
Art 05.11.25

Φονικά τάκλιν και κόκκινες κάρτες: Το σκληρό παιχνίδι του Ρόι Κιν στα χρόνια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε τέχνη

Ο ερασιτέχνης ζωγράφος Σον Χαρτ αποφάσισε να μεταφέρει στον καμβά τις πιο σκληρές ποδοσφαιρικές στιγμές του Ρόι Κιν, από τα χρόνια του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια – «Κοινωνιολογικό Αρχείο»
Ζωές 04.11.25

Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια - «Κοινωνιολογικό Αρχείο»

Η Πολωνή φωτογράφος Ζόφια Ρίντετ τράβηξε 20.000 φωτογραφίες σε διάστημα 20 ετών για το γιγαντιαίο κοινωνιολογικό της έργο -μια νέα έκθεση στο Λονδίνο το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»
ΗΠΑ 02.11.25

Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ακτιβιστής καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, επειδή πέταξε μπογιές σε προσταυτευτικό γυαλί στην Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»
Αυτοκίνητο; 02.11.25

Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»

Η επιχείρηση περιελάμβανε συντονισμένες επιδρομές σε κατοικίες στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαυαρίας η οποία κατέσχεσε δεκάδες πλαστά έργα τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο
Ως λύση στο κόστος 21.11.25

Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό στη Νιιγκάτα. Η χώρα αποφάσισε να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, μια δεκαετία μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Σύνταξη
Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές κυρίως της Ηπείρου

Σύνταξη
Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι
Buongiorno 21.11.25

Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι

«Μου έχει τύχει να θιχτεί μία κυρία όταν είπα ότι είμαι ανάπηρη και σημειωτέον η κυρία δεν είναι ανάπηρη», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Βρανά σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη
Ημέρα των Ευχαριστιών... 21.11.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία θα πρέπει να υπογραφεί την Πέμπτη, αυξάνοντας την πίεση προς το Κίεβο. «Θέλουμε να σταματήσει η σφαγή» είπε.

Σύνταξη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό
Χρυσές δουλειές 21.11.25

Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό

Πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ βρίσκονται ανάμεσα σε έναν μακρύ κατάλογο ιδρυμάτων που έχουν συνεργασίες με τα κορυφαία αμυντικά πανεπιστήμια της Κίνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»
Λουτράκι 21.11.25

Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»

Ειδικοί και εκπαιδευτικοί έδωσαν την δική τους άποψη για το πώς θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο στο Λουτράκι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Έτρεχε με 210 21.11.25

Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα ο Τσιτσιπάς – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει

Σύνταξη
Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο
«Σαφάρι του Σεράγεβο» 21.11.25

Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο

Ο Βούτσιτς καταγγέλλεται από ερευνητή δημοσιογράφο ότι κατά την πολιορκία του Σεράγεβο, στα χρόνια του πολέμου, υπήρξε ελεύθερος σκοπευτής. Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες ο Σέρβος πρόεδρος

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη
Εργατικά δυστυχήματα 21.11.25

Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η πρωτοβουλία αυτή της Left και του Κώστα Αρβανίτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία στον χώρο εργασίας.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης
Ελλάδα 21.11.25

Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης διαχειριστής της εταιρείας Krikel συμφερόντων Λαβράνου αποκάλυψε ότι επί της ουσίας ήταν αχυράνθρωπος του επιχειρηματία. Τί είπε για τις υποκλοπές, μίλησε για «αδίστακτους ανθρώπους» και για το πόσο τους φοβάται ακόμα.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία
Ελλάδα 21.11.25

Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία

Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 05:10 άγνωστος πυροβόλησε δεκατέσσερις φορές προς το σπίτι του 50χρονου επιχειρηματία και άφησε στην είσοδο της μεζονέτας ένα μαύρο στεφάνι με σαφή σημειολογία απειλής.

Σύνταξη
Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»

Καταγγελία κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ από εννέα πρώην ποδοσφαιριστές για δεδουλευμένα που δεν έχουν λάβει, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, ζητούν από τους Κρητικούς να επιστρέψουν το Κύπελλο που κατέκτησαν το 1987.

Σύνταξη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χωρίς αιδώ
Τείχη 21.11.25

Χωρίς αιδώ

Σε αγαστή σύμπνοια και συνεργασία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»
Δύσκολες μέρες 21.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»

Δραματικό μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω των πιέσεων που δέχεται να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο, Τζον Μιρσχάιμερ: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»
Ξανά στο μηδέν 21.11.25

Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»

Από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς επιστήμονες στις ΗΠΑ, αδυνατεί να πιστέψει πως είναι δυνατόν το ψήφισμα του ΟΗΕ, μετά από πράξεις εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας, να φέρνει τους Παλαιστινίους ξανά στο σημείο μηδέν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 21.11.25

Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα

Το in παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα την έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη που θα παρουσιαστεί σήμερα στην εκδήλωση της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο ΕυρωΚοινοβούλιο (The Left) την οποία διοργανώνει ο αντιπρόεδρος Κώστας Αρβανίτης, για την αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων στις 18:00.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
