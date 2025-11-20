Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες συστάσεις προς το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, αναφέρει η περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή την υψηλή συγκέντρωση σημειακά αιωρούμενων σωματιδίων.
Η Θεσσαλία παραμένει «εγκλωβισμένη» σε βαριά ατμόσφαιρα, καθώς ο συνδυασμός άπνοιας, υγρασίας και σταθερών θερμοκρασιών συνεχίζει να συσσωρεύει τους ρύπους πάνω από τις πόλεις της. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα αιωρούμενα σωματίδια εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι αρχές να παρατείνουν τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις προς τους πολίτες.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 17ης Νοεμβρίου μάλιστα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι η ποιότητα του αέρα δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες: υψηλή σχετική υγρασία, μικρή ταχύτητα ανέμων και σταθερές θερμοκρασίες.
Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες συστάσεις προς το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες — άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, ασθενείς με ΧΑΠ και άλλες παθήσεις. Συγκεκριμένα, οι αρχές ζητούν:
- Περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων
- Αποφυγή άσκησης σε εξωτερικούς χώρους
- Μείωση της άσκοπης χρήσης ΙΧ, όπου είναι εφικτή η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς
- Περιορισμό της χρήσης τζακιών και καύσης βιομάζας, όταν υπάρχει εναλλακτική θέρμανσης (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια)
*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας
