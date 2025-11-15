Η μεγάλη μεταφορά πλούτου ξεκίνησε – Τι κληροδοτείται;

Μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, αναμένεται να εξελιχθεί η μεγάλη μεταφορά πλούτου για περίπου 90 τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, που θα μεταβιβαστούν από τη «Σιωπηλή Γενιά» και τους baby boomers στη Gen Χ και τους κληρονόμους της millennials.

Πολλά έχουν γραφτεί για το φαινόμενο της λεγόμενης «Μεγάλης Μεταφοράς Πλούτου» και πώς αυτή θα αλλάξει την παγκόσμια οικονομία. Η ερευνητική εταιρεία Cerulli Associates εκτιμά ωστόσο ότι μαζί με τον πλούτο αυτό, υπάρχουν ανεκτίμητα φυσικά αγαθά που θα τον συνοδεύουν.

Η μεγάλη μεταφορά πλούτου και… πραγμάτων

Αυτό έχει ονομαστεί «Η Μεγάλη Μεταφορά Πραγμάτων» επισημαίνει το Bloomberg, κάνοντας αναφορά σε συλλεκτικά αντικείμενα όπως ασημένια μαχαιροπίρουνα, αντίκες ξύλινα έπιπλα, εκλεκτές πορσελάνες, κάρτες του μπέιζμπολ, μοντέλα τρένων, κολονάκια από κομμένο κρύσταλλο, αλατιέρες και πιπεριέρες.

Οι boomers αντιμετωπίζουν αυτή την προοπτική με ποικίλους τρόπους. Κάποιοι προσπαθούν να μεταβιβάσουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους στα παιδιά τους, αλλά άλλοι ξεφορτώνονται τα υπάρχοντά τους λιγότερο συναισθηματικά, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να μειώσουν το μέγεθός τους και να αποφύγουν να μεταθέσουν την ευθύνη. Άλλοι πάλι, αγνοούν εντελώς την ύπαρξη ανάλογων αντικειμένων.

Η κρυφή ιστορία

«Τον 19ο αιώνα, υπήρξε η πρώτη πραγματική εμφάνιση μιας μεσαίας τάξης και ξαφνικά οι απλοί άνθρωποι μπορούσαν να κατέχουν πολλά πράγματα», εξηγεί ο Fritz Karch, ο οποίος ήταν επί χρόνια συντάκτης συλλογών στο Martha Stewart Living και διαχειρίζεται ένα κατάστημα με αντίκες στο Νιου Τζέρσεϊ που ονομάζεται «Tomato Factory». Τότε, «υπήρχε μια πραγματική αίσθηση υπερηφάνειας και φροντίδας για την κατοχή ωραίων αντικειμένων και την παράδοσή τους στους γενιές».

Το 1851, η Tiffany & Co. άρχισε να πουλάει ασημένια μαχαιροπίρουνα σε αμερικανικές οικογένειες με μεγαλύτερα εισοδήματα, περίπου την ίδια εποχή που πολλαπλασιάστηκε η παράδοση της προσφοράς πορσελάνης στους γάμους, ως ένας σύγχρονος διάδοχος της προίκας.

Μια ολόκληρη βιομηχανία χτίζεται για να ανταποκριθεί σε αυτή την στιγμή, τη μεγάλη μεταφορά ακριβών αντικειμένων

Έγινε κοινή πρακτική να εκτίθενται τέτοια οικιακά στολίδια σε ένα καλοφτιαγμένο ξύλινο ντουλάπι, μαζί με γυάλινα σκεύη από κομμένο κρύσταλλο (μια άλλη πρόσφατα ακμάζουσα αμερικανική βιομηχανία) και άλλους κατασκευασμένους θησαυρούς.

Η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1870, δημιουργούσε μια νέα τάξη διευθυντών, γραφειοκρατών και ειδικευμένων τεχνιτών που είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερα (και πιο όμορφα) πράγματα από όσα χρειάζονταν.

Η Ύφεση των αρχών του 20ού αιώνα έθεσε σε κίνδυνο αυτή τη μεσαία τάξη, φορτώνοντας μια ολόκληρη γενιά με ένα επίμονο αίσθημα σπανιότητας. Πράγματα τόσο πολύτιμα όσο και καθημερινά ήταν καλύτερο να φυλάσσονται για να προστατευτούν από μελλοντικές πιέσεις, και το να πετάξουν ένα τέτοιο αντικείμενο ήταν απαγορευτικό. Τα πράγματα προορίζονταν να κληροδοτηθούν. «Οι baby boomers έχουν γονείς της εποχής της Ύφεσης», εξηγεί η Valerie Green, ιδιοκτήτρια της Pivot Organizing LLC του Σιάτλ, η οποία ειδικεύεται στην οργάνωση σπιτιών και μικρών γραφείων.

Οι συλλέκτες

Η ψηφιακή εποχή έχει αλλάξει τη σχέση μας με τη συσσώρευση και την κατοχή πραγμάτων. Τα smartphones εξαλείφουν την ανάγκη να φυλάμε κουτιά με παλιές φωτογραφίες. Το streaming σημαίνει ότι οι συλλογές DVD και βινυλίου είναι για τους αληθινούς πιστούς – ίσως και ρομαντικούς του είδους.

Και παρόλο που οι πλατφόρμες μεταπώλησης και οι ιστότοποι συλλεκτών διευκολύνουν τώρα περισσότερο από ποτέ την εύρεση πραγμάτων, οι νεότερες γενιές πιθανότατα έχουν λιγότερα μέρη για να αποθηκεύσουν πράγματα εξαρχής, γιατί δεν έχουν… σπίτια.

Αυτό δείχνει μια μελέτη του 2025 από την Εθνική Ένωση Κτηματομεσιτών, σύμφωνα με την οποία το 42% όλων των αγοραστών κατοικίας τον τελευταίο χρόνο ήταν baby boomers. Οι millennials αντιπροσώπευαν το 29% και η Gen Xers το 24%.

Η μέση ηλικία ενός αγοραστή κατοικίας στις ΗΠΑ είναι τα 38 έτη, ενώ πριν από 20 χρόνια ήταν τα 31. Δεν είναι περίεργο, επομένως, που οι νέοι έχουν πλέον την παρόρμηση να συλλέγουν εμπειρίες και όχι αντικείμενα.

Η γενεακή αποσυμφόρηση

Μια ολόκληρη βιομηχανία χτίζεται για να ανταποκριθεί σε αυτή την στιγμή, τη μεγάλη μεταφορά ακριβών αντικειμένων. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις όπως η Green’s στο Σιάτλ που βοηθούν τους ηλικιωμένους να μειώσουν το βάρος τους ή να τακτοποιήσουν πράγματα μιας ζωής, που ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, πώς να κατηγοριοποιήσουν, πού να πουλήσουν ή να απορρίψουν πράγματα και πώς να ηρεμήσουν τα νεύρα των κατόχων σε όλη τη διαδικασία.

Πρόκειται για τη «γενεακή αποσυμφόρηση», μια διαδικασία που επικεντρώνεται σε τρία πράγματα: να απαλλαγούν οι κάτοχοι boomers από πράγματα, να παρέχουν οργανωτικά εργαλεία και να καθαρίζουν τα σπίτια, διευκολύντας τη σχέση μεταξύ μιας γενιάς και της επόμενης.

Η βιομηχανία μεταπώλησης αθλητικών παπουτσιών ήταν λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια πριν από 10 χρόνια, ενώ αναμένεται να φτάσει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030

Τα σπάνια αντικείμενα

Εν αρχή ην οι κάρτες του baseball. ​Οι λάτρεις αποκαλούν την περίοδο από το 1986 έως το 1994 «εποχή των άχρηστων καρτών», όταν οι εταιρείες έφτιαχναν πάρα πολλές κάρτες. Αλλά αν μια συλλογή είναι από τη δεκαετία του ’50 και του ’60 ή από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και μετά, θα μπορούσε να υπάρχουν κάποιες πολύτιμες. Η εταιρεία πιστοποίησης αθλητικών αναμνηστικών και ποπ κουλτούρας PSA διαθέτει μια εφαρμογή για κινητά που αξιολογεί την κατάσταση των καρτών σας από φωτογραφίες και προσφέρει ένα εργαλείο τιμολόγησης. Θα δείξει ακόμη και τη συλλογή σας σε επαγγελματίες εμπόρους και θα σας συνδέσει με το eBay για να τις πουλήσετε.

«Αν οι άνθρωποι κληρονομούν συλλογές που συνέλεξαν οι γονείς τους στη γενιά των baby boomers — της δεκαετίας του ’50 και του ’60 — αυτό εξακολουθεί να θεωρείται σχετικά σπάνιο, ειδικά αν είναι σε καλή κατάσταση», εξηγεί ο πρόεδρος της PSA, Ryan Hoge, ο οποίος σημειώνει ότι έχει σημειωθεί μεγάλη αύξηση στην επιχείρησή του από το 2018, όταν πολλοί λάτρεις των sneakerheads στράφηκαν στη συλλογή καρτών NBA — και στη συνέχεια του baseball και άλλων τύπων καρτών. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως μόνο φέτος, οι τιμές των καρτών για τα Pokémon έχουν αυξηθεί κατά 54%, για τα Star Wars κατά 19% και για το baseball κατά 15%.

Και από την άλλη τα αθλητικά παπούτσια, τα ρολόγια, οι τσάντες, τα vintage ρούχα και τα κοσμήματα είναι πολύ μεγαλύτερες αγορές σήμερα από ποτέ. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή όταν η Gen Ζ ξοδεύει πολλά χρήματα σε ένα είδος πολυτελείας, αναμένει ότι θα διατηρήσει την αξία του και θα είναι εμπορεύσιμο στο μέλλον. Η βιομηχανία μεταπώλησης αθλητικών παπουτσιών ήταν λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια πριν από 10 χρόνια, ενώ αναμένεται να φτάσει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.