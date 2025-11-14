Η γρίπη των πτηνών αποδεκατίζει τους θαλάσσιους ελέφαντες της Ανταρκτικής

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η γρίπη των πτηνών που έχει οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδες εκατομμύρια πτηνά αποδεκατίζει τους θαλάσσιους ελέφαντες του νοτίου ημισφαιρίου, με τους ερευνητές να προειδοποιούν για «σοβαρές επιπτώσεις» στην επιβίωση του είδους.

Στα τέλη Οκτωβρίου, δεκάδες νεογέννητοι θαλάσσιοι ελέφαντες βρέθηκαν νεκροί στο νησί Χερντ ανάμεσα στην Ανταρκτική και την Αυστραλία.

Όπως ανακοίνωσε το αυστραλιανό υπουργείο Γεωργίας, τα ζώα πιθανότατα προβλήθηκαν από την επιθετική γρίπη των πτηνών Η5Ν1, η οποία κυκλοφορεί από το 2023 σε νησιά γύρω από την Ανταρκτική.

Τώρα, μια νέα μελέτη εκτιμά ότι ο ιός σκότωσε το 47% του πληθυσμού στο νησί της Σάουθ Τζόρτζια, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αποικία του είδους με το 54% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Περίπου 53.000 θηλυκά εκτιμάται ότι πέθαναν από γρίπη στα τέλη του 2023.

«Είναι ένας θλιβερός αριθμός. Δεν περίμενα πως θα ήταν τόσο μεγάλος» σχολίασε ο Κόνορ Μπάμφορντ της Βρετανικής Αποστολής στην Ανταρκτική, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο περιοδικό Communications Biology.

Η ερευνητική ομάδα υπολόγισε τις απώλειες συγκρίνοντας αεροφωτογραφίες των ακτών της Σάουθ Τζόρτζια από το 2022 έως το 2024.

«Η απώλεια σχεδόν του ήμισυ του αναπαραγωγικού πληθυσμού θηλυκών έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη μελλοντική σταθερότητα του πληθυσμού» γράφουν οι ερευνητές. «Τα ευρήματα αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για συνεχή, εντατική παρακολούθηση».

Στα τέλη του 2023, περισσότεροι από 17.000 θαλάσσιοι ελέφαντες ηλικίας ενός έτους -νούμερο που αντιστοιχεί στο 95% των γεννήσεων – πέθαναν από γρίπη Η5Ν1 στη χερσόνησο Βαλντές της Ανταρκτικής.

Οι θαλάσσιοι ελέφαντες του νότιου ημισφαιρίου (Mirounga leonina), οι οποίοι μπορούν να φτάσουν σε βάρος τους 4 τόνους γεννιούνται από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο και μένουν με τη μητέρα τους για περίπου τρεις εβδομάδες.

Η επίπτωση της φονικής επιδημίας στον τοπικό πληθυσμό μπορεί να διαρκέσει χρόνια: οι θαλάσσιοι ελέφαντες του νότιου ημισφαιρίου χρειάζονται 3-6 χρόνια μέχρι να φτάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία, κάτι που σημαίνει ότι οι αποικίες μπορεί να συρρικνωθούν δραστικά τα επόμενα χρόνια.

Κάποτε περιζήτητο για το λίπος του που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λάμπες, το είδος κυνηγήθηκε σχεδόν μέχρι εξαφάνισης τον 19ο αιώνα, πλέον όμως έχει αρχίσει να ανακάμπτει με τον συνολικό πληθυσμό του να εκτιμάται στα 700.000 άτομα.

Ένα δεύτερο είδος θαλάσσιου ελέφαντα (Mirounga angustirostris), ελαφρώς πιο μικρόσωμο, ζει στο βόρειο ημισφαίριο, και συγκεκριμένα στις ακτές των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού στον Ειρηνικό.