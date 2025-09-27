newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Μεξικό: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι – Χάος στους δρόμους του Κανκούν
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:00

Μεξικό: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι – Χάος στους δρόμους του Κανκούν

«Επηρεάστηκαν 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές» από το μπλακ άουτ που σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού, προκαλώντας χάος ιδίωσε σε τουριστικές περιοχές.

Περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες Παρασκευή στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού, λόγω μπλακ άουτ που προκάλεσε χάος ιδίως στο τουριστικό θέρετρο Κανκούν, ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους του Κανκούν δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος

Τέσσερις ώρες μετά την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, η παροχή αποκαταστάθηκε σχεδόν στο 50% των περιοχών που επλήγησαν στις πολιτείες Γιουκατάν, Καμπέτσε και Κίντανα Ρο.

«Επηρεάστηκαν 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Εκτορ Λόπες, διευθυντής της ομοσπονδιακής επιτροπής διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (CFE).

Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους του Κανκούν δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, ενώ μόνο καταστήματα που διαθέτουν γεννήτριες παρέμεναν ανοικτά, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε αρκετές περιοχές του Κανκούν, το οποίο επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ

World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
