Μεξικό: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι – Χάος στους δρόμους του Κανκούν
«Επηρεάστηκαν 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές» από το μπλακ άουτ που σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού, προκαλώντας χάος ιδίωσε σε τουριστικές περιοχές.
- Νέες αποκαλύψεις για την απάτη της 62χρονης – Έλαβε και ενισχύσεις για γεωργική δραστηριότητα της μητέρας της
- Χτύπησε και έγδυσε τη σύντροφό του τη μέση της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
- ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες Παρασκευή στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού, λόγω μπλακ άουτ που προκάλεσε χάος ιδίως στο τουριστικό θέρετρο Κανκούν, ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους του Κανκούν δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος
Caos por apagón de 5 horas y lluvia… Zonas del norte de Mérida #Yucatan siguen sin electricidad luego del apagón qué afectó a la península desde las 2.30 pic.twitter.com/KHEJxqs3M2
— Infolliteras (@infolliteras) September 27, 2025
Τέσσερις ώρες μετά την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, η παροχή αποκαταστάθηκε σχεδόν στο 50% των περιοχών που επλήγησαν στις πολιτείες Γιουκατάν, Καμπέτσε και Κίντανα Ρο.
La @SENER_mx, junto con la @CFEmx y el @CenaceMexico informaron que se avanza en el restablecimiento del servicio eléctrico en la Península de Yucatán, luego de que esta tarde trabajos de mantenimiento derivaron en una falla eléctrica que afectó a 2 millones… pic.twitter.com/IVZ9a4sG5S
— El Economista (@eleconomista) September 27, 2025
«Επηρεάστηκαν 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Εκτορ Λόπες, διευθυντής της ομοσπονδιακής επιτροπής διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (CFE).
Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες
Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους του Κανκούν δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, ενώ μόνο καταστήματα που διαθέτουν γεννήτριες παρέμεναν ανοικτά, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο.
🔌#Entérate | *APAGÓN AFECTA A MAS DE 2 MILLONES DE USUARIOS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN*
La CFE restablece el servicio eléctrico en la Península de Yucatán tras una falla que dejó sin luz a 2 millones 262 mil usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. pic.twitter.com/o3BQSJFpTa
— Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) September 27, 2025
Παράλληλα, αναφέρθηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε αρκετές περιοχές του Κανκούν, το οποίο επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.
#AlAire en @asilascosasWPM | Cecilia Patrón Laviada, alcaldesa de Mérida, Yucatán
📌 Apagón afecta a toda la Península de Yucatán
Con @EnriqueEnVivohttps://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/jobnhoxifD
— W Radio México (@WRADIOMexico) September 27, 2025
Πηγή: ΑΠΕ
- Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
- Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
- Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
- Πρόσεχε: Η τελειομανία μπορεί να σε «διαλύσει»
- Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
- Νέα εποχή προπαγάνδας: Πώς η Ρωσία λογοκρίνει ξανά τους συγγραφείς της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις