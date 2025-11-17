science
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Ηνωμένο Βασίλειο: Τι σχέση μπορεί να έχει η «Φόρμουλα 1» με την αύξηση της ταχύτητας του Wi-Fi στα τρένα
Τεχνολογία 17 Νοεμβρίου 2025

Ηνωμένο Βασίλειο: Τι σχέση μπορεί να έχει η «Φόρμουλα 1» με την αύξηση της ταχύτητας του Wi-Fi στα τρένα

Τεχνολογία της «Φόρμουλα 1» χρησιμοποιείται για την αύξηση της ταχύτητας του Wi-Fi στα τρένα σε νέο πιλοτικό πρόγραμμα.

Σύνταξη
Ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα, το πρώτο του είδους του στο Ηνωμένο Βασίλειο, στοχεύει στη δημιουργία γρήγορου και αξιόπιστου Wi-Fi στα τρένα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που αναπτύχθηκε αρχικά για τα αυτοκίνητα της «Φόρμουλα 1».

Ένα υβριδικό σύστημα που θα συνδυάζει σήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας και δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά

Ένα τρένο του στόλου της Great Western Railway θα χρησιμοποιεί ένα υβριδικό σύστημα που θα συνδυάζει σήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο έδαφος και δορυφόρους που βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά (LEO), με σκοπό τη δημιουργία μιας πιο αξιόπιστης σύνδεσης.

Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί από τη βρετανική εταιρεία τεχνολογίας Motion Applied, σε συνεργασία με τον οργανισμό μεταφορών της Κορνουάλης, του Ντέβον, του Πλίμουθ, του Σόμερσετ και του Τόρμπεϊ. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει 60 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί στο τρένο Intercity Express της GWR.

Χαμηλή κατάταξη στην ταχύτητα Wi-Fi

Σε μια πρόσφατη μελέτη της εταιρείας δοκιμών δικτύων Ookla, το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάχθηκε 16ο μεταξύ 18 μεγάλων ευρωπαϊκών και ασιατικών χωρών όσον αφορά την ταχύτητα του Wi-Fi στα τρένα, με μέση ταχύτητα λήψης μόλις 1,09 megabits ανά δευτερόλεπτο, σε σύγκριση με τα 64,58 της Σουηδίας.

Ο Nick Fry, πρόεδρος της Motion Applied, πρώην μέλος του McLaren Group, δήλωσε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο από ένα τρένο που κινείται με μεγάλη ταχύτητα έχουν «πολλές ομοιότητες με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό».

Πρόσθεσε ότι, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που αναπτύχθηκε αρχικά για αυτοκίνητα F1, τα τρένα θα πρέπει να μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ δικτύων εδάφους και διαστημικών δικτύων, όπως δορυφόροι LEO, για να «συνδέονται αξιόπιστα», χωρίς διακοπές.

Στην αναθεώρηση των δαπανών για το 2025, το υπουργείο Μεταφορών εξασφάλισε 41 εκατομμύρια λίρες για την εισαγωγή δορυφορικής συνδεσιμότητας σε όλα τα τρένα των κύριων γραμμών έως το 2030.

«Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Ο σύμβουλος Dan Rogerson, από το διοικητικό συμβούλιο της Peninsula Transport, χαρακτήρισε το πιλοτικό πρόγραμμα ως «ορόσημο» για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μεταφορών σε ολόκληρη τη Νοτιοδυτική Αγγλία και τη Νότια Ουαλία.

«Δεν πρόκειται μόνο για το Wi-Fi για τους επιβάτες», είπε. «Πρόκειται για μια εντελώς νέα ψηφιακή υποδομή για τα δίκτυα μεταφορών μας».

Ο Bruce Williamson από την ομάδα εκστρατείας Railfuture δήλωσε στο BBC ότι το σχέδιο φαίνεται να είναι «πραγματικά καλή είδηση». Σήμερα είμαστε όλοι όλο και πιο συνδεδεμένοι, και το Wi-Fi έχει γίνει μια όλο και πιο απαραίτητη υπηρεσία για τους ταξιδιώτες, είπε και πρόσθεσε πως «αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τον Μάιο, η South Western Railway ξεκίνησε τη δική της, ξεχωριστή, «υπερταχεία» εγκατάσταση Wi-Fi για τα τρένα της μεταξύ Earlsfield και Basingstoke, χρησιμοποιώντας στύλους και κεραίες κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών για να δημιουργήσει ένα ειδικά σχεδιασμένο σιδηροδρομικό δίκτυο 5G.

