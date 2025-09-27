Περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες Παρασκευή στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού, λόγω μπλακ άουτ που προκάλεσε χάος ιδίως στο τουριστικό θέρετρο Κανκούν, ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους του Κανκούν δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος

Caos por apagón de 5 horas y lluvia… Zonas del norte de Mérida #Yucatan siguen sin electricidad luego del apagón qué afectó a la península desde las 2.30 pic.twitter.com/KHEJxqs3M2 — Infolliteras (@infolliteras) September 27, 2025

Τέσσερις ώρες μετά την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, η παροχή αποκαταστάθηκε σχεδόν στο 50% των περιοχών που επλήγησαν στις πολιτείες Γιουκατάν, Καμπέτσε και Κίντανα Ρο.

#InformaciónOficial La @SENER_mx, junto con la @CFEmx y el @CenaceMexico informaron que se avanza en el restablecimiento del servicio eléctrico en la Península de Yucatán, luego de que esta tarde trabajos de mantenimiento derivaron en una falla eléctrica que afectó a 2 millones… pic.twitter.com/IVZ9a4sG5S — El Economista (@eleconomista) September 27, 2025

«Επηρεάστηκαν 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Εκτορ Λόπες, διευθυντής της ομοσπονδιακής επιτροπής διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (CFE).

Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους του Κανκούν δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, ενώ μόνο καταστήματα που διαθέτουν γεννήτριες παρέμεναν ανοικτά, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο.

🔌#Entérate | *APAGÓN AFECTA A MAS DE 2 MILLONES DE USUARIOS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN* La CFE restablece el servicio eléctrico en la Península de Yucatán tras una falla que dejó sin luz a 2 millones 262 mil usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. pic.twitter.com/o3BQSJFpTa — Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) September 27, 2025

Παράλληλα, αναφέρθηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε αρκετές περιοχές του Κανκούν, το οποίο επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

#AlAire en @asilascosasWPM | Cecilia Patrón Laviada, alcaldesa de Mérida, Yucatán 📌 Apagón afecta a toda la Península de Yucatán Con @EnriqueEnVivohttps://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/jobnhoxifD — W Radio México (@WRADIOMexico) September 27, 2025

Πηγή: ΑΠΕ