Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα καταστροφής αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία. Το μηχανοκίνητο άθλημα στο οποίο η επικινδυνότητα όσων λατρεύουν την αδρεναλίνη, συναντά την ασύνετη οδήγηση και την έλλειψη αυτοπροστασίας.

Ένας 54χρονος άνδρας αγωνίζεται για τη ζωή του, μετά από ένα ατύχημα στο οποίο ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φράχτη και χτύπησε θεατές στο Walcha Motorcycle Rally στο Walcha, 420 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, χθες στις 6.20 μ.μ. περίπου. Η NSW Ambulance δήλωσε στο 9News ότι 11 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Περαστικοί προσέφεραν βοήθεια πριν οι νοσηλευτές μεταφέρουν επτά άνδρες και δύο γυναίκες – όλοι ηλικίας μεταξύ 20 και 75 ετών – στο Walcha District Hospital. Μεταξύ των εννέα ατόμων περιλαμβάνεται και ο 54χρονος άνδρας, σύμφωνα με τοπικό μέσο της Αυστραλίας. Σε δύο άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο πεδίο και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Ο 54χρονος και τρεις άλλοι που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά «αναμένεται να μεταφερθούν σε μεγάλα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε η αστυνομία. Η αστυνομία ανέφερε ότι το αυτοκίνητο του σπριντ συμμετείχε σε αγώνα όταν έπεσε πάνω σε φράχτη και χτύπησε μια κινητή κερκίδα.

Τι είναι τo demolition derby που μπορεί να αποδειχθεί θανάσιμο στην Αυστραλία

Το demolition derby είναι ένα είδος μηχανοκίνητου αθλήματος, που συνήθως παρουσιάζεται σε ειδικές περιπτώσεις και φεστιβάλ μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αν και οι κανόνες διαφέρουν από εκδήλωση σε εκδήλωση, το τυπικό demolition derby αποτελείται από πέντε ή περισσότερους οδηγούς που ανταγωνίζονται ποιος θα ακινητοποιήσει το όχημα του άλλου. Ο τελευταίος οδηγός του οποίου το όχημα παραμένει λειτουργικό ανακηρύσσεται νικητής.

Το άθλημα ξεκίνησε να ευημερεί στις ΗΠΑ από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και από εκεί διαδόθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου που είχαν αυτοκίνητα για σπάσιμο, όμως πλέον συναντάται κυρίως στον αμερικάνικο νότο, την Αργεντινή, την Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία. Σημαντικό είναι να αδιαφορείς για την οδική ασφάλεια, καθώς και την δική σου.

Τα αυτοκίνητα στο «ευγενές αυτό σπορ» της μοντέρνας κονταρομαχίας, είναι ενισχυμένα στο μπροστινό μέρος και κάποιες φορές προστίθενται μπάρες στο εσωτερικό των οχημάτων, για να προφυλάξουν τους οδηγούς από θανάσιμα χτυπήματα. Όμως επειδή στον αμερικάνικο νότο αυτά είναι λίγο «φλώρικα» και η ζωή δεν αξίζει αν δεν τρως το φαγητό σου με καλαμάκι, δεν είναι τόσο σύνηθες.

Καθώς το σημαντικό είναι να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο του αντιπάλου, ο στόχος είναι το μπροστινό μέρος της μηχανής, δηλαδή κανονικότατη μετωπική σύγκρουση και τα πλαϊνά «νεύρα» των οχημάτων (μπροστά από τον οδηγό), για να στραβώσεις το αυτοκίνητο του αντιπάλου ή να ζαλίσεις τον αντίπαλο οδηγό.

Ο χρυσός κανόνας στο demolition derby είναι πως δεν υπάρχουν κανόνες και πως αναμετρώνται όλοι εναντίον όλων σε ένα από τα πιο περιθωριακά αθλήματα -εντός και εκτός εισαγωγικών- της αυτοκίνησης.