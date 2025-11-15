Η έκθεση «The State of UK Men», μια πρωτοβουλία από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις Equimondo και Beyond Equality, η οποία στηρίζεται σε ανεξάρτητη έρευνα με τη συμμετοχή 2.100 ανδρών και γυναικών ηλικίας 18 έως 45 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπογράμμισε τον βαθμό στον οποίο οι άνδρες αισθάνονται απογοητευμένοι από το σύγχρονο τοπίο των ερωτικών σχέσεων.

Η έρευνα άγγιξε ένα ευρύ φάσμα αλληλένδετων θεμάτων – από την πολιτική, την ψυχική υγεία των ανδρών, έως την πατρότητα – και αποκάλυψε επίσης πολλά για τη στάση των ανδρών απέναντι στις σχέσεις.

Θεωρίες και μισογυνισμός

Η μελέτη αποκάλυψε υψηλά επίπεδα αντιφεμινιστικών φρονημάτων μεταξύ των ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το 50% να υποστηρίζει τη ρητορική του «red pill», μια μισογυνιστική θεωρία που θέλει την κοινωνία προκατειλημμένη εναντίον των ανδρών λόγω του φεμινισμού.

Το 67% των ανδρών συμφώνησε ότι «τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τείνουν να παρουσιάζουν τους άνδρες με αρνητικό τρόπο», ενώ το 59% των ανδρών συμφώνησε ότι «ο φεμινισμός ευνοεί τις γυναίκες».

Σύμφωνα με στοιχεία από τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Movember, οι άνδρες που παρακολουθούν τακτικά περιεχόμενο από influencer σχετικά με την αρρενωπότητα είναι πιο πιθανό να εκφράζουν απογοήτευση όσον αφορά τις σχέσεις τους.

Μεταξύ αυτών των ανδρών, το 63% πιστεύει ότι οι γυναίκες πρέπει να εκπληρώνουν τους παραδοσιακούς ρόλους της συζύγου και της μητέρας (σε σύγκριση με το 37% μεταξύ εκείνων που δεν παρακολουθούν τέτοιο περιεχόμενο).

Έρωτας; Μπα

Το πιο ανησυχητικό εύρημα της έκθεσης ήταν το γεγονός ότι πολλοί νέοι άνδρες αισθάνονται απογοητευμένοι όσον αφορά τις σχέσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, το 36% των ανδρών ηλικίας 18 έως 24 ετών δήλωσαν ότι ταυτίζονται με τη φράση «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να με ερωτευτεί κανείς».

Ομοίως, το 33% των ανδρών ηλικίας 18 έως 24 ετών συμφώνησαν με τη δήλωση «Ποτέ δεν θα βρω κάποιον να περάσω την ζωή μου μαζί του».

«Αν και παρόμοια συναισθήματα μοιράζονται και οι γυναίκες, τα ποσοστά των νεότερων ανδρών είναι εντυπωσιακά», αναφέρει η έκθεση.

«Αυτά τα στοιχεία μπορεί να αντικατοπτρίζουν εν μέρει τις ανασφάλειες της πρώιμης ενήλικης ζωής, αλλά μπορεί επίσης να σηματοδοτούν την απουσία της ελπίδας[…]Πολλοί νεαροί άνδρες εσωτερικεύουν την ιδέα ότι η σύνδεση είναι ανέφικτη».

»Από αυτά τα δεδομένα, ένα θέμα ξεχωρίζει: οι άνδρες δεν απορρίπτουν τις σχέσεις, αλλά πολλοί αποσύρονται από αυτές ή χάνουν την ελπίδα τους. Η οικονομική ανασφάλεια, οι κοινωνικές προσδοκίες, η αποσύνδεση από το διαδίκτυο και η επίδραση των ψηφιακών υποκουλτούρων με βάση το φύλο συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα τοπίο όπου η στενή σχέση φαίνεται επικίνδυνη, συγκεχυμένη και συχνά ανέφικτη», καταλήγει.

*Με πληροφορίες από: Dazed