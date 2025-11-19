Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Το κλίμα σαν οικονομικό όπλο
Opinion 19 Νοεμβρίου 2025 | 05:15

Το κλίμα σαν οικονομικό όπλο

Πώς τα μέτρα για το κλίμα επηρεάζουν την ακρίβεια

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
ΆποψηΑνδρέας Ανδριανόπουλος
A
A
Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Spotlight

Είναι δυνατόν να γίνεται τόση συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για την ακρίβεια και κανείς απολύτως να μην ασχολείται με τα αίτια που την προκαλούν; Γυρίζοντας πρόσφατα από την Αυστραλία, συνειδητοποίησα απότομα την ιδιαιτερότητα αυτής της κατάστασης. Στη μακρινή Αυστραλία ο δημόσιος διάλογος κατά κύριο λόγο κατακλύζεται από θέματα που αφορούν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Στη χώρα μας η ακρίβεια προβληματίζει και ο κόσμος ανησυχεί και υποφέρει. Αλλά μέχρις εκεί. Κανείς δεν πάει πιο βαθιά. Στους λόγους που την προκαλούν.

Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Είναι η εντελώς παράλογη αφοσίωση της χώρας μας στα μέτρα για το κλίμα. Οι φόροι άνθρακα, οι απαγορεύσεις, οι επιδοτήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και η σταδιακή κατάργηση ορυκτών καυσίμων έχουν προκαλέσει αύξηση στο κόστος της ενέργειας και της παραγωγής των περισσότερων καταναλωτικών προϊόντων. Η οικονομία συνθλίβεται και η κοινωνία υποφέρει για κάποιους στόχους ομιχλώδεις και εν πολλοίς ανέφικτους.

Παρά τα προβλήματα που έχουν προκληθεί για τις οικονομίες όλου του κόσμου, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% συνολικά αυτά τα χρόνια! Οπως αναφέρει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος», με αφορμή τη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, «η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων συνεχίζει να αυξάνεται και οι παγκόσμιες θερμοκρασίες βρίσκονται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουν τα όρια που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές στον πλανήτη».

Εν τω μεταξύ, η αύξηση του κόστους της ενέργειας μεταφέρεται στις τιμές όλων των αγαθών – από τα τρόφιμα ως τη μετακίνηση. Οι οικονομίες έτσι καταρρέουν και οι αριστεροί, κατά κύριο λόγο, υποστηρικτές των μέτρων για το κλίμα απολαμβάνουν τη νίκη τους επί του οικονομικού καπιταλισμού. Το «greenflation» (πληθωρισμός λόγω πράσινων πολιτικών) κυριαρχεί πλέον παντού. Ευτυχώς, κάποιες χώρες συνειδητοποιούν το πρόβλημα και αντιδρούν. Η Αυστραλία αρχίζει να αισθάνεται την ανάγκη να εγκαταλείψει το Νet Zero (μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα) ως ανέφικτο. Οι ΗΠΑ του προέδρου Τραμπ έχουν ήδη σημάνει συναγερμό αποκαλώντας τα μέτρα για το κλίμα «τη μεγαλύτερη απάτη» της Ιστορίας. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως η Ελλάδα, πνίγουν το θέμα στη σιωπή. Και παίρνουν μέτρα (επιδοτήσεις νοικοκυριών, ενισχύσεις οικονομικά αδυνάτων) που δεν λύνουν το πρόβλημα, ενώ καταχρεώνουν ΚΑΙ ΠΑΛΙ τη χώρα. Λ.χ., το 2008, που φθάσαμε στη χρεοκοπία, όφειλε το 99% του ΑΕΠ της, το 2024 οφείλει το 153,5%…

Διεθνώς πλέον επικρατούν μετριοπαθέστερες αντιλήψεις. Από το «whatever it takes για το κλίμα», στο «όσο γίνεται χωρίς να διαλυθεί η μεσαία τάξη». Οπως σημειώνει και το ChatGTP της τεχνητής νοημοσύνης, «ακόμη και οι Πράσινοι σε Γερμανία και Σουηδία μιλούν πλέον για «climate pragmatism»». Εμείς θα αντιδράσουμε ποτέ;

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Το νέο στοίχημα για EBITDA 3 δισ. ευρώ την τριετία 2026-2028

ΔΕΗ: Το νέο στοίχημα για EBITDA 3 δισ. ευρώ την τριετία 2026-2028

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Opinion
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»
Opinion 04.11.25

Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»

Το «κοστούμι Μαμντάνι» αλλάζει μέτρα κι ύφασμα για να επιβεβαιώσει επιλογές, πολιτικές και δράσεις. Πασχίζουν οι προοδευτικοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ελπίδα κι από όραμα να αυτοεπιβεβαιωθούν

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος 19.11.25

Σχέδιο για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ - Οι συνεννοήσεις με το Κρεμλίνο

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

 Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ανάμεσά τους και μαχητικά του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια
Οικονομία 19.11.25

1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας - Νομοθετική ρύθμιση για 14.000 αδημοσίευτα κληροδοτικά έγγραφα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;
Ασημένια εποχή 19.11.25

Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των «μεσήλικων» γυναικών που έχουν πάρει διαζύγιο δηλώνουν ότι αισθάνονται «πιο ευτυχισμένες από ποτέ».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι - Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν

«Φωτιά» έβαλε ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν στο πολιτικό σκηνικό με όσα ανέφερε στον αέρα. Στο ψήφισμα υπάρχουν ρητές προβλέψεις στον νόμο όπου μπορούν να εξαιρεθούν ονόματα υπό προϋποθέσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου
Κόσμος 19.11.25

Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου

Ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίας ασφάλειας, ο Στίβεν Μπρίεν αναλύει τις επιλογές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και την θέση των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου
The Economist 19.11.25

Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου

Η οικονομία στη Ρωσία επιβαρύνθηκε πολύ, Φινλανδία και Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Ρώσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά. Ο απολογισμός του πολέμου στην Ουκρανία, βαρύς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Συγκάλυψη; 19.11.25

Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο Ο Γιονγκ-Σου, 81χρονος σταρ του «Squid Game», αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης — αγκαλιά και φιλί χωρίς συναίνεση το 2017 — με το δικαστήριο να μιλά για «αμφιβολίες» στην καταγγελία

Σύνταξη
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σαλμάν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25

Ο Τραμπ ξεπλένει τον Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι

Ο Σαλμάν «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση Κασόγκι, επέμεινε ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, προσφέροντας θεαματική αποκατάσταση στον φιλοξενούμενό του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
Ιαπωνία 19.11.25

Κόλαση με έναν αγνούμενο και ζημιές σε δεκάδες ακίνητα

Γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια αποτυπώνονται σε βίντεο στην Οιτα της Ιαπωνίας, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά από την οποία έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες ακίνητα ενώ αγνοείται ένας άνθρωπος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την τρίτη συνεχόμενη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο
Ουκρανία 19.11.25

Δεκάδες τραυματίες από την τρίτη συναπτή νύχτα ρωσικών επιδρομών στο Χάρκοβο

Το Χάρκοβο δέχεται «επίθεση εχθρικών drones» και ακούγονται «εκρήξεις», σε άλλη μια νυχτερινή ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, από την οποία έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 32 άνθρωποι.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25

Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Σύνταξη
Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR
«Υστερία» 19.11.25

Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση ακόμα και το CAIR

Το Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης επειδή επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο