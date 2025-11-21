Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;

Το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ συμμετέχει σε μια επιστημονική έρευνα, η οποία θα εξετάσει ένα ελπιδοφόρο σενάριο: μπορεί η θέαση έργων τέχνης να ανακουφίσει ως ένα βαθμό τους ανθρώπους που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;

Νωρίτερα φέτος, Ολλανδοί ερευνητές παρουσίασαν μια μελέτη που έδειξε ότι ένα πρόγραμμα δημιουργικής θεραπείας μέσω της τέχνης διάρκειας δέκα εβδομάδων μείωσε σημαντικά το άγχος και ενίσχυσε ελαφρώς τις γνωστικές λειτουργίες σε οκτώ άτομα με Πάρκινσον.

«Η τέχνη είναι χρήσιμη για την υγεία»

Τώρα, χάρη σε ένα βραβείο από το Ίδρυμα Michael J. Fox, μια ενδελεχής έρευνα διάρκειας 18 μηνών θα συγκρίνει τα αποτελέσματα τριών περιπτώσεων: της απουσίας επαφής με την τέχνη, την συστηματική επίσκεψη στους χώρους που φυλάσσεται η πλούσια συλλογή του Rijksmuseum και της δημιουργίας έργων.

Ο Bas Bloem, διευθυντής του Centre of Expertise for Parkinson and Movement Disorders στο Radboudumc στο Nijmegen, λέει έχει αναπτύξει μια θεωρία, σύμφωνα με την οποία η καλλιτεχνική δραστηριότητα και η θέαση έργων τέχνης μπορούν να αυξήσουν τη ντοπαμίνη, με θετικά αποτελέσματα για τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον.

«Χρειάζεστε ντοπαμίνη για να είστε δημιουργικοί, αλλά ταυτόχρονα, η έλλειψη ντοπαμίνης προκαλεί τη νόσο του Πάρκινσον», λέει στην δημοσιογράφο Senay Boztas της εφημερίδας The Art Newspaper.

«Και αν αναπληρώσετε τη ντοπαμίνη για να καταπολεμήσετε τα συμπτώματα του Πάρκινσον, μερικές φορές αυτή η θεραπεία ενσταλάζει δημιουργικότητα. Η τέχνη είναι χρήσιμη για την υγεία γενικά και ειδικότερα για το Πάρκινσον».

«Άγχος, στρες»

Μια πιλοτική έρευνα έχει ήδη συμπεριλάβει μια ομάδα που συμμετέχει ενεργά στην τέχνη. Ερευνητές, μεταξύ των οποίων και ο Bloem, έφεραν σε επαφή ασθενείς με μια ομάδα καλλιτεχνών, οι οποίο πραγματοποιούσαν κοινές συναντήσεις σε «χώρους παιχνιδιού» στους οποίους μπορούσαν να επιλέξουν μια δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά, λέει ο Bloem.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το άγχος ήταν λιγότερο, το στρες ήταν μειωμένο […] και ένιωθαν καλύτερα όχι μόνο κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, αλλά και μετά. Και αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι ο αριθμός των επισκέψεων στο νοσοκομείο μειώθηκε, οπότε οι άνθρωποι επισκέπτονταν τον καλλιτέχνη αντί για τον γιατρό», πρόσθεσε.

Το Rijksmuseum θα συμμετάσχει στην έρευνα, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ψηφιακή ξενάγηση στο μουσείο, μια δωρεάν ετήσια κάρτα εισόδου και πρόσβαση σε ειδικές βραδιές «χαμηλής αισθητηριακής διέγερσης» για την ανακούφιση από το άγχος.

«Ενθουσιασμένος από τις πολλές ιστορίες που άκουσα στο ιατρείο μου και από τα θετικά αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας, είμαι πεπεισμένος ότι θα λειτουργήσει», κατέληξε ο Bloem.

