Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 16:51

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Spotlight

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 60 τραυματίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, σε μια από τις χειρότερες ρωσικές επιθέσεις στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε από την πλευρά του να σχολιάσει πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό μέσο Axios, σύμφωνα με τις οποίες, η Ουάσινγκτον και η Μόσχα προετοιμάζουν κρυφά ειρηνευτικό σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έφτασε το πρωί στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ενδεχομένως με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δεν έχει ωστόσο επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων στο AFP, οι επαφές αυτές, χωρίς ρωσική παρουσία, αποσκοπούν κυρίως στην «εκ νέου δέσμευση» των ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία και στο να πειστεί η Ουάσινγκτον να αυξήσει τις πιέσεις στη Μόσχα.

Εν αναμονή, η Ουκρανία αντιμετώπισε στη διάρκεια της νύχτας μια από τις πιο φονικές επιθέσεις της χρονιάς, με μαζικά ρωσικά πλήγματα που έγιναν με τη χρήση 476 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και 48 πυραύλων, εκ των οποίων 442 και 41 αντίστοιχα καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Η επίθεση αυτή είχε στόχο κυρίως τις δυτικές περιφέρειες της Ουκρανίας, Λβιβ, Ινβάνο Φρανκίβσκ και Τερνοπίλ, οι οποίες συνήθως αντιμετωπίζουν λιγότερους βομβαρδισμούς καθώς βρίσκονται μακριά από το μέτωπο.

Στην Τερνοπίλ, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 2 παιδιά, και 66 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι βομβαρδισμοί «προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών, όπως και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες», όπως και «εκτεταμένες πυρκαγιές», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αμερικανικοί πύραυλοι

Οι περιφερειακές αρχές της Τερνοπίλ κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα λόγω περιεκτικότητας του αέρα σε χλώριο που υπερβαίνει τις προδιαγραφές, η οποία έχει προκληθεί από τις πυρκαγιές και τους καπνούς.

Αξιωματούχοι του τομέα της ενέργειας ανακοίνωσαν παράλληλα ότι ενεργειακές υποδομές επλήγησαν σε 7 ουκρανικές περιφέρειες. Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters στη δυτική πόλη Λβιβ ανέφερε ότι άκουσε ισχυρές εκρήξεις.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει προς το παρόν γίνει γνωστή. Ωστόσο περιορισμοί τέθηκαν στη κατανάλωση ρεύματος σε όλη τη χώρα.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι τα πλήγματα αυτά δείχνουν πως «η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής». «Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», τόνισε.

«Να με τι μοιάζουν στην πραγματικότητα τα ‘ειρηνευτικά σχέδια’ της Ρωσίας», ειρωνεύτηκε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.

Όπως και σε άλλες επιθέσεις, η Ρουμανία, χώρα μέλος του NATO και γειτονική της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι απογείωσε αεροσκάφη σε απάντηση σε νέα διείσδυση drone στην επικράτειά της.

Στη Ρωσία, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα από την πλευρά του ότι χθες, Τρίτη, εξουδετέρωσε ουκρανική επίθεση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικοί πύραυλοι ATACMS στην πόλη Βορονέζ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο διευκρίνισε ότι κατέρριψε τους 4 πυραύλους και ότι από την πτώση των συντριμμιών τους προκλήθηκαν ζημιές μεταξύ άλλων σε κλινική και σε ορφανοτροφείο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων είχε επιβεβαιώσει χθες το βράδυ ότι επιτέθηκε στη Ρωσία χρησιμοποιώντας ATACMS, αμερικανικό όπλο που δεν είχε χρησιμοποιηθεί για μήνες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι κατέρριψε 65 ουκρανικά drones πάνω από έξι περιφέρειες της Ρωσίας και ότι η Μόσχα εξαπέλυσε «μαζικά» πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας σε στόχους στη δυτική Ουκρανία σε απάντηση σε, όπως τις αποκάλεσε, «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Προσπάθειες για την «εκ νέου δέσμευση» της Ουάσινγκτον

Τα διασταυρούμενα αυτά πυρά έρχονται καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει να πείσει την Ουάσινγκτον να «δεσμευτεί εκ νέου» για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους που ρώτησε το AFP.

Από την επιστροφή του στην εξουσία στην αρχή της χρονιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε ως μεσολαβητής για τον τερματισμό της σύγκρουσης, μολονότι η Ουάσινγκτον παρείχε σημαντική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Οι προσπάθειές του δεν κατέληξαν ωστόσο σε παύση των εχθροπραξιών. Δηλώνοντας εκ περιτροπής απογοητευμένος από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υιοθέτησε τελικά κυρώσεις τον Οκτώβριο κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα.

Παρά τους γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών φέτος στην Κωνσταντινούπολη, οι θέσεις των δύο στρατοπέδων παραμένουν εκ διαμέτρου αντίθετες.

Η βούληση του Κιέβου να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες έρχεται κυρίως σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον ουκρανικό στρατό, σύμφωνα με το AFP.

Η Ποκρόφσκ, μια πόλη κλειδί στο ανατολικό μέτωπο, δείχνει να πέφτει: Ρώσοι στρατιώτες διείσδυσαν το καλοκαίρι στην περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, και προελαύνουν εδώ και μέρες σε αυτήν της Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου το μέτωπο είχε παγώσει σε μεγάλο βαθμό για δύο χρόνια.

«Ανοιχτή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης η Ρωσία»

Την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει ότι η Μόσχα είναι «ανοιχτή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης» για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, κρίνοντας ταυτοχρόνως το Κίεβο και την Ευρώπη υπεύθυνες για το πάγωμα των συνομιλιών.

Η Ρωσία, η οποία κατέχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, αξιώνει κυρίως να της παραχωρήσει το Κίεβο τέσσερις περιφέρειες στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας και να απαρνηθεί μια προσχώρησή του στο NATO. Οι όροι αυτοί απορρίπτονται από την Ουκρανία, η οποία ζητεί την απόσυρση των Ρώσων στρατιωτών και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες κρίνονται μη αποδεκτές από τη Μόσχα.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ επισκέπτονται την Ουκρανία

Στο μεταξύ αμερικανική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ βρίσκεται στο Κίεβο σε «διερευνητική αποστολή», ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ στρατηγός Ράντι Τζορτζ μετέχει επίσης στην αντιπροσωπεία και αυτός και ο Ντρίσκολ θα συναντηθούν αύριο, Πέμπτη, με τον Ζελένσκι, δήλωσε στο Reuters πρόσωπο με γνώση του ζητήματος.

Τουρκική πηγή δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μπορεί επίσης να επισκεφθεί την Τουρκία, αλλά δεν υπάρχει άμεση ανακοίνωση μιας τέτοιας επίσκεψης από Αμερικανούς αξιωματούχους. Άλλη πηγή, στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, δήλωσε στο Reuters ότι Τούρκοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν μόνον με τον Ζελένσκι και ότι ο Γουίτκοφ δεν αναμένεται να συμμετάσχει στις συναντήσεις στην Άγκυρα.

*Κεντρική φωτογραφία αρχείου

