13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Οκλαχόμα: Απένειμαν χάρη σε θανατοποινίτη λίγο πριν τον εκτελέσουν
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 05:15

Οκλαχόμα: Απένειμαν χάρη σε θανατοποινίτη λίγο πριν τον εκτελέσουν

Ο Τριμέιν Γουντ, 46 ετών, αναμενόταν να εκτελεστεί με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στην Οκλαχόμα, όμως την τελευταία στιγμή ο κυβερνήτης μετέτρεψε την ποινή του σε ισόβια.

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Ανδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ενώ δεύτερος απέφυγε την ίδια τύχη in extremis, καθώς έλαβε χάρη από τον κυβερνήτη στην Οκλαχόμα, στον νότο, που μετέτρεψε την ποινή σε ισόβια κάθειρξη (στη φωτογραφία του KOSU/Sierra Pfeifer, επάνω, ο Τριμέιν Γουντ, δεξικά, καταθέτει στην επιτροπή χαρίτων).

Ο Μπράιαν Τζένινγκς, πρώην μέλος του σώματος πεζοναυτών, 66 ετών, εκτελέστηκε για βιασμό και φόνο το 1979 με θύμα τη Ρεμπέκα Κούνας, κοριτσάκι 6 ετών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τελευταία στιγμή, το θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα μετατράπηκε σε ισόβια για τον Τριμέιν Γουντ, 46 ετών

Στην Οκλαχόμα ο Τριμέιν Γουντ, 46 ετών, καταδικασμένος στη θανατική ποινή για τον φόνο την 1η Ιανουαρίου 2002 του Ρόνι Γουίφ, 19 χρονών, αναμενόταν να εκτελεστεί επίσης με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα.

Ομως, την τελευταία στιγμή, ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της πολιτείας, ο Κέβιν Στιτ, αποφάσισε να αποδεχτεί εισήγηση της επιτροπής απονομής χάριτος, που συνέστησε την 5η Νοεμβρίου τη μετατροπή της ποινής σε ισόβια.

Η απόφαση «λαμβάνει υπόψη την ίδια ποινή που επιβλήθηκε στον αδελφό (σ.σ. του Γουντ) για τον φόνο νεαρού αθώου άνδρα κι εγγυάται την αυστηρή τιμωρία» του «επικίνδυνου εγκληματία», ώστε να μην «μπορεί να βλάψει» κανέναν άλλον «ποτέ», εξήγησε ο κ. Στιτ σε ανακοίνωσή του.

Ο κυβερνήτης, στο αξίωμα σχεδόν επτά χρόνια, δεν είχε μετατρέψει σε ισόβια παρά μόνο άλλη μια θανατική καταδίκη, το 2021, τέσσερις ώρες πριν την εκτέλεση.

Η επιτροπή εισηγήθηκε τη μετατροπή της ποινής κρίνοντας πως η υπεράσπιση από διορισμένο συνήγορο δεν ήταν επαρκής.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, με πιο σθεναρή υπεράσπιση, καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης υφ’ όρον. Είχε ομολογήσει ότι εκείνος μαχαίρωσε θανάσιμα το θύμα. Αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Στη Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), αναμένεται αργότερα σήμερα να τουφεκιστεί από εκτελεστικό απόσπασμα ο Στίβεν Μπράιαντ, 44 ετών.

«Πιάστε με αν μπορείτε»

Δράστης τριών φόνων μέσα σε πέντε ημέρες το 2004, είχε αφήσει στις αρχές περιπαικτικό μήνυμα, γραμμένο με το αίμα του τελευταίου θύματός του: «Πιάστε με αν μπορείτε».

Στις ΗΠΑ έχουν γίνει μέχρι στιγμής συνολικά 42 εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς, ο υψηλότερος αριθμός από το 2012, όταν καταγράφηκαν 43.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 35 μέχρι στιγμής το 2025.

Αλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου».

Δυο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μέθοδος που είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της, εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ
«Ενιαία προσέγγιση» 14.11.25

«Αντιπρόταση» της Ρωσίας στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για να υιοθετηθεί το δικό τους σχέδιο απόφασης για τη Γάζα στο ΣΑ του ΟΗΕ, ενώ η Ρωσία κατέθεσε «αντιπρόταση», εμπνευσμένη όπως ισχυρίζεται από το αμερικανικό.

Σύνταξη
Ρωσία: Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα
Νοβοροσίσκ 14.11.25

Ζημιές από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Στο Νοβοροσίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, επιτέθηκαν με drones οι ουκρανικές δυνάμεις, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές.

Σύνταξη
Γάζα: Πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ για να υιοθετηθεί το σχέδιο Τραμπ από το ΣΑ του ΟΗΕ
Σχέδιο Τραμπ 14.11.25

Πιέσεις των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη» στη Γάζα, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ και παροτρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη».

Σύνταξη
Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]
Κάηκε ρέπλικα! 14.11.25

Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο ναός δεν ήταν 1.500 ετών, αλλά σύγχρονος. Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από θυμιάματα και κεριά

Σύνταξη
Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία
Προσφυγικό 13.11.25

Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους νεαρής ηλικίας Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα του καθώς και για την διαφθορά στην

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Όπως αναμενόταν 13.11.25

Σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Μεταφέρεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα συνεχίζουν τις έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων για τον εντοπισμό των σορών ομήρων βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Σύνταξη
