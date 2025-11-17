magazin
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Ερριέτα Μανούρη: Η Άσπα περνά επιλόχειο κατάθλιψη στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»
Ερριέτα Μανούρη: Η Άσπα περνά επιλόχειο κατάθλιψη στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Η Ερριέτα Μανούρη για τον ρόλο της στη δραματική σειρά του MEGA.

Σύνταξη
Η Ερριέτα Μανούρη φιλοξενήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno», του MEGA. Η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της στη νέα σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

Ερριέτα Μανούρη: «Προσπαθώ να μην βάζω την ταμπέλα της «κακιάς» στους ρόλους»

«Κάπως να βρισκω σε αυτούς τους ανθρώπους το τραύμα πίσω από αυτή την συμπεριφορά. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι «στόχος» της Άσπας στο «Μια νύχτα μόνο».

Πραγματικά υπήρξε ερωτευμένη με τον άντρα της. Δεν τον διάλεξε με κριτήριο τα χρήματα. Δεν δικαιολογώ την απιστία αλλά μετά την γέννα η Άσπα θα πέρασε μια επιλόχειο κατάθλιψη», είπε αρχικά η Ερριέτα Μανούρη.

«Τώρα που μπήκα στα 30, έχει αρχίσει και με απασχολεί γιατί στην σειρά που έχω παιδιά, με ρωτούν για παιδί. Αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περάνει μια γυναίκα από πίσω.

Και πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.

«Δεν είμαι στη φάση του να θέλω να κάνω ένα παιδί»

Τα κοινωνικά στερεότυπα πρέπει να τα καταρρίψουμε κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο. Θεωρώ ότι υπάρχουν «κατηγορίες» γυναικών. Θεωρώ ότι υπάρχουν γυναίκες που γεννιούνται και είναι έτοιμες να γίνουν μητέρες.

Και υπάρχουν και οι γυναίκες που πρέπει ο άλλος να τους το βγάλει για να το κάνουν. Θεωρώ πως και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία», προσέθεσε αναφορικά με την μητρότητα και την δημιουργίας οικογένειας.

Η δημοσιότητα και πόσο την επιρρεάζει

«Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Έπαθα και έμαθα. Όταν είσαι σε μια σχέση ερωτευμένος και ευτυχισμένος δεν μπορείς να παίζεις και κρυφτό. Είναι κρίμα να πηγαίνεις σε συνεντεύξεις ή να γκουγκλάρει πράγματα και να βλέπεις μόνο για την προσωπική ζωή σου.

Θα μπορούσα το εκμεταλλευτώ πλήρως, αλλά είναι κάτι που δε με απασχολεί γιατί κάνω με πολλή αγάπη την δουλειά μου και αυτό είναι που με αφορά. Έχω μάθει να είμαι προσεκτική πια αλλά σε πλαίσιο του να μην καταπατώ τα θέλω μου».

Το θέατρο

«Ήθελα πολύ να ακολουθήσω τον δρόμο της υποκριτικής. Νιώθω τρομερά ελεύθερη στη σκηνή, πιο πολύ και από το σπίτι μου». Η Ερριέτα Μανούρη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Αλεξάνδρεια» στο θέατρο Παλλάς.

Stream magazin
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy
Η υπόθεση 15.11.25

O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, ισχυρίστηκε ότι ο παραγωγός διέδωσε τη φήμη ότι συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν, σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε ένα σενάριο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα
Παναθηναϊκός 17.11.25

Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα

Ο Γιάννης Αλαφούζος έπρεπε επιτέλους να δώσει εξηγήσεις για τις κακές επιλογές των προηγούμενων ετών, όμως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα μέλλον αντάξιο του μεγέθους του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων
Tech διχασμός 17.11.25

Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων

Η Apple προωθεί ένα νέο μινιμαλιστικό τσαντάκι για iPhone, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Ιάπωνα σχεδιαστή μόδας Issey Miyake, τον οίκο μόδας πίσω από τα μαύρα ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)

Ο Λουίς Σουάρες εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του για τη σκληρή παιδική του ηλικία, τις θυσίες που έκανε και τον χαρακτήρα που διαμόρφωσε.

Σύνταξη
Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs
English edition 17.11.25

Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs

Like the existing “blue” fixed-rate tariffs, the upcoming “red” tariffs are expected to remain an attractive refuge for households unsettled by the sharp swings in wholesale electricity prices over the past three months.

Σύνταξη
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία
Ελλάδα 17.11.25

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
