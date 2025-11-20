Διακοπή ρεύματος στο Παρίσι προκαλεί προβλήματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Enedis στην ιστοσελίδα του.

Ορισμένες γραμμές του μετρό και των προαστιακών τρένων σταμάτησαν να λειτουργούν, σύμφωνα με την Enedis, η οποία πρόσθεσε ότι αναμένει την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος έως τις 08:00 τοπική ώρα (10πμ ώρα Ελλάδας).

Ο διαχειριστής του δικτύου δεν διευκρίνισε τους λόγους της διακοπής ρεύματος.