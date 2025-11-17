Δεν βάζει μυαλό ο Ντρέιμοντ Γκριν: Tσακώθηκε και με φίλαθλο των Πέλικανς εν ώρα αγώνα (vid)

Δε βάζει μυαλό με τίποτα ο Ντρέιμοντ Γκριν, κάτι που απέδειξε και στην αναμέτρηση των Γουόριορς κόντρα στους Πέλικανς.

Ο άσος του Γκόλντεν Στέιτ είναι γνωστός για τις έντονες διαμάχες του στο NBA, κάτι που συνέβη και στη Νέα Ορλεάνη, καθώς φαίνεται πως ένας φίλαθλος στα court seats είπε κάτι στον Γκριν, με τον δεύτερο να μην το αφήνει αναπάντητο και να ανοίγει διάλογο σε έντονο ύφος.

Ωστόσο, τα πνεύματα ηρέμησαν, με τους συμπαίκτες του να τον απομακρύνουν και τους διαιτητές να κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις και το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερη έκταση.

Δείτε το βίντεο με τον Ντρέιμοντ Γκριν και τον τσακωμό με τον φίλαθλο