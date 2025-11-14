magazin
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Culture Live 14 Νοεμβρίου 2025 | 14:00

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Spotlight

Ο καλλιτέχνης Anish Kapoor εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, μετά το κλικ που έκαναν ποζάροντας οι συνοριοφύλακες μπροστά από το γλυπτό του Cloud Gate στο Σικάγο, λέγοντας ότι η σκηνή αυτή αντιπροσωπεύει τη «φασιστική Αμερική».

Ο γλύπτης είπε ότι τις προάλλες έλαβε την εικόνα από έναν φίλο του που ζει στην αμερικανική πόλη, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την έκθεση του στη γκαλερί Southbank Centre’s Hayward, η οποία θα ανοίξει το επόμενο έτος.

«Απαγάγουν πλανόδιους πωλητές, σπάνε πόρτες, τραβούν ανθρώπους από τα αυτοκίνητα, χρησιμοποιούν δακρυγόνα σε κατοικημένες περιοχές», είπε για τους ένστολους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες γιόρταζαν μετά από «στρατιωτικού τύπου» επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης. «Θέλω να πω, αυτή είναι η φασιστική Αμερική και είναι κάτι το απίστευτο».

Είναι τοπωνύμιο

Υπάρχουν αναφορές ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τις ομοσπονδιακές αρχές από την έναρξη της καταστολής τον Σεπτέμβριο. Όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει να κινηθεί νομικά, ο Kapoor είπε: «Φυσικά, θα κάνω ό,τι μπορώ».

Ο Kapoor άσκησε αγωγή κατά της Εθνικής Ένωσης Οπλοκατοχής (NRA) μετά τη χρήση μιας εικόνας του τεράστιου καθρεφτένιου γλυπτού του Cloud Gate, το οποίο εγκαταστάθηκε το 2006 και είναι γνωστό στην περιοχή ως «the Bean», λειτουργώντας ως τοπωνύμιο.

Το 2018, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την NRA. «Αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο», είπε ο Kapoor για το πιο πρόσφατο περιστατικό, «επειδή είναι, αν θέλετε, μια πλήρης μονάδα του εθνικού στρατού».

«Απαγάγουν πλανόδιους πωλητές, σπάνε πόρτες, τραβούν ανθρώπους από τα αυτοκίνητα, χρησιμοποιούν δακρυγόνα σε κατοικημένες περιοχές», είπε για τους ένστολους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες γιόρταζαν μετά από «στρατιωτικού τύπου» επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης

Μέλη της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς ποζάρουν για φωτογραφίες στο Millennium Park κοντά στο γλυπτό Cloud Gate, γνωστό και ως The Bean, μετά από χιονόπτωση / Σικάγο, Ιλινόις, ΗΠΑ, 10 Νοεμβρίου 2025. Colin Boyle/Block Club Chicago/Handout via REUTERS

Κολοσσιαία έργα του Kapoor

Ο Kapoor έκανε πρόσφατα μια έκθεση με έμφαση στα πρώιμα έργα του στο Εβραϊκό Μουσείο της Νέας Υόρκης (η μητέρα του ήταν Ιρακινή-Εβραία). Η έκθεση στο Southbank, η οποία θα καταλάβει ολόκληρο το Hayward Gallery και θα περιλαμβάνει περίπου 40 έργα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Η έκθεση θα ανοίξει στις 16 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου. Οι επισκέπτες θα αντικρύσουν τη συνηθισμένη μίξη μεγάλων, κολοσσιαίων έργων του Kapoor, τα οποία χρησιμοποιούν ζωντανά χρώματα και Vantablack, το πιο έντονο μαύρο χρώμα που υπάρχει. Στο Hayward, θα παρουσιάσει δύο νέα έργα: το πρώτο είναι μια φουσκωμένη μεμβράνη PVC.

«Καθώς εισέρχεστε στην έκθεση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που καταλαμβάνει ολόκληρο το πρώτο δωμάτιο της γκαλερί», είπε. «Αν θέλετε, αυτό το αντικείμενο προεξέχει και γεμίζει ολόκληρο το χώρο, ωθώντας τον θεατή προς τα πλάγια».

YouTube thumbnail

«Είναι τέχνη;»

Το δεύτερο αντικείμενο περιγράφεται από το Southbank Centre ως «ένα σκοτεινό, ορεινό κατώφλι» που υψώνεται «μέσα σε ένα απέραντο κόκκινο τοπίο» που βρίσκεται στον πάνω όροφο της γκαλερί.

Είπε: «Ελπίζω ότι αυτό που κάνει είναι να προκαλεί στον θεατή μια αίσθηση του «τι είναι αυτό;», «είναι τέχνη;», «γιατί είμαι εδώ με αυτό;». Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα, γιατί αυτό που κάνουν είναι να απελευθερώνουν συναισθήματα».

Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης το έργο του Kapoor από το 2022, Mount Moriah at the Gate of the Ghetto, ένα τεράστιο στροβιλισμό μαύρου και κόκκινου χρώματος που κατεβαίνει από την οροφή. Υπάρχουν μερικά έργα από τη δεκαετία του 1990 και του 2010, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης προέρχεται από τη δουλειά του τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Δεν νομίζω ότι το Hayward είναι ένα μέρος για αναδρομικές εκθέσεις», είπε. «Είναι ένα μέρος που προσκαλεί τολμηρές προτάσεις και εγώ μπαίνω και με τα δύο πόδια».

Η έκθεση, την οποία επιμελείται ο απερχόμενος καλλιτεχνικός διευθυντής του Hayward, Ralph Rugoff, είναι μια στιγμή που κλείνει τον κύκλο για τον Kapoor, ο οποίος είχε την πρώτη του μεγάλη αναδρομική έκθεση σε δημόσια γκαλερί στο Southbank Centre το 1998.

Μια Βρετανία από κάθε είδους ανθρώπους

Ο Kapoor, που γεννήθηκε στη Βομβάη και κέρδισε το βραβείο Turner το 1991, θα είναι ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα των εορτασμών για τα 75 χρόνια του Southbank Centre.

Τον Σεπτέμβριο, το Southbank Centre ανακοίνωσε ότι το You Are Here του Danny Boyle θα συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετέχοντες που θα καταλάβουν τον χώρο για να γιορτάσουν τον ρόλο που «έχει διαδραματίσει η ίδρυση στην υποστήριξη της νεανικής κουλτούρας από την ίδρυσή της».

Οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν τον Μάιο για να σηματοδοτήσουν την 75η επέτειο του Φεστιβάλ της Βρετανίας, με τους ηγέτες του ιδρύματος να ελπίζουν ότι θα «ενθουσιάσει» τη χώρα με τον ίδιο τρόπο που έκανε η αρχική γιορτή το 1951.

Ο Kapoor είπε: «Εβδομήντα πέντε χρόνια είναι πολύς καιρός, κατά τον οποίο έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Φυσικά, η μεταπολεμική αισιοδοξία έχει εξαφανιστεί, αλλά ίσως μπορούμε να εστιάσουμε αλλού. Μια Βρετανία που αποτελείται από κάθε είδους ανθρώπους, από κάθε είδους μέρη, που ενώνουν τις δυνάμεις τους με αυτό το παράξενο θετικό αίσθημα του τι σημαίνει να μιλάμε για τον εαυτό μας ως Βρετανούς».

*Με στοιχεία από theguardian.com

