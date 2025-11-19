«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους

Ζούμε στην εποχή των αντιθέσεων, σε έναν κόσμο που περικλείει πολλούς μικρούς μαζί, σε μία πραγματικότητα όπου η αφθονία και η έλλειψη συνυπάρχουν με την ίδια ένταση, αναδεικνύοντας ως μείζονος σημασίας κάθε πρωτοβουλία που επιχειρεί να αμβλύνει αυτό το χάσμα. Πόσες φορές δεν έχουμε σκεφτεί όλοι την τραγικότητα της πεταμένης τροφής σε συνδυασμό με την εικόνα συνανθρώπων μας που κυριολεκτικά δεν έχουν τίποτα να βάλουν στο τραπέζι τους.

Για αυτό κάθε δράση που κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να αλλάξει λίγο αυτή η τόσο στενάχωρη εικόνα κερδίζει την προσοχή μας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι τα «Τρόφιμα Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος που ξεπερνάει μία δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και γίνεται μια αλυσίδα αγάπης που ξεκινά από τα ράφια των καταστημάτων και φτάνει στα χέρια εκείνων που έχουν πραγματικά ανάγκη – μεταμορφώνοντας την έννοια της προσφοράς σε καθημερινή πράξη ζωής.

Ο στόχος βασίζεται σε μία βαθιά ανθρώπινη ιδέα: κανένα πιάτο χαμένο, που σημαίνει ότι κανένα κατάλληλο τρόφιμο δεν πρέπει να πετιέται. Έτσι κάπως γεννήθηκαν τα «Τρόφιμα Αγάπης», που αποτελούν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων. Αυτή η δράση συνδυάζει τόσο το κοινωνικό όφελος με την περιβαλλοντική ευαισθησία, όσο και την καινοτόμο διαχείριση πόρων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Αυτή η κοινωνική πρωτοβουλία της ΑΒ Βασιλόπουλος μετράει ήδη 30 χρόνια, με τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο το 1995, να ιδρύει την Τράπεζα Τροφίμων, βάζοντας τα θεμέλια για μια νέα εποχή ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης στη χώρα. Από τότε, οι πρώτες δωρεές από τις αποθήκες της ΑΒ προς κοινωφελείς φορείς έγιναν πράξη, αλλάζοντας τον τρόπο που προσεγγίζαμε και αντιλαμβανόμασταν το πλεόνασμα τροφίμων (food waste).

Το επόμενο βήμα έγινε το 2013, όταν η ΑΒ προχώρησε σε συνεργασία με την οργάνωση «Μπορούμε», ένα πρόγραμμα που επεκτάθηκε στα καταστήματα του δικτύου, δημιουργώντας ένα σύστημα άμεσης και τοπικής διάθεσης τροφίμων σε φορείς και ιδρύματα που στηρίζουν συνανθρώπους μας. Αυτό ταξίδεψε το όραμα από μια κεντρική αποθήκη, σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας.

Και ερχόμαστε στο σήμερα, το 2025, όπου αυτό το όραμα μετρά ήδη 12 χρόνια ζωής ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τον τίτλο «Τρόφιμα Αγάπης», ένα σκοπό που συνοψίζεται στη φράση «ένα τραπέζι γεμάτο για όλους».

«Τρόφιμα Αγάπης»: Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Η δράση αυτή στηρίζεται στην πολύ απλή λογική του «δεν πετάμε ό,τι μπορεί να καταναλωθεί». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα προϊόντα που βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους ή έχουν ελαφρώς φθαρμένη συσκευασία, παραμένοντας βέβαια απολύτως ασφαλή για κατανάλωση, δεν καταλήγουν πια στα σκουπίδια. Αντίθετα, ξεκινούν ένα δεύτερο, πολύ πιο ουσιαστικό ταξίδι, από αυτά που κάνουν πολλούς συμπολίτες μας να χαμογελάνε.

Η ροή των δωρεών οργανώνεται σε δύο κύριους άξονες: από τις Αποθήκες της ΑΒ Βασιλόπουλος, όπου τα προϊόντα που βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους ξεκινούν το ταξίδι τους προς την Τράπεζα Τροφίμων, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση και τη διανομή τους σε κοινωφελείς φορείς.

Και από τα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος, όπου μέσω του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων, η Οργάνωση «Μπορούμε» λειτουργεί ως η καθημερινή «γέφυρα», παραλαμβάνοντας τα κοντόληκτα τρόφιμα και διαθέτοντάς τα άμεσα σε τοπικούς φορείς της κάθε γειτονιάς.

Η μοναδικότητα του προγράμματος, που το κάνει να ξεχωρίζει σε εθνικό επίπεδο, είναι ότι περιλαμβάνει και φρέσκα είδη (όπως φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά), μια κατηγορία προϊόντων εξαιρετικά ευαίσθητη και δύσκολη στη διαχείριση δωρεάς, αλλά παράλληλα ζωτικής σημασίας για την ποιότητα της διατροφής.

Ένας από τους κρισιμότερους κρίκους αυτής της αλυσίδας αγάπης είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της ΑΒ, που εκπαιδεύονται, ενημερώνονται και συμμετέχουν ενεργά, μετατρέποντας τη φροντίδα σε καθημερινή πράξη, αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από τις μικρές, ατομικές πράξεις.

Κοινωνικό & Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Μέχρι σήμερα, τα «Τρόφιμα Αγάπης» έχουν υποστηρίξει πολλές χιλιάδες συνανθρώπους μας και αυτό δεν έχει καμία υπερβολή αν σκεφτείτε ότι μόνο το 2024, το πρόγραμμα πρόσφερε πάνω από 18 εκατομμύρια γεύματα (!).

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέσα από ένα δίκτυο 250 συνεργαζόμενων φορέων, στηρίζονται περισσότεροι από 123.000 ωφελούμενοι, με ορισμένους φορείς να καλύπτουν έως και το 90% των αναγκών σίτισής τους από τις προσφορές του προγράμματος.

Σε αυτήν την πρωτοβουλία μην αμελούμε και το ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα:

κάθε κιλό τροφίμου που διασώζεται σημαίνει λιγότερα απόβλητα στους ΧΥΤΑ και λιγότερες εκπομπές CO₂ στην ατμόσφαιρα. Το πρόγραμμα αποτελεί, κατά αυτόν τον τρόπο, ένα ζωντανό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο.

Στις δομές που λαμβάνουν τη βοήθεια, οι μαρτυρίες είναι συγκινητικές. Η αδελφή Άννα, από το Γηροκομείο της Ι. Μ. Τιμίου Σταυρού, αναφέρει: «Αυτή η συνεργασία καταπολεμά τη μάστιγα της σπατάλης και μετατρέπει τον περίσσιο υλικό πλούτο σε πηγή ζωής. Η ανέχεια και η φτώχεια ντύνεται με αξιοπρέπεια».

Αντίστοιχα, ο Jason Podimatas από τη δομή «Ανατολή» της Medical Intervention σημειώνει:

«Τα γεύματα αγάπης και τα τρόφιμα που προσφέρονται δίνουν όχι μόνο τροφή αλλά και ελπίδα στα παιδιά. Τους υπενθυμίζουν πως δεν είναι μόνα».

Με 85 και πλέον χρόνια ιστορίας και ένα δίκτυο 600 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γίνει σημείο αναφοράς για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Όμως, μέσα από τα «Τρόφιμα Αγάπης», αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε πωλήσεις, αλλά σε ανθρώπινες ιστορίες γεμάτες με αλληλεγγύη και αγάπη.

Η πρωτοβουλία αυτή τελικά γίνεται ένα πραγματικό πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντικής καινοτομίας, ένα κάλεσμα για δράση προς κάθε οργανισμό, κάθε πολίτη, κάθε γειτονιά.

Γιατί όλοι πρέπει να έχουμε καλά στο μυαλό μας ότι όταν η τροφή δεν χάνεται, τότε κερδίζει η ζωή.