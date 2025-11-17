Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
17.11.2025
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Μνήμη και χρέος ενός άγριου Νοέμβρη
Editorial 17 Νοεμβρίου 2025

Μνήμη και χρέος ενός άγριου Νοέμβρη

Ρήγμα και αίτημα πάντα αδικαίωτο είναι ο Νοέμβρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Δεν πρόλαβα το Πολυτεχνείο. Ήμουν πολύ μικρός για να το θυμάμαι σαν δικό μου βίωμα. Όμως, μεγάλωσα με τη βαριά σκιά και την ολοζώντανη μνήμη του. Μεγαλύτερα ξαδέρφια, άλλοι συγγενείς, γνωστοί, καθηγητές στο σχολείο, συνάδελφοι είχαν να μεταφέρουν και τη δική τους μνήμη, φωτίζοντας αλλιώς όσα διάβαζα για την εξέγερση του Νοέμβρη το ’73. Άνθρωποι που δεν το περίμενες είχαν να πουν κάτι.

Και από τις πρώτες κιόλας λέξεις τους καταλάβαινα πόσο τους σημάδεψε το Πολυτεχνείο.

Τους σημάδεψε η αποκοτιά της εξέγερσης που ξαφνικά μέσα στη μαυρίλα της Χούντας διεκδικεί, με εκείνο το «εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία», να αμφισβητήσει όλο το μετεμφυλιακό πλαίσιο εξουσίας.

Τους σημάδεψε ο τρόπος που ακόμη και αν δεν κατέβηκε όλη η Αθήνα στο δρόμο, εντούτοις όλη η Αθήνα ένιωθε ότι ήταν στο πλευρό τους, καρφωμένη να ακούει το ραδιοσταθμό της κατάληψης.

Τους σημάδεψε η βαναυσότητα της Χούντας, η βία και τα βασανιστήρια, ως υπενθύμιση του προσώπου που δείχνει πάντα η εξουσία όταν νιώσει ότι απειλείται.

Βαθιά τα σημάδια, βαριά η μνήμη, μεγάλο το χρέος.

Και μετά θυμάμαι πιο άμεσα αλλεπάλληλους εορτασμούς του Πολυτεχνείου. Κάθε φορά φορτισμένους από αυτό που ήταν το σημαντικό στη συγκεκριμένη στιγμή. Και συχνά επίσης ματωμένους, όπως το 1980 και το 1985.

Βλέπετε έχουμε το παράδοξο να θεωρούμε σχεδόν «εθνική εορτή» τη μνήμη μιας εξέγερσης και να την τιμούμε με μια μεγάλη διαδήλωση. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Γιατί το Πολυτεχνείο, παρότι φαινομενικά ιδιαίτερα ταυτισμένο με μια συγκεκριμένη στιγμή, ήταν στην πραγματικότητα ένα πολύ βαθύτερο ρήγμα.

Μια νέα – τότε – γενιά, η πρώτη που δεν κουβαλούσε με άμεσο τρόπο την ήττα και το τραύμα του Εμφυλίου, ήδη πολιτικοποιημένη και ριζοσπαστικοποιημένη, αποφάσισε να αμφισβητήσει ακόμη και αυτά που της έλεγαν οι καθοδηγητές και να τολμήσει.

Και αυτό που διεκδίκησε παρέμεινε αδικαίωτο.

Το Πολυτεχνείο προφανώς δεν δικαιώθηκε σε μια μεταπολίτευση που έφερε την τυπική κατοχύρωση της δημοκρατίας, αλλά δεν δικαίωσε τα οράματα ανεξαρτησίας και κοινωνικής δικαιοσύνης που υπήρχαν.

Το Πολυτεχνείο δεν μπορούσε να ταυτιστεί, με το ύφος και το ήθος της διαχείρισης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και εάν τότε έγιναν τα πιο μεγάλα βήματα προς τον εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας.

Το Πολυτεχνείο ήταν απέναντι σε αυτό που παρουσιάστηκε ως εκσυγχρονισμός και «ανάπτυξη» και του τρόπου που συσσώρευε τα υλικά της επόμενης κρίσης.

Το Πολυτεχνείο θα ασφυκτιούσε μέσα στην εκδικητική διάλυση της κοινωνίας από τα Μνημόνια και των κραυγών «Βάστα Σόιμπλε».

Το Πολυτεχνείο θα ξεσηκωνόταν για τα Τέμπη, την επιχείρηση συγκάλυψης, τη νομιμοποίηση κάθε λογής σκανδάλων.

Το Πολυτεχνείο θα συγκρουόταν με τη διαρκή επίθεση στο δικαίωμα στη διαδήλωση και στον αγώνα.

Γιατί το Πολυτεχνείο ήταν πάντα με τη μεριά του διαδηλωτή, του απεργού, του καταληψία, ήταν με την πλευρά της οργής και όχι της «τάξης».

Και αυτό εξηγεί γιατί σήμερα κατεβαίνουν με τα φοιτητικά και τα μαθητικά μπλοκ τα παιδιά εκείνων που το 1973 δεν είχαν καν γεννηθεί.

Γιατί αντιπροσωπεύει το ρήγμα της ανατροπής, της ανυπακοής, της αντίστασης, του αγώνα, της εξέγερσης που παραμένει ενεργό σε αυτή τη χώρα: από την Αντίσταση, στα Ιουλιανά, στους αγώνες της Μεταπολίτευσης, στις Πλατείες της οργής, στο ΟΧΙ, σε όλους τους αγώνες, μικρούς και μεγάλους όλα αυτά τα χρόνια.

Γιατί υπενθυμίζει ότι ανεξαρτήτως του τι υπαγορεύει ο ένας ή ο άλλος πολιτικός «ρεαλισμός», υπάρχει ένα βαθύ και επιτακτικό αίτημα δικαιοσύνης, δημοκρατίας και ελευθερίας σε αυτή την κοινωνία, αίτημα ουσιωδώς αδικαίωτο.

Και αυτό το αίτημα είναι ακόμη πιο αδικαίωτο σήμερα: με την ακροδεξιά, δηλαδή αυτούς που διεκδικούν την πολιτική κληρονομιά της Χούντας, σε άνοδο, μια Ευρώπη σε βαθιά κρίση και μια κυβέρνηση που προσπαθεί σχεδόν να γυρίσει τον χρόνο προς τα πίσω σε σχέση με το δικαίωμα στον αγώνα και τη διαμαρτυρία.

«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν στα μουσεία», φώναζαν κάποιοι κάμποσα χρόνια πριν και το σύνθημα παραμένει επίκαιρο. Οι εξεγέρσεις συνεχίζουν να ζουν σε κάθε αγώνα που ξαναζωντανεύει και εμπλουτίζει τα δικά τους οράματα. Νέοι άνθρωποι, νέα αιτήματα, νέες μάχες έρχονται και πιάνουν το νήμα.

Και μας θυμίζουν τελικά ποια είναι στη ζωή εκείνη η διαχωριστική γραμμή που είναι πάντα εκεί, αμετακίνητη και επιτακτική, και σε καλεί να διαλέξεις με ποια πλευρά είσαι: με αυτούς που βγήκαν άοπλοι στο δρόμο, οπλισμένοι μόνο με το δίκιο τους, ή με εκείνους που τους πυροβόλησαν στο ψαχνό.

«Εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία» φωνάζουν οι διαδηλωτές στην πορεία κάθε 17 Νοέμβρη και το συγκινητικό -συνάμα αισιόδοξο και ενθαρρυντικό- είναι ότι η φωνή δυναμώνει αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία.

Γιατί ακόμη και κοινωνίες μειωμένων προσδοκιών, όπως οι σημερινές, που αρκούνται στο «έστω και λίγο καλύτερα», προς αρνητική έκπληξη όσων με σπουδή φρόντισαν να τις καταντήσουν έτσι, ο Νοέμβρης, ο μήνας της εξέγερσης του Πολυτεχνείου έρχεται να τις αφυπνίσει.

Το Πολυτεχνείο δεν χωράει σε κοινωνίες χαμηλών προσδοκιών και δεν συμβιβάζεται με το «έστω και λίγο καλύτερα».

Editorial
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους
Πολιτική 17.11.25

Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους

Διχασμένοι εμφανίζονται οι Αμερικανοί διπλωμάτες της εποχής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ποια ήταν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και πως επηρέασαν τη σχέση του στρατιωτικού κράτους με τη Χούντα των συνταγματαρχών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες στεκόμαστε όρθιοι
Επικαιρότητα 17.11.25

Στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο - Το μήνυμα Ανδρουλάκη

«Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του για το Πολυτεχνείο

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα
Ελλάδα 17.11.25

Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Ανάμεσα στα 45 μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν για τηλεφωνικές απάτες είναι και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις της οποίας ο ρόλος ήταν υποστηρικτικός

Σύνταξη
«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή
Culture Live 17.11.25

«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή

Από μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών μέχρι ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν, αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος
Ελλάδα 17.11.25

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι απανωτές αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος που υποσχόταν «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο και κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 1 εκ ευρώ.

Σύνταξη
Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε
Συνωστισμός 17.11.25

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα θέρμανσης - Τα μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις που απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς την ενίσχυση.

Σύνταξη
Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο, υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος να μείνουμε εκτός», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα Αλεσάντρο Φεράρι

Βάιος Μπαλάφας
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο