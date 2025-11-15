Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Κασάνο για τους «32» του EHF European Cup

Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει, το Σάββατο (15/11), η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται στις 18:00 την ιταλική Κασάνο, στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, για το κρίσιμο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup, θέλοντας να πάρουν το αβαντάζ ενόψει της ρεβάνς στην Ιταλία με φόντο τους «16» του θεσμού.

Οι δηλώσεις των Τριλίνι και Κανιέτε:

Ρικάρντο Τριλίνι: «Γνωρίζω καλά την Κασάνο και ξέρω, ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες, αν όχι η καλύτερη στην Ιταλία, που δουλεύει πολύ καλά στον τομέα των νέων αθλητών. Οπότε, υπάρχουν πολλοί νεαροί παίκτες στην ομάδα τους. Πέρυσι, κατέκτησαν το Κύπελλο Ιταλίας και έφτασαν ως τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Πρέπει να δώσουμε μια δυνατή μάχη από τον πρώτο αγώνα».

Τόμας Βαλεντίν Κανιέτε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για το ματς του Σαββάτου εναντίον της Κασάνο. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς και γνωρίζουμε, ότι είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Προπονηθήκαμε σκληρά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, εστιάζοντας στην τακτική μας και βελτιώνοντας τον ρυθμό μας. Περιμένουμε έναν δύσκολο αγώνα, αλλά είμαστε σίγουροι για την προετοιμασία μας και έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο γήπεδο».