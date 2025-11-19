newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 02:45

Το Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης επειδή επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

Spotlight

Οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας Τέξας ανακοίνωσαν χθες Τρίτη πως χαρακτήρισαν δυο μουσουλμανικές οργανώσεις, η μια από τις οποίες είναι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, «τρομοκρατικές» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Lucas Jackson, επάνω, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γρεγκ Αμποτ).

Πέρα από τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας (νότια), ο Γκρεγκ Αμποτ, έβαλε επίσης το Συμβούλιο για τις αμερικανοϊσλαμικές σχέσεις (CAIR), μια από τις κυριότερες αμερικανικές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων, στην πολιτειακή μαύρη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Το CAIR κάνει λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης των μουσουλμάνων που επικρίνουν την ισραηλινή κυβέρνηση

Η απόφαση αυτή «τους απαγορεύει να αγοράζουν ή να αποκτούν εκτάσεις γης στο Τέξας» κι επιτρέπει στις εισαγγελικές αρχές να «ασκήσουν διώξεις για να τις κλείσουν», διευκρίνισε ο τεξανός κυβερνήτης Αμποτ μέσω X.

Το CAIR, το οποίο έχει κάπου τριάντα παραρτήματα σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους τρία στο Τέξας, κατήγγειλε από την πλευρά του μέσω X τη «δυσφημιστική» ενέργεια, η οποία «δεν έχει καμιά σχέση με τα γεγονότα ή τη νομοθεσία».

Η οργάνωση, που εναντιώνεται στην αμερικανική πολιτική έναντι του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε τον κυβερνήτη Αμποτ πως υπερασπίζεται την ισραηλινή πολιτική και ανακινεί εδώ και μήνες «αντιμουσουλμανική υστερία για να δυσφημίσει τους αμερικανούς μουσουλμάνους οι οποίοι επικρίνουν την ισραηλινή κυβέρνηση».

Ο τεξανός κυβερνήτης εκφράζει δημόσια την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του στο Ισραήλ και χαρακτήρισε συλλήβδην αντισημιτικές τις διαδηλώσεις φοιτητών υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης που έχουν γίνει στο Τέξας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Υπάρχει προηγούμενο…

Ο προσδιορισμός οντοτήτων ως τρομοκρατικών είθισται να επαφίεται στις ομοσπονδιακές αρχές, όχι στις πολιτειακές.

Ο Γκρεγκ Αμποτ είχε μολαταύτα χαρακτηρίσει τη συμμορία Tren de Aragua, που είχε ιδρυθεί στη Βενεζουέλα, «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» τον Σεπτέμβριο του 2024, μερικούς μήνες προτού ο σύμμαχός του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πράξει το ίδιο σε ομοσπονδιακό επίπεδο τον Φεβρουάριο του 2025, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Αντιδρώντας σε σχέδιο για την αγορά εκτάσεων από μουσουλμάνους, προορισμένων ιδίως για την ανέγερση ισλαμικού τεμένους, ο κυβερνήτης προώθησε επίσης τον Σεπτέμβριο νόμο ο οποίος απαγορεύει να δημιουργούνται στο Τέξας χώροι όπου εφαρμόζεται η σαρία, ο ισλαμικός νόμος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25

Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Κόσμος 19.11.25

Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα

Υποστηρικτές της Σεΐχ Χασίνα η οποία έχει καταφύγει στην Ινδία, έχουν ξεσηκωθεί και έχουν βάλει φωτιές σε πολλά σημεία του Μπαγκλαντές. Στην οικία της μαζεύτηκαν φοιτητές θέλοντας να το ισοπεδώσουν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση
Κόσμος 18.11.25

H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα αρνήθηκε να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες από τη Γάζα, καθώς θεωρεί πως πέφτουν θύματα εθνοκάθαρσης και τράφικινγκ από το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS
Τρόμος 18.11.25

Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας με περιφερειακούς «παίκτες» να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η δολιοφθορά (;) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η χρήση μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων (ATACMS) από το Κίεβο και η απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο – Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση
Ρωσία 18.11.25

Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο της Μόσχας - Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση

Υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού στη Μόσχα

Σύνταξη
Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας
Κόσμος 18.11.25

Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα
MI5 18.11.25

«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα

Η MI5 εξέδωσε προειδοποίηση για κατασκοπεία προς τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου για να τα προειδοποιήσει «για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση των δημοκρατικών μας θεσμών από κινεζικούς παράγοντες»

Σύνταξη
Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα
Κόσμος 18.11.25

Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Εμανούελ Μακρόν συμφώνησαν από την Γερμανία που συναντήθηκαν στην ανάγκη η Ευρώπη να «απεξαρτηθεί» από τις «ψηφιακές υπερδυνάμεις»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης
Κόσμος 18.11.25

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 πολίτες πίσω στην Ουκρανία και αναμένεται να απελάσουν άλλους 80. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ουκρανοί πολίτες απελαύνονται εν μέσω πολέμου από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25

Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Κόσμος 19.11.25

Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα

Υποστηρικτές της Σεΐχ Χασίνα η οποία έχει καταφύγει στην Ινδία, έχουν ξεσηκωθεί και έχουν βάλει φωτιές σε πολλά σημεία του Μπαγκλαντές. Στην οικία της μαζεύτηκαν φοιτητές θέλοντας να το ισοπεδώσουν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το άξιζαν και μπράβο τους
On Field 19.11.25

Το άξιζαν και μπράβο τους

Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ

Διαφήμιση του ποδοσφαίρου στη Γλασκόβη με τους Σκοτσέζους να προκρίνονται στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
Φουντώνει η οργή 18.11.25

Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε βήμα πίσω ως προς της στάση του για τις πιθανές αλλαγές έδρας σε αγώνες του Μουντιάλ 2026, εφόσον προκύπτει «πρόβλημα ασφαλείας», ικανοποιώντας πλήρως τη... γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγάπησε το ποδόσφαιρο και τι αναφέρουν οι Αμερικανοί για τις «εσωτερικές αντιπαραθέσεις» και τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση
Κόσμος 18.11.25

H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα αρνήθηκε να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες από τη Γάζα, καθώς θεωρεί πως πέφτουν θύματα εθνοκάθαρσης και τράφικινγκ από το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

