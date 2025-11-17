Ερριέτα Μανούρη: Η Άσπα περνά επιλόχειο κατάθλιψη στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Η Ερριέτα Μανούρη φιλοξενήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno», του MEGA. Η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της στη νέα σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

Ερριέτα Μανούρη: «Προσπαθώ να μην βάζω την ταμπέλα της «κακιάς» στους ρόλους»

«Κάπως να βρισκω σε αυτούς τους ανθρώπους το τραύμα πίσω από αυτή την συμπεριφορά. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι «στόχος» της Άσπας στο «Μια νύχτα μόνο».

Πραγματικά υπήρξε ερωτευμένη με τον άντρα της. Δεν τον διάλεξε με κριτήριο τα χρήματα. Δεν δικαιολογώ την απιστία αλλά μετά την γέννα η Άσπα θα πέρασε μια επιλόχειο κατάθλιψη», είπε αρχικά η Ερριέτα Μανούρη.

«Τώρα που μπήκα στα 30, έχει αρχίσει και με απασχολεί γιατί στην σειρά που έχω παιδιά, με ρωτούν για παιδί. Αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περάνει μια γυναίκα από πίσω.

Και πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.

«Δεν είμαι στη φάση του να θέλω να κάνω ένα παιδί»

Τα κοινωνικά στερεότυπα πρέπει να τα καταρρίψουμε κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο. Θεωρώ ότι υπάρχουν «κατηγορίες» γυναικών. Θεωρώ ότι υπάρχουν γυναίκες που γεννιούνται και είναι έτοιμες να γίνουν μητέρες.

Και υπάρχουν και οι γυναίκες που πρέπει ο άλλος να τους το βγάλει για να το κάνουν. Θεωρώ πως και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία», προσέθεσε αναφορικά με την μητρότητα και την δημιουργίας οικογένειας.

Η δημοσιότητα και πόσο την επιρρεάζει

«Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Έπαθα και έμαθα. Όταν είσαι σε μια σχέση ερωτευμένος και ευτυχισμένος δεν μπορείς να παίζεις και κρυφτό. Είναι κρίμα να πηγαίνεις σε συνεντεύξεις ή να γκουγκλάρει πράγματα και να βλέπεις μόνο για την προσωπική ζωή σου.

Θα μπορούσα το εκμεταλλευτώ πλήρως, αλλά είναι κάτι που δε με απασχολεί γιατί κάνω με πολλή αγάπη την δουλειά μου και αυτό είναι που με αφορά. Έχω μάθει να είμαι προσεκτική πια αλλά σε πλαίσιο του να μην καταπατώ τα θέλω μου».

Το θέατρο

«Ήθελα πολύ να ακολουθήσω τον δρόμο της υποκριτικής. Νιώθω τρομερά ελεύθερη στη σκηνή, πιο πολύ και από το σπίτι μου». Η Ερριέτα Μανούρη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Αλεξάνδρεια» στο θέατρο Παλλάς.