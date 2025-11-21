Μηχανικοί ΤΕΕ: Νέα δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία

Δικαιωμένοι στα χαρτιά, αλλά όχι στην πράξη παραμένουν εδώ και 13 χρόνια οι πτυχιούχοι μηχανικοί των ΤΕΙ των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν αναγνωριστεί, αλλά η Πολιτεία εξακολουθεί να τους κρατά «ομήρους», καθώς δεν έχει εκδώσει το αναγκαίο προεδρικό διάταγμα που θα ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Οι ανώτατοι δικαστές με τις αποφάσεις τους επέβαλαν υψηλές χρηματικές κυρώσεις σε βάρος του Δημοσίου (υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης), λόγω της αδικαιολόγητης και επί μακρόν μη συμμόρφωσής τους με δικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου, με τις οποίες έχει κριθεί ότι είναι αντισυνταγματική η παράλειψη έκδοσης προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ.

«Ατυπη αποζημίωση»

Ετσι, το ελληνικό Δημόσιο μετά την επιβολή των χρηματικών κυρώσεων που φτάνουν έως και 12.000 ευρώ, χρήματα που θα καταβληθούν ως ελάχιστη μορφή «άτυπης αποζημίωσης» ανά αιτούντα, υπολογίζεται ότι θα πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και αυτό γιατί, όπως εξηγεί σε επίσημη ανακοίνωσή του το ΣτΕ, διά του εκπροσώπου Τύπου του, παρέδρου Νίκου Σεκέρογλου, «παρά την επανειλημμένη ακύρωση της παράλειψης, τη συνταγματική υποχρέωση συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις και την παρέλευση ήδη 13 ετών από τη δημοσίευση της πρώτης ακυρωτικής απόφασης, το προεδρικό διάταγμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί».

Ειδικότερα με την 20/2025 απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης επιβάλλεται χρηματική κύρωση 12.000 ευρώ ανά αιτούντα λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση που έχει δικαιώσει τη συγκεκριμένη κατηγορία πτυχιούχων μηχανικών από το έτος 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τέταρτη φορά που επιβάλλεται χρηματική κύρωση για μη συμμόρφωση στην απόφαση αυτή. Είχαν προηγηθεί διαδοχικές αιτήσεις των αιτούντων στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης, οι οποίες κατέληξαν στην έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες, κατόπιν διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης, επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις το 2018 (5.000 ευρώ ανά αιτούντα), το 2021 (10.000 ευρώ ανά αιτούντα) και το 2023 (10.000 ευρώ ανά αιτούντα).

Με άλλες τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου Συμμόρφωσης επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις 5.000 ευρώ ανά αιτούντα, αντίστοιχα.

Νεότερες αποφάσεις

Εξάλλου, έχουν ήδη δημοσιευθεί νεότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνουν την παράλειψη έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, σε κάποιες δε από τις περιπτώσεις αυτές έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης για τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης και την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, ενώ συνεχίζουν να κατατίθενται και νέες αιτήσεις από τους αιτούντες.

Η πολυετής μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τις ανωτέρω ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις έχει ήδη διαπιστωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο καταδίκασε τη χώρα για παράβαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (υπόθεση Σακελλάρης κ.λπ. κατά Ελλάδας της 23ης Οκτωβρίου 2025, no. 43594/16).

Η χθεσινή απόφαση του ΣτΕ πάντως, πέρα από το ότι αποτελεί νέα δικαίωση για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη κατηγορία των μηχανικών, όπως έλεγαν στα «ΝΕΑ» ανώτατες δικαστικές πηγές, αποτελεί ηχηρό ράπισμα στη διοίκηση, που εδώ και 13 χρόνια προσπερνά και δεν συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις που φέρουν μάλιστα τη σφραγίδα ενός εκ των τριών ανώτατων δικαστηρίων της χώρας μας.

Και υπό αυτό το πρίσμα, όπως έλεγαν οι ίδιες πηγές, πλήττεται το ίδιο το κράτος δικαίου, πολλώ δε μάλλον όταν η χώρα μας μετρά ακριβώς για αυτή την υπόθεση μία πρώτη καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης, ενώ την ίδια ώρα εκκρεμούν και άλλες προσφυγές στο Δικαστήριο του Στρασβούργου.

